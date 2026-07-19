13 essentiels de qualité pour bébé repérés au Dollarama à moins de 5 $

Avoir un enfant coûte déjà assez cher : évite de payer le double pour ces essentiels!

Devanture du Dollarama. Droite : shampoings moussants corps et cheveux Babyganics sur les tablettes du Dollarama.

Le Dollarama vend une foule de produits pour bébé, et certains ont un excellent rapport qualité-prix.

Claudia Chrétien | Narcity Québec
Rédactrice pigiste

Le Dollarama est de plus en plus populaire pour ses trouvailles, mais savais-tu qu'il est maintenant possible d’y trouver plusieurs essentiels pour bébé, et ce, sans faire exploser son budget? Avec le coût de la vie qui continue de grimper, chaque économie compte, surtout quand les dépenses s’accumulent dès l’arrivée d’un nouveau membre dans la famille.

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Entre les vêtements portés seulement quelques mois, les accessoires oubliés au parc et les petits indispensables qu'on finit par acheter en double pour en laisser chez les grands-parents, la facture peut grimper beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Sans compter qu'il est facile de se laisser attendrir par un motif adorable ou un accessoire trop mignon pour y résister, même si sa durée d'utilisation est parfois très courte.

C'est justement là que les trouvailles à petit prix deviennent intéressantes. Sans remplacer les achats plus importants liés à la sécurité ou au confort, certains articles du magasin du dollar permettent de s'équiper plus facilement au quotidien. Avoir quelques gobelets supplémentaires dans l'armoire, une couverture de rechange dans la voiture ou des accessoires en double peut éviter bien des petits casse-têtes, sans donner l'impression de trop dépenser lorsqu'un objet est perdu, taché ou endommagé.

Voici donc 13 trouvailles pour les tout-petits qui valent le détour au Dollarama. À noter que les inventaires varient énormément d'une succursale à l'autre : un produit repéré aujourd'hui pourrait déjà avoir disparu demain. C'est aussi ce qui rend chaque visite aussi imprévisible qu'intéressante.

Détergeant à lessive sans parfum

D\u00e9tergeant \u00e0 lessive sans parfum Babyganics sur les tablettes du Dollarama.

Détergeant à lessive sans parfum Babyganics en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

La lessive fait partie de ces tâches qui reviennent sans arrêt, surtout lorsqu’on doit laver régulièrement vêtements, débarbouillettes et couvertures. Ce détergent Babyganics sans parfum permet jusqu’à 60 brassées grâce à sa formule concentrée et est fabriqué avec des ingrédients d’origine végétale. Offert à 5 $ au Dollo, il coûte 13,97 $ de moins que le même produit vendu 18,97 $ chez Walmart.

Couverture pour bébé doublée en « sherpa »

Couverture pour b\u00e9b\u00e9 doubl\u00e9e en \u00ab sherpa \u00bb sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Couverture pour bébé doublée en « sherpa » en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Il y a certains accessoires qu'on réalise rapidement vouloir avoir en plusieurs exemplaires. Entre la couverture qui reste dans la voiture, celle oubliée chez les grands-parents et celle qui disparaît mystérieusement pendant une sortie, elles ont souvent tendance à voyager plus que prévu. Les modèles particulièrement doux offerts au Dollarama sont disponibles en plusieurs motifs et coûtent seulement 5 $.

À titre comparatif, des couvertures semblables et de la même taille coûtent 21,99 $ sur Amazon Canada.

Jouets de bain à empiler

Jouets de bain \u00e0 empiler dans leur emballage sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Jouets de bain à empiler en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4,50 $

L'heure du bain devient souvent encore plus amusante avec quelques jouets dans l'eau. Cet ensemble de cinq jouets empilables est vendu seulement 4,50 $ au Dollarama. Un modèle semblable de cinq pièces est offert pour 15,50 $ chez Walmart, ce qui en fait une option intéressante pour économiser sans sacrifier le plaisir.

Casse-tête en bois 

Casse-t\u00eate en bois sur le sol du Dollarama.

Casse-tête en bois pour les petits en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4,50 $

Certains jeux permettent de développer la motricité fine tout en s'amusant, sans pour autant coûter une fortune. Ce casse-tête en bois de six morceaux comprend de petites poignées qui facilitent la prise en main des pièces. Offert à 4,50 $ au magasin du dollar, il rappelle certains modèles vendus beaucoup plus cher ailleurs, comme un casse-tête Melissa & Doug de huit morceaux affiché à 19,97 $ chez Walmart.

Huile pour bébés

Huile pour b\u00e9b\u00e9s Johnson's sur les tablettes du Dollarama.

Huile pour bébés Johnson's en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4,75 $

Certains achats reviennent régulièrement au cours des premières années, et les produits de soin en font partie. Cette huile pour bébé Johnson's de 591 ml est offerte à 4,75 $ à la bannière verte et jaune. Au moment d'écrire ces lignes, la même bouteille est vendu 5,97 $ en spécial chez Walmart, plutôt que 6,77 $, ce qui permet tout de même d'économiser quelques dollars.

Poudre pour bébés

Poudre pour b\u00e9b\u00e9s Johnson's sur les tablettes du Dollarama.

Poudre pour bébés Johnson's en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4 $

Les marques connues ne sont pas toujours synonymes de gros prix. La poudre pour bébés Johnson's de 425 g, enrichie d'aloès et de vitamine E, est offerte à 4 $ au magasin du dollar. Le même produit est vendu 5,47 $ chez Walmart, soit une économie de 1,47 $.

Shampoing moussant corps et cheveux 

Shampoing moussant corps et cheveux sur les tablettes du Dollarama.

Shampoing moussant corps et cheveux en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Les produits deux-en-un ont souvent la cote auprès des parents qui cherchent à simplifier la routine du bain. Ce shampoing moussant Babyganics pour le corps et les cheveux est offert en format de 473 ml, avec une pompe qui transforme le produit en mousse dès la sortie de la bouteille.

Vendu 5 $ au Dollarama, il coûte 6,97 $ de moins que le même produit de la même marque affiché à 11,97 $ chez Walmart, bien que l'emballage extérieur soit légèrement différent.

Panier à couches

Panier \u00e0 couches sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Panier à couches en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Entre les couches, les lingettes, les crèmes et les petits accessoires du quotidien, le coin de bébé peut rapidement devenir difficile à garder en ordre. Ce panier organisateur pour les couches avec plusieurs compartiments est offert en différents motifs pour 5 $ au Dollo. Un modèle très semblable vendu en lot de deux est affiché à 18,95 $ sur Amazon Canada, soit 9,48 $ par organisateur comparativement à seulement 5 $ au magasin à petits prix.

De quoi garder les essentiels à portée de main sans multiplier les dépenses.

Balles sensorielles

Ensemble de quatre balles sensorielles pour b\u00e9b\u00e9s sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Ensemble de quatre balles sensorielles pour bébés en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4,50 $

Les jouets qui stimulent les sens n'ont pas besoin d'être si élaborés pour occuper bébé. Cet ensemble de quatre balles sensorielles aux textures et aux couleurs variées est offert à 4,50 $ au Dollarama. Un modèle très semblable est vendu 21,99 $ sur Amazon Canada, soit une différence de 17,49 $ pour un accessoire qui peut facilement se retrouver oublié au fond d’un sac ou perdu lors d’une sortie.

Attrape-collation à emporter

Attrape-collation \u00e0 emporter sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Attrape-collation à emporter en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 2,25 $

Quand vient le temps de quitter la maison avec un tout-petit, avoir une collation prête peut éviter plusieurs petits dégâts en chemin. Cet attrape-collation de 10 oz est vendu 2,25 $ au Dollo et permet de grignoter plus facilement pendant une sortie. Un ensemble de deux contenants similaires de 9 oz est offert à 8,42 $ chez Walmart, ce qui revient à 4,21 $ l’unité. Une différence intéressante pour un accessoire qui risque de suivre la famille un peu partout.

Casquette à motifs

Casquette \u00e0 motifs sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Casquette à motifs en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 3,50 $

Dès que le soleil se pointe, une casquette devient vite un essentiel pour les sorties avec bébé. Les modèles offerts au Dollarama sont dotés d'un cache-nuque qui aide à protéger le cou et sont proposés dans plusieurs couleurs et motifs. Vendus 3,50 $, ils permettent une économie de 13,92 $ comparativement à un modèle similaire affiché à 17,42 $ chez Walmart.

Lotion pour bébé

Lotion pour b\u00e9b\u00e9 sur les tablettes du Dollarama.

Lotion pour bébé Hello Bello en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Entre les bains, les changements de couche et les petites zones de peau sèche, une lotion pour bébé sert souvent plus vite qu'on le pense. Cette lotion Hello Bello de 250 ml, à base de plantes et parfumée à la vanille et à l'abricot, est offerte à 5 $ au magasin du dollar. Le même produit est affiché à 13,49 $ sur Amazon Canada, ce qui représente une économie de 8,49 $.

Lingettes à usages multiples pour les surfaces

Lingettes \u00e0 usages multiples pour les surfaces Babyganics sur les tablettes du Dollarama.

Lingettes à usages multiples pour les surfaces Babyganics en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Quand un tout-petit commence à toucher à tout, les comptoirs, la table de la chaise haute ou les jouets deviennent rapidement des endroits qu’on nettoie plus souvent. Même si elles ne sont pas destinées directement aux enfants, ces lingettes Babyganics sans parfum ont attiré l’attention parce qu’elles sont conçues pour nettoyer les surfaces avec une formule douce.

Les 75 lingettes sont offertes à 5 $ au Dollarama, comparativement à 9,97 $ chez Walmart. Un format pratique à garder sous la main pour les petits dégâts du quotidien.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Claudia Chrétien

    Claudia Chrétien est rédactrice pigiste chez Narcity et se spécialise dans les meilleures trouvailles au Québec. Elle a le flair pour repérer les vraies aubaines, dénicher des incontournables à prix mini et trouver des « dupes » qui permettent de se gâter sans dépasser son budget.

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