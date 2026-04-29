19 produits à toujours acheter au Dollarama au lieu de chez Walmart pour économiser
Ton portefeuille va te remercier pour ces trouvailles. 🔥
Le Dollarama fait partie de ces endroits où on entre « juste pour un ou deux articles » et où on ressort parfois avec bien plus que prévu. Entre les marques connues, les formats pratiques et certains produits qu’on retrouve aussi en grande surface, les rayons cachent régulièrement de vraies aubaines. Et quand on prend le temps de comparer les prix avec Walmart, plusieurs items ressortent clairement à l’avantage du magasin du dollar.
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On a comparé plusieurs produits du quotidien vendus chez les deux détaillants, en misant autant que possible sur les mêmes marques et des formats similaires. Le but n’était pas de se limiter à une seule section du magasin, mais plutôt d’identifier les achats qui valent vraiment la peine au Dollo, autant du côté de l’hygiène, du ménage, de la beauté que des petits essentiels pour la maison.
Ce qui ressort rapidement, c’est que certains écarts sont loin d’être symboliques. Sur plusieurs items, le prix affiché au Dollarama est assez bas pour justifier le détour à lui seul. Et lorsqu’on additionne plusieurs produits dans un même panier, les économies deviennent encore plus intéressantes.
Autrement dit, si tu veux payer moins cher sans nécessairement changer de marque ou de produit, certains achats gagnent clairement à être faits au Dollarama plutôt qu’ailleurs. À noter aussi que la marchandise peut varier d’une succursale à l’autre selon les arrivages et la popularité des articles.
Sacs à ordures Glad
Sacs à ordures Glad en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 4,50 $
Prix de vente au Walmart : 6,97 $
Pour un essentiel comme les sacs à ordures, l’écart de prix peut être surprenant. Ces sacs Glad avec odeur « fraîche et propre » Febreze, en format de 24 sacs de 25 litres, sont affichés à 4,50 $ au Dollarama contre 6,97 $ chez Walmart pour exactement le même produit. La différence de 2,47 $ de moins fait pencher la balance du côté du Dollo.
Éponges Scrub Mommy
Éponges Scrub Mommy en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 4 $
Prix de vente au Walmart : 5,97 $
Reconnaissable par ses deux textures distinctes, une face abrasive et une autre plus douce, cette éponge Scrub Mommy est un incontournable du nettoyage. Elle est proposée à 4 $ au magasin du dollar, alors que le prix grimpe à 5,97 $ chez le géant américain. Autrement dit, ce sont près de 2 $ qui restent dans tes poches en choisissant le commerce le moins cher pour un produit identique.
Savons à vaisselle Dawn
Savons à vaisselle Dawn en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 4,50 $
Prix de vente au Walmart : 5,47 $
Dans les essentiels de cuisine qu’on utilise presque sans y penser, le savon à vaisselle fait partie de ces produits qu'on se doit de bien choisir. Ce format de 650 ml de Dawn est offert à 4,50 $ à la bannière verte et jaune, alors qu’il est affiché à 5,47 $ chez Walmart. Une différence de 0,97 $ pour une bouteille identique qui revient souvent dans les achats du quotidien.
Tampons d'acier S.O.S
Tampons d'acier S.O.S de la marque Clorox en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 2,25 $
Prix de vente au Walmart : 3,97 $
Pour les tâches plus intenses, comme frotter les casseroles ou venir à bout de résidus collés, ces tampons S.O.S. en boîte de dix unités se vendent 2,25 $ au Dollo contre 3,97 $ chez Walmart. Concrètement, tu économises 1,72 $ si tu décides d'opter pour le magasin du dollar.
Colles Krazy Glue
Colles Krazy Glue en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 3,25 $
Prix de vente au Walmart : 5,97 $
Les petites réparations rapides à la maison passent souvent par une colle instantanée comme celle-ci, utilisée pour le plastique, la céramique ou les objets cassés. Elle est vendue 3,25 $ au magasin du dollar contre 5,97 $ chez Walmart. Tu gardes donc 2,72 $ de plus dans tes poches en passant par le Dollarama.
Pâtes nettoyantes The Pink Stuff
Pâtes nettoyantes The Pink Stuff en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 4,25 $ pour 850 g
Prix de vente au Walmart : 7,97 $ pour 500 g
Pour un nettoyage en profondeur, cette pâte nettoyante The Pink Stuff en format 850 g est offerte à 4,25 $ au Dollarama. Chez Walmart, un contenant plus petit de 500 g atteint 7,97 $. Cela revient à environ 0,50 $ par 100 g au Dollo contre près de 1,59 $ par 100 g chez Walmart, un écart qui parle de lui-même.
Mascaras Wet N Wild
Mascaras Wet N Wild en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 3 $
Prix de vente au Walmart : 5,97 $
Dans les essentiels de maquillage du quotidien, certains produits deviennent vite des incontournables sans qu’on y pense vraiment. Ce mascara en teinte « très noir », pensé pour intensifier le regard est offert à 3 $ au Dollo contre 5,97 $ chez Walmart. Alors, si tu aimes les aubaines, c’est une option clairement plus avantageuse, sachant que le même item revient à 2,97 $ de plus chez le géant américain.
Toniques exfoliants d'AHA St. Ives
Toniques exfoliants d'AHA de la marque St. Ives en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 5 $
Prix de vente au Walmart : 8,47 $
Certains soins du visage misent sur l’éclat et la texture de la peau plutôt que sur une routine compliquée. Ce tonique exfoliant à l’AHA à l’abricot est vendu 5 $ au Dollarama, comparativement à 8,47 $ chez Walmart. Un écart de 3,47 $ pour un produit utilisé afin d’aider à lisser et raviver le teint.
Tests de grossesse Clearblue
Tests de grossesse Clearblue en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 5 $ pour un test
Prix de vente au Walmart : 13,97 $ pour deux tests
Certains produits sont associés à des moments plus sensibles du quotidien, où la simplicité et l’accessibilité comptent autant que le prix. Ce test de grossesse, offert en format individuel ou multipack selon l’enseigne, revient à 5 $ par unité au magasin du dollar contre environ 6,99 $ chez la bannière américaine.
Tylenol pour nourrissons
Tylenol nourrissons en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 5 $
Prix de vente au Walmart : 7,97 $
Un produit à garder à portée de main pour les petits moments imprévus du quotidien, ce format de Tylenol pour nourrissons en 15 ml est souvent utilisé pour soulager fièvre et inconfort. Il est offert à 5 $ au Dollo contre 7,97 $ chez Walmart. Une différence de 2,97 $ qui se prend bien pour cet essentiel.
Brumes Listerine
Brumes soins buccaux Listerine en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 4,75 $
Prix de vente au Walmart : 5,77 $
Petit format, grande utilité dans les moments où l'on veut un coup de fraîcheur rapide sans passer par toute une routine. Cette brume Listerine de poche est vendue 4,75 $ à la bannière verte et jaune, comparativement à 5,77 $ au géant américain. Une économie de 1,02 $.
Rince-bouches Hello
Rince-bouches de la marque Hello en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 5 $
Prix de vente au Walmart : 6,57 $
Au Dollarama, ce type de rince-bouche enrichi en huile de noix de coco et en menthe fraîche naturelle est offert à 5 $, tandis que la même bouteille se retrouve à 6,57 $ chez Walmart. Disponible en version charbon activé ou super frais selon les préférences, elle s’intègre facilement à une routine de soins buccaux sans nécessiter d’étapes supplémentaires. Une alternative simple qui permet de réduire le montant payé à la caisse sans compromettre la qualité.
Désodorisants Dove sans aluminium
Désodorisants Dove sans Aluminium en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 5 $
Prix de vente au Walmart : 7,85 $
Un antisudorifique sans aluminium au parfum de beurre de karité, pour une protection quotidienne tout en douceur, est offert dans les deux enseignes. Le prix est de 5 $ au Dollarama, comparativement à 7,85 $ chez Walmart. Résultat : tu paies 2,85 $ de moins en optant pour le magasin du dollar, sans compromis sur le produit.
Désodorisants Dove pour tout le corps
Désodorisants Dove pour tout le corps en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 5 $
Prix de vente au Walmart : 7,85 $
Un produit sans aluminium en vaporisateur pour tout le corps, au parfum de pomme grenade et verveine citronnelle, est utilisé pour apporter une sensation de fraîcheur rapide dans la routine d’hygiène. Le prix est de 5 $ au Dollarama, comparativement à 7,85 $ chez Walmart. En choisissant le magasin à petits prix, tu gardes 2,85 $ dans tes poches.
Serviettes hygiéniques Always Maxi
Serviettes hygiéniques Always maxi en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 5 $ pour 14 serviettes
Prix de vente au Walmart : 9,98 $ pour 20 serviettes
Des protections hygiéniques de type « maxi » utilisées durant les menstruations sont offertes en deux formats différents selon les enseignes. Au Dollarama, le paquet de 14 est vendu 5 $, tandis que le format de 20 est à 9,98 $ chez Walmart. Une fois qu'on compare le prix à l’unité, cela revient à environ 0,36 $ par serviette au Dollarama contre 0,50 $ chez Walmart. Acheter en plus grande quantité n'est pas toujours moins cher.
Shampooings Garnier Fructis
Shampooings Garnier Fructis en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 5 $
Prix de vente au Walmart : 12,99 $
Les produits réparateurs pour les cheveux sont des incontournables. Ce shampooing, de la marque Garnier, est conçu pour renforcer les cheveux abîmés et se détaille à 5 $ au Dollo, alors que son prix grimpe à 12,99 $ chez Walmart. Une différence de 7,99 $ qui place clairement le magasin du dollar en position avantageuse.
Sérums réparateurs Garnier Fructis
Sérums réparateurs Garnier Fructis en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 5 $
Prix de vente au Walmart : 11,97 $
Un sérum conçu pour aider à protéger et raviver les cheveux colorés s’intègre dans une routine de soins capillaires après le lavage. Il est offert à 5 $ au Dollarama, comparativement à 11,97 $ chez Walmart. Ici, on parle presque du double du prix ce qui rend l’écart difficile à ignorer pour le même sérum.
Teintures pour cheveux Revlon
Teintures pour cheveux Revlon en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 5 $
Prix de vente au Walmart : 13,99 $
Changer ou entretenir sa couleur de cheveux à la maison fait partie de ces habitudes beauté qu’on réalise souvent soi-même plutôt qu’en salon. Ces teintures sont offertes à 5 $ au Dollo, alors qu’elles atteignent 13,99 $ chez Walmart. Une différence de 8,99 $ pour un item disponible en plusieurs teintes.
Crèmes Palmer's
Crèmes Palmer's en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix de vente au Dollarama : 4 $ pour 100 g
Prix de vente au Walmart : 19,99 $ pour 200 g
Cette crème concentrée de la populaire marque Palmer's est conçue pour aider à assouplir et nourrir la peau en profondeur. Le format de 100 g est offert à 4 $ au Dollo, tandis que 200 g sont proposés à 19,99 $ chez le géant américain. Une fois comparé à quantité égale, le prix au Walmart tourne autour de 10 $ pour 100 g, soit 6 $ de plus qu'au Dollarama, une différence assez marquante.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.