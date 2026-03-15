11 trouvailles déco colorées à partir de 7 $ au Tigre Géant pour transformer ton espace
Ça sent la virée de magasinage!
Tu as envie de changer un peu de décor alors que les températures deviennent plus douces? Tu peux te faire ton propre makeover de style Méchant changement, sans l'effet dramatique de la surprise à la fin, à petit prix en faisant un tour au Tigre Géant, où plusieurs décos très estivales et colorées sont offertes à 40 $ et moins.
À lire également : Tigre Géant vend un « dupe » à 60 $ du populaire séchoir Dyson et on l’a mis au test
Entre les motifs de fleurs, d'abeilles et de fruits ainsi que les couleurs vibrantes, tu devrais être en mesure de trouver ce qu'il faut pour ajouter du pep et de la joie dans chaque pièce de ton chez-toi. Alors, jette un coup d'œil à nos trouvailles et va toi aussi à la découverte des petits trésors qui t'attendent dans les rayons de ce détaillant connu pour ses aubaines avantageuses.
Vase de verre en forme de sac à main
Vase de verre en forme de sac à main vendu pour 18 $ au Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 18 $
Rien n’est plus adorable pour embellir un bureau, une tablette ou une bibliothèque qu’un bouquet de fleurs (fraîches ou artificielles) placé dans un vase original. Celui-ci, en forme de sac à main, pourrait être la trouvaille parfaite pour ton décor printanier et estival.
Tapis décoratif
Tapis décoratif à bon prix au Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 10 $
Envie d'ajouter un peu de couleur et de personnalité à ton décor? Ces tapis peuvent enjoliver ton bureau en servant de tapis sous ton ordinateur ou en étant placés par terre dans ta cuisine, ton salon et d’autres pièces de la maison. Selon tes goûts, tu peux choisir entre des motifs d’abeilles, de cocktails, de fleurs et plus encore.
Porte-accessoires
Un porte accessoires avec motif de cerises au Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 15 $
Les fruits et agrumes sont partout dès que les températures deviennent plus clémentes, et ce porte-accessoires doré avec un plateau mettent de jolies cerises avec des boucles en vedette est parfait pour ajouter une touche ludique à ton chez toi, tout en étant pratique.
Panier en tissu
Tigre Géant vend des panier en tissus avec des fruits ou des fleurs.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 15 $
Ce n'est pas parce que tu dois te procurer des articles d'organisation que ceux-ci doivent être plates. Ces paniers démontrent parfaitement que tu peux joindre l'utile à l'agréable en parant ton espace de rangements colorés et adorables.
Chandelles colorées
Des chandelles rose au Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 10 $
Les chandelles sont parfaites pour ajouter une touche de décor à tes pièces, en plus de créer une ambiance tamisée et soirée et de répandre une douce odeur à travers ton foyer. Au Tigre Géant, tu peux mettre la main sur plusieurs styles et parfums, donc celle à la crème à la fraise et celle à la cerise.
Rideaux à motifs divers
Des rideaux avec des motifs d'abeilles et de fraises au Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 12 $
On ne pense pas toujours à ajouter de la couleur et une thématique saisonnière avec des rideaux, et pourtant, ça fait une différence qui se voit tout de suite. Pour un effet printanier, laisse-toi tenter par ces modèles colorés et franchement mignons. Étant très transparents, ils ne t'offriront pas beaucoup d'intimité, mais si tu les utilises comme accent avec ceux que tu as déjà en les plaçant au milieu, tu pourras profiter du meilleur des deux mondes.
Tapis de salle de bain
Le magasin Tigre Géant offre une gamme de tapis de bain originaux.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 10 $ à 12 $
Ta salle de bain mérite également d'être ornée de décorations charmantes, comme des tapis de bain ou de douche originaux. Les rayons du Tigre Géant sont justement remplis de styles variés, donc tu pourrais y trouver le petit ajout idéal pour ton décor.
Tableau décoratif
Un tableau coquet représentant un parfum rose et des cerises au Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29 $
Les murs blancs et vides peuvent vite devenir ennuyeux. Si tu as envie de changer un peu les choses, quelques tableaux qui reflètent tes goûts peuvent faire toute la différence. Images inspirées de la nature, visuels coquets ou phrases amusantes, les options ne manquent pas.
Ensemble de courtepointes 3 pièces
Ensembles de courtepointe 3 pièces aux motifs printaniers à vendre au Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 39 $
Si tu veux donner un petit vent de fraîcheur à ta chambre sans tout changer, ces ensembles de courtepointes pourraient faire ton bonheur. Offerts dans un imprimé floral vert ou un modèle blanc décoré de boucles roses, ils apportent une touche légère et colorée au décor. En plus de la courtepointe, l’ensemble comprend aussi deux couvre-oreillers assortis pour créer un lit harmonieux en un seul achat.
Miroir de table
Un miroir de table en forme de fleur avec petite base pour déposer des bijoux, à vendre au Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 7 $
Ce miroir de table en forme de fleur est pratique pour les retouches rapides et de plus, sa base permet de déposer quelques bijoux ou petits accessoires. Un objet à la fois utile et décoratif qui peut facilement trouver sa place dans ton espace.
Jeté réversible en flanelle
Jeté réversible en flanelle avec motifs doux et texture moelleuse, à vendre au Tigre Géant.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19 $
Ces jetés en flanelle peuvent être parfaits pour ajouter une couche de douceur sur un canapé, un fauteuil ou au pied du lit. Les motifs délicats et les teintes neutres s’intègrent facilement dans différents décors, tout en apportant un effet chaleureux. Comme ils sont réversibles, tu peux aussi changer le look en les retournant selon ton envie.
- 11 «dupes» beauté de marques populaires vendus au Tigre Géant qui valent vraiment la peine ›
- Tigre Géant vend un « dupe » à 60 $ du populaire séchoir Dyson et on l’a mis au test ›
- 14 trouvailles et nouveautés à bon prix qu’on a repérées chez Tigre Géant ce mois-ci ›
- Tigre Géant offre une déco parfaite pour le printemps pour 45 % moins cher que sur Amazon ›