Costco offre un article d'été au look luxueux pour 85 % moins cher que sur Amazon
Si tu aimes les GROSSES aubaines, c'est par ici!
Ce n'est une surprise pour personne : Costco est souvent l'endroit où l'on déniche des aubaines qui font plaisir au portefeuille. Mais même les personnes les plus habituées à repérer des trouvailles avantageuses risquent de faire un double take devant celle-ci. Un ensemble de pique-nique pour deux personnes est offert en entrepôt au prix de seulement 29,97 $. À première vue, ça semble déjà être une bonne affaire, mais c'est lorsqu'on compare ce prix à celui affiché sur Amazon que la surprise devient encore plus grande.
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Parfait pour les repas en plein air, l'ensemble de pique-nique gastronomique comprend une table pliante en bambou, deux verres à vin en acier inoxydable, deux contenants alimentaires avec couvercles, une carafe à vin souple, une planche à découper pouvant aussi servir de petite table, un couteau à éplucher ainsi qu'un tire-bouchon avec décapsuleur. Le tout est rangé dans un étui de transport compact conçu pour être facilement apporté au camping, au parc ou à la plage.
L'ensemble de pique-nique GSI Outdoors pour deux personnes au Costco et sur Amazon.Noémi Lincourt | Narcity Québec, Amazon
En voyant tout ce qui est inclus, plusieurs pourraient s'attendre à un prix beaucoup plus élevé. Et avec raison. Sur le site officiel de GSI Outdoors, ce même ensemble est vendu 149,95 $ USD. Sur Amazon Canada, il est même affiché à 199,99 $.
L'ensemble de pique-nique GSI Outdoors, vendu près de 150 $ sur le site officiel.GSI Outdoors
Comparativement au prix aperçu chez Costco, l'écart est difficile à ignorer. On parle d'une différence d'environ 120 $ par rapport au prix du fabricant et d'environ 170 $ face au prix affiché sur Amazon, ce qui n'est pas le genre d'écart qu'on croise tous les jours.
Si cet ensemble figure sur ta liste d'achats pour les escapades estivales, ça pourrait valoir la peine de jeter un coup d'œil dans ton entrepôt avant de payer le plein prix ailleurs.
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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.