Allocation canadienne pour enfants : Les 1ers versements bonifiés arrivent cette semaine
Plusieurs parents ont maintenant droit à près de 700 $/mois. 🤑
Bonne nouvelle pour les parents : le dépôt de l'allocation canadienne pour enfants (ACE) de l'Agence du revenu du Canada (ARC) qui s'en vient cette semaine sera bonifié pour la grande majorité des familles.
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Ce n'est pas un hasard, puisque chaque année, en juillet, l'ARC refait automatiquement le calcul des versements en se basant sur la déclaration de revenus la plus récente de chaque ménage.
Le montant que tu recevais depuis un an ne s'applique donc plus à partir de maintenant, puisque ton revenu familial net rajusté (RFNR) de l'année d'imposition 2025 remplace celui de 2024 dans le calcul.
Pour toute la période allant de juillet 2026 à juin 2027, voici les nouveaux montants maximaux par enfant à charge, pour les familles dont le revenu net se situe sous 38 237 $ :
- Moins de 6 ans : 8 157 $ par année, soit environ 679,75 $ chaque mois
- De 6 à 17 ans : 6 883 $ par année, soit environ 573,58 $ chaque mois
Concrètement, une famille admissible avec deux enfants de moins de 6 ans pourrait toucher plus de 1 359 $ mensuellement, à condition de respecter le seuil de revenu.
Ton revenu familial dépasse ce seuil?
Rien ne t'empêche de recevoir une partie de la prestation même si ton revenu familial net rajusté dépasse 38 237 $. La réduction se fait progressivement, en trois tranches :
- Sous 38 237 $ : aucune réduction, le montant maximal s'applique.
- Entre 38 237 $ et 82 847 $ : un pourcentage, qui varie selon le nombre d'enfants, est appliqué sur la portion de revenu qui dépasse 38 237 $.
- Au-delà de 82 847 $ : la réduction combine un montant fixe et un pourcentage calculé sur la portion de revenu excédant ce deuxième seuil, toujours selon le nombre d'enfants.
Autrement dit, même les familles au revenu moyen ou élevé demeurent souvent admissibles à une prestation mensuelle, bien qu'elle soit moins élevée que le montant maximal.
L'âge de l'enfant change aussi la donne
Le montant versé dépend toujours de l'âge de l'enfant au moment du paiement, ce qui crée certaines situations à surveiller :
- Un bébé qui naît en cours d'année devient admissible dès le mois suivant sa naissance, ou dès que l'inscription est complétée.
- Un enfant qui fête ses 6 ans fait passer sa famille au taux « 6 à 17 ans » dès le mois suivant.
- Un enfant qui atteint 18 ans reçoit son dernier versement, calculé au taux « 6 à 17 ans », le mois de son anniversaire.
Une seule condition pour toucher le nouveau montant
Pour recevoir automatiquement ce nouveau montant, il suffit d'avoir produit ta déclaration de revenus de 2025. Si ce n'est pas encore fait, l'Agence du revenu du Canada pourrait continuer à calculer tes versements en fonction d'une année antérieure, ou même les suspendre temporairement jusqu'à ce que ta déclaration soit traitée.
Les familles déjà inscrites au dépôt direct n'ont rien à faire de plus: l'ajustement se fait automatiquement. Celles qui n'ont jamais fait de demande peuvent s'inscrire en tout temps via Mon dossier sur le site de l'ARC.
Le prochain versement est prévu le 20 juillet.
Consulte la page officielle du gouvernement du Canada pour calculer le montant exact auquel ta famille a droit.
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