Costco offre un article d'été au look luxueux pour 85 % moins cher que sur Amazon

Si tu aimes les GROSSES aubaines, c'est par ici!

La façade d'un Costco.

Costco offre un article d'été à un prix vraiment plus avantageux que sur Amazon.

Rzyotova | Dreamstime
Éditrice Junior

Ce n'est une surprise pour personne : Costco est souvent l'endroit où l'on déniche des aubaines qui font plaisir au portefeuille. Mais même les personnes les plus habituées à repérer des trouvailles avantageuses risquent de faire un double take devant celle-ci. Un ensemble de pique-nique pour deux personnes est offert en entrepôt au prix de seulement 29,97 $. À première vue, ça semble déjà être une bonne affaire, mais c'est lorsqu'on compare ce prix à celui affiché sur Amazon que la surprise devient encore plus grande.

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Parfait pour les repas en plein air, l'ensemble de pique-nique gastronomique comprend une table pliante en bambou, deux verres à vin en acier inoxydable, deux contenants alimentaires avec couvercles, une carafe à vin souple, une planche à découper pouvant aussi servir de petite table, un couteau à éplucher ainsi qu'un tire-bouchon avec décapsuleur. Le tout est rangé dans un étui de transport compact conçu pour être facilement apporté au camping, au parc ou à la plage.

Ensemble de pique-nique GSI Outdoors pour deux personnes aper\u00e7u au Costco. Droite : Le m\u00eame produit sur Amazon. L'ensemble de pique-nique GSI Outdoors pour deux personnes au Costco et sur Amazon.Noémi Lincourt | Narcity Québec, Amazon


En voyant tout ce qui est inclus, plusieurs pourraient s'attendre à un prix beaucoup plus élevé. Et avec raison. Sur le site officiel de GSI Outdoors, ce même ensemble est vendu 149,95 $ USD. Sur Amazon Canada, il est même affiché à 199,99 $.

L'ensemble de pique-nique GSI Outdoors, sur le site officiel. L'ensemble de pique-nique GSI Outdoors, vendu près de 150 $ sur le site officiel.GSI Outdoors

Comparativement au prix aperçu chez Costco, l'écart est difficile à ignorer. On parle d'une différence d'environ 120 $ par rapport au prix du fabricant et d'environ 170 $ face au prix affiché sur Amazon, ce qui n'est pas le genre d'écart qu'on croise tous les jours.

Si cet ensemble figure sur ta liste d'achats pour les escapades estivales, ça pourrait valoir la peine de jeter un coup d'œil dans ton entrepôt avant de payer le plein prix ailleurs.


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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Aubaines Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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