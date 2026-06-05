14 des meilleures trouvailles d'été au Costco qui valent la visite en juin 2026
Bouffe, vêtements, et incontournables de la belle saison!
Avec juin qui arrive, on sent que l'été est vraiment à nos portes : les soupers dehors recommencent, les journées au soleil s'étirent et la fête des Pères approche vite. C'est aussi le genre de moment où une simple visite au Costco peut vite donner envie de s'équiper pour profiter encore plus de la belle saison. Lors d'un passage en magasin, on a repéré plusieurs trouvailles qui pourraient autant servir pour gâter papa, préparer les sorties en famille ou ajouter quelques petits plaisirs estivaux au panier.
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Que tu cherches une idée-cadeau, un article pratique pour la cour ou une découverte gourmande à essayer pendant les prochaines semaines, voici quelques produits qui ont retenu notre attention.
Batons glacés sans sucre - BioSteel
Batons glacés BioSteel aux saveurs framboise bleue, mélange arc-en-ciel et glaçon blanc à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Avec les températures qui montent, cette boîte de 50 batons glacés risque de partir vite dans le congélateur. Les saveurs framboise bleue, mélange arc-en-ciel et glaçon blanc sont offertes sans sucre et avec des électrolytes, ce qui en fait une option rafraîchissante pour les journées chaudes et sportives.
Croustilles à la poutine au bacon - Lay's
Croustilles Lay's inspirées de la poutine au bacon à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 6,99 $
Les amateurs et amatrices de saveurs bien québécoises pourraient avoir envie d'essayer cette édition des chips Lay's. Le mélange de poutine et de bacon promet une collation qui sort un peu de l'ordinaire, et le sac de 585 g est amplement suffisant pour partager lors d'un souper entre ami.e.s ou d'une soirée cinéma.
Sandwichs à la crème glacée - Chipwich
Boîte de 10 sandwichs glacés Chipwich à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 19,99 $
Difficile de se tromper avec un classique comme celui-ci. Chaque sandwich combine de la crème glacée à la vanille entre deux biscuits aux pépites de chocolat, avec encore plus de morceaux de chocolat sur les côtés. C'est la saison des crèmes glacées et il faut en profiter!
Ensemble de pique-nique pour deux - GSI Outdoors
Ensemble de pique-nique compact avec table intégrée à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29,97 $
Cette trouvaille est tout indiquée pour les escapades improvisées au parc. L'ensemble comprend notamment une petite table pliante, des verres à vin en acier inoxydable, des contenants pour les aliments et quelques accessoires pratiques, le tout dans un format facile à transporter.
Est-ce que c'est un petit luxe pas vraiment nécessaire? Oui. Mais est-ce qu'à 30 $, on le veut quand même? Encore oui.
Sac à dos - FIFA Canada
Sac à dos FIFA Canada inspiré de la Coupe du monde à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Avec son motif rouge éclatant et son logo FIFA Canada bien visible, ce sac à dos risque de plaire aux jeunes et moins jeunes adeptes de soccer. Son format permet de transporter les essentiels à l'école, aux entraînements ou lors des sorties de fin de semaine.
Hamac de voyage pour deux personnes - Cascade Oasis
Hamac compact pour deux personnes Cascade Oasis à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 29,99 $
Que ce soit pour relaxer au camping, dans la cour ou au chalet, ce hamac de voyage s'apporte partout et se glisse facilement dans son sac de rangement lorsqu'il n'est pas utilisé. Il est conçu pour accueillir deux personnes, alors tu peux dire allô aux moments de détentes en mode collé collé.
Un jeu de KerPlunk géant - Hasbro
La version géante du jeu KerPlunk à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 99,99 $
La version classique du jeu prend ici des proportions beaucoup plus impressionnantes. Le principe demeure le même : retirer les bâtons sans faire tomber les balles. Un jeu qui pourrait facilement occuper ta gang lors des fêtes familiales, des barbecues ou des rassemblements estivaux.
Chaise de plage pliante - Rio Beach
Chaise de plage Rio Beach avec sac à dos intégré à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 44,99 $
Cette chaise basse est pensée pour les longues journées au bord de l'eau. Elle se replie pour être portée comme un sac à dos et inclut plusieurs compartiments de rangement pour garder les essentiels à portée de main. Avec tout le stock à trimbaler lors des sorties estivales, un aussi gros item qui peut être transporté sur ton dos, c'est bien pratique.
Trottinette lumineuse pour enfants - Melo
Trottinette pour enfants avec roues lumineuses à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 49,99 $
L'été, c'est fait pour bouger et cette trottinette aux roues illuminées qui lui donnent immédiatement un petit effet spectaculaire pourrait faire très plaisir aux jeunes de ton entourage. Elle est conçue pour les enfants et offre plusieurs réglages au guidon, ce qui pourrait permettre de l'utiliser pendant plus d'une saison.
Veste en jean pour femme - Levi's
Veste en denim Levi's pour femme à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 39,99 $
Certaines pièces traversent les années sans vraiment se démoder, et la veste en jean en fait partie. Ce modèle Levi's présente une coupe classique qui se porte aussi bien avec une robe légère qu'avec un simple t-shirt et un pantalon pour les journées plus fraîches.
Sandales pour enfants - Crocs
Sandales Crocs colorées pour enfants à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 24,99 $
Avec leur couleur vive et leur conception légère, ces sandales Crocs sont populaires et faites pour suivre les enfants tout l'été. Elles peuvent se porter à la piscine, au parc aquatique ou simplement dans la cour, tout en étant faciles à enfiler et à nettoyer.
Lanceur d'eau - Stream Machine
Lanceur d'eau pouvant projeter l'eau à grande distance à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : En rabais à 13,99 $, plutôt que 17,99 $
Ça, c'est le genre de jouet qui risque de transformer une chaude journée d'été en compétition amicale dans la cour. Ce lanceur d'eau est conçu pour envoyer un puissant jet d'eau sur une longue distance, ce qui pourrait rapidement devenir le bidule favori des enfants.
Tapis de putting d'entraînement - Palladium Golf
Tapis de pratique pour le golf intérieur à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 54,99 $
Pas besoin d'attendre sa prochaine partie pour pratiquer ses coups roulés. Ce tapis de putting de près de trois mètres comprend un système de retour de balle et permet de s'exercer directement à la maison lorsqu'il est impossible de se rendre au terrain. Tu connais un papa qui aimerait bien cet article? Tu sais quoi faire!
Piscine familiale avec salon - Bestway H2OGO!
Piscine familiale gonflable Bestway avec espace détente à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 49,99 $
Cette piscine de trois mètres est pensée pour accueillir autant les enfants que les adultes. Les sièges intégrés permettent de relaxer pendant que les plus jeunes profitent de l'eau, ce qui en fait une option intéressante pour transformer la cour arrière en zone de rafraîchissement cet été.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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