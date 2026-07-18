Ce bar caché derrière un frigo à Montréal est aussi sexy que ténébreux
Où partager un verre... et des confessions! 🤫🍸
Même si l'époque de la prohibition est révolue depuis bien des années, l'idée de se rendre dans un bar caché à Montréal, un peu à la manière des speakeasy des années 1920, procure encore un petit quelque chose d'excitant. Et si c'est l'interdit qui titille ta curiosité, le Cappella, niché tout près du restaurant Benedetta dans le Vieux-Port, a tout ce qu'il faut pour t'intéresser... si tu le trouves.
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Il faut savoir que c'est une thématique oscillant entre le sacré et le profane qui t'attend entre les murs du bar, qui semblent te faire plonger au fin fond des catacombes. Lumières rouges tamisées, plafond bas et voûté, DJs, cocktails, bouchées... tout y est réuni pour une « soirée rituelle » des plus ensorcelantes, que tu y ailles pour te déhancher sans gêne ou simplement prendre un verre en bonne compagnie.
Ainsi, afin de découvrir les lieux, tu dois d'abord suivre le chemin du Café Jardin. En attendant de franchir la fameuse porte, on te demande d'écrire une confession anonyme. Une fois tes pensées les plus intimes partagées, tu pourras te rendre jusqu'à un réfrigérateur plein de bière afin de dénicher l'entrée secrète.
Qu'adviendra-t-il de ton aveu? Il pourrait être partagé sur les réseaux sociaux du bar. En voici quelques exemples (en traduction libre de l'anglais) :
« Je suis fiancé.e... et j'ai embrassé quelqu'un d'autre la fin de semaine dernière. »
« Je suis sorti.e avec le père de mon ex. »
« Je suis kleptomane. »
« J'ai détourné le bateau d'un inconnu et j'y ai organisé une fête. »
Scandaleux, oui, mais c'est surtout une manière très originale de commencer une nuit de plaisir, en laissant tes scrupules derrière toi.
Côté nourriture, le menu mise sur une formule de partage qui accompagne parfaitement une soirée à siroter des cocktails.
Tu y trouves des bouchées froides et chaudes aux influences méditerranéennes, comme un tartare de saumon à l'avocat, des poivrons farcis au fromage de chèvre flambé ou encore une planche gourmande garnie de charcuteries, fromages, confiture de figues et gressins. Pour grignoter en toute simplicité, il y a aussi des noix grillées, des olives marinées et un hummus maison.
Pour étancher ta soif, la carte mise sur des créations originales aux noms inspirés de l'univers religieux, allant de cocktails fumés au bourbon ou au mezcal à des options plus fraîches à base de gin, concombre et menthe. Trois mocktails fruités sont également proposés pour celles et ceux qui préfèrent une version sans alcool, sans sacrifier le côté raffiné.
Que tu aies besoin de faire pénitence, ou, au contraire, t'abandonner à la nuit, cette adresse est ton nouveau lieu culte à visiter.
Cappella - Bar caché
Prix moyen d'un plat : 16 $
Prix moyen d'un cocktail : 16 $
Quand : Du jeudi au samedi, de 19 h à tard
Adresse : Benedetta - 3, rue de la Commune O., Montréal, QC
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