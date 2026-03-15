11 trouvailles déco colorées à partir de 7 $ au Tigre Géant pour transformer ton espace

Ça sent la virée de magasinage!

La façade d'un Tigre Géant. Droite : Un panier avec des fraises.

11 trouvailles décos colorées à partir de 7 $ au Tigre Géant.

Google Maps, Noémi Lincourt | Instagram
Éditrice Junior

Tu as envie de changer un peu de décor alors que les températures deviennent plus douces? Tu peux te faire ton propre makeover de style Méchant changement, sans l'effet dramatique de la surprise à la fin, à petit prix en faisant un tour au Tigre Géant, où plusieurs décos très estivales et colorées sont offertes à 40 $ et moins.

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Entre les motifs de fleurs, d'abeilles et de fruits ainsi que les couleurs vibrantes, tu devrais être en mesure de trouver ce qu'il faut pour ajouter du pep et de la joie dans chaque pièce de ton chez-toi. Alors, jette un coup d'œil à nos trouvailles et va toi aussi à la découverte des petits trésors qui t'attendent dans les rayons de ce détaillant connu pour ses aubaines avantageuses.

Vase de verre en forme de sac à main

Vase de verre en forme de sac \u00e0 main au Tigre G\u00e9ant.

Vase de verre en forme de sac à main vendu pour 18 $ au Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 18 $

Rien n’est plus adorable pour embellir un bureau, une tablette ou une bibliothèque qu’un bouquet de fleurs (fraîches ou artificielles) placé dans un vase original. Celui-ci, en forme de sac à main, pourrait être la trouvaille parfaite pour ton décor printanier et estival.

Tapis décoratif 

Tapis d\u00e9coratifs \u00e0 diff\u00e9rents motif au Tigre G\u00e9ant.

Tapis décoratif à bon prix au Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 10 $

Envie d'ajouter un peu de couleur et de personnalité à ton décor? Ces tapis peuvent enjoliver ton bureau en servant de tapis sous ton ordinateur ou en étant placés par terre dans ta cuisine, ton salon et d’autres pièces de la maison. Selon tes goûts, tu peux choisir entre des motifs d’abeilles, de cocktails, de fleurs et plus encore.

Porte-accessoires

Un porte accessoires avec motif de cerises au Tigre G\u00e9ant.

Un porte accessoires avec motif de cerises au Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 15 $

Les fruits et agrumes sont partout dès que les températures deviennent plus clémentes, et ce porte-accessoires doré avec un plateau mettent de jolies cerises avec des boucles en vedette est parfait pour ajouter une touche ludique à ton chez toi, tout en étant pratique.

Panier en tissu

Panier en tissu blanc avec fraises au Tigre G\u00e9ant. Droite : Panier jaune avec marguerites au To

Tigre Géant vend des panier en tissus avec des fruits ou des fleurs.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 15 $

Ce n'est pas parce que tu dois te procurer des articles d'organisation que ceux-ci doivent être plates. Ces paniers démontrent parfaitement que tu peux joindre l'utile à l'agréable en parant ton espace de rangements colorés et adorables.

Chandelles colorées

Des chandelles rose au Tigre G\u00e9ant. Droite : Des chandelles roses avec des cerises au Tigre G\u00e9ant.

Des chandelles rose au Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 10 $

Les chandelles sont parfaites pour ajouter une touche de décor à tes pièces, en plus de créer une ambiance tamisée et soirée et de répandre une douce odeur à travers ton foyer. Au Tigre Géant, tu peux mettre la main sur plusieurs styles et parfums, donc celle à la crème à la fraise et celle à la cerise.

Rideaux à motifs divers

Rideau avec motifs d'abeilles au Tigre G\u00e9ant. Droite : Rideau avec motifs de fraise au Tigre G\u00e9ant.

Des rideaux avec des motifs d'abeilles et de fraises au Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 12 $

On ne pense pas toujours à ajouter de la couleur et une thématique saisonnière avec des rideaux, et pourtant, ça fait une différence qui se voit tout de suite. Pour un effet printanier, laisse-toi tenter par ces modèles colorés et franchement mignons. Étant très transparents, ils ne t'offriront pas beaucoup d'intimité, mais si tu les utilises comme accent avec ceux que tu as déjà en les plaçant au milieu, tu pourras profiter du meilleur des deux mondes.

Tapis de salle de bain

Tapis de salle de abin fleurit. Droite : Tapis de salle de bain bleu p\u00e2le \u00e9crit \u00ab soak \u00bb en blanc avec bordure blanche.

Le magasin Tigre Géant offre une gamme de tapis de bain originaux.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 10 $ à 12 $

Ta salle de bain mérite également d'être ornée de décorations charmantes, comme des tapis de bain ou de douche originaux. Les rayons du Tigre Géant sont justement remplis de styles variés, donc tu pourrais y trouver le petit ajout idéal pour ton décor.

Tableau décoratif

Tableau avec un parfum rose et des cerises.

Un tableau coquet représentant un parfum rose et des cerises au Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 29 $

Les murs blancs et vides peuvent vite devenir ennuyeux. Si tu as envie de changer un peu les choses, quelques tableaux qui reflètent tes goûts peuvent faire toute la différence. Images inspirées de la nature, visuels coquets ou phrases amusantes, les options ne manquent pas.

Ensemble de courtepointes 3 pièces 

Ensemble de courtepointe 3 pi\u00e8ces, dont un mod\u00e8le vert \u00e0 imprim\u00e9 floral et un mod\u00e8le blanc avec boucles roses, \u00e0 vendre au Costco.

Ensembles de courtepointe 3 pièces aux motifs printaniers à vendre au Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 39 $

Si tu veux donner un petit vent de fraîcheur à ta chambre sans tout changer, ces ensembles de courtepointes pourraient faire ton bonheur. Offerts dans un imprimé floral vert ou un modèle blanc décoré de boucles roses, ils apportent une touche légère et colorée au décor. En plus de la courtepointe, l’ensemble comprend aussi deux couvre-oreillers assortis pour créer un lit harmonieux en un seul achat.

Miroir de table

Miroir de table en forme de fleur avec petite base pour d\u00e9poser des bijoux, \u00e0 vendre au Tigre G\u00e9ant.

Un miroir de table en forme de fleur avec petite base pour déposer des bijoux, à vendre au Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 7 $

Ce miroir de table en forme de fleur est pratique pour les retouches rapides et de plus, sa base permet de déposer quelques bijoux ou petits accessoires. Un objet à la fois utile et décoratif qui peut facilement trouver sa place dans ton espace.

Jeté réversible en flanelle 

Jet\u00e9 r\u00e9versible en flanelle avec motifs doux et texture moelleuse, \u00e0 vendre au Tigre G\u00e9ant.

Jeté réversible en flanelle avec motifs doux et texture moelleuse, à vendre au Tigre Géant.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 19 $

Ces jetés en flanelle peuvent être parfaits pour ajouter une couche de douceur sur un canapé, un fauteuil ou au pied du lit. Les motifs délicats et les teintes neutres s’intègrent facilement dans différents décors, tout en apportant un effet chaleureux. Comme ils sont réversibles, tu peux aussi changer le look en les retournant selon ton envie.

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Québec Lifestyle Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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