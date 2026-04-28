Un restaurant de l’aéroport de Montréal écope de 3 000$ d'amende du MAPAQ pour insalubrité

« Le lieu doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

​Le Houston Avenue Bar & Grill. Droite : L'Aéroport international Montréal-Trudeau.

Le Houston Avenue Bar & Grill, situé à l'Aéroport international Montréal-Trudeau, condamné à payer une importante amende.

Houston Resto, @yulaeroport | Instagram
Rédaction et édition

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) ne fait pas de distinction selon l'emplacement des établissements : les restaurants situés en zone aéroportuaire sont soumis aux mêmes exigences sanitaires que n'importe quel autre resto de la province. La preuve en est faite une fois de plus avec un resto-bar bien connu de l'aéroport de Montréal, qui vient d'écoper d'une amende salée pour non-respect des normes en vigueur.

À lire également : 2 000 $ à 5 700 $ d'amendes du MAPAQ pour ces 9 épiceries et marchés en mars 2026

Le 9 avril 2026, la Cour municipale de Montréal a tranché, et le Houston Avenue Bar & Grill, situé dans la zone réglementée vers les États-Unis de l'Aéroport international Montréal-Trudeau à Dorval, a été condamné à payer une amende de 3 000 $ à la suite d'une inspection du MAPAQ le 8 septembre dernier.

Il peut sembler surprenant qu'un tel délai s'écoule entre la date de l'inspection et la condamnation officielle. C'est pourtant tout à fait normal : la collecte de preuves, la constitution du dossier juridique, la planification de l'audience et l'enregistrement du jugement sont autant d'étapes qui s'additionnent avant qu'une décision finale soit rendue.

Pourquoi le Houston Avenue Bar & Grill a-t-il été sanctionné?

Selon les données publiques rendues disponibles sur le site du ministère, l'amende de 3 000 $ a été imposée en raison de la présence possible de contaminants dans l'établissement : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Ce type d'infraction est l'une des plus fréquemment relevées lors des inspections du MAPAQ dans les établissements de restauration à travers la province.

Est-ce sécuritaire de manger dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?

Rassure-toi : une amende du MAPAQ ne veut pas dire que le restaurant est dangereux au moment où tu t'y rends. Si l'établissement est toujours ouvert, c'est que les autorités estiment qu'il ne présente pas de risque pour la clientèle.

Dès qu'une infraction est constatée, l'exploitant est tenu d'apporter les correctifs demandés par l'inspecteur sans délai. Le MAPAQ effectue ensuite des vérifications pour confirmer que les ajustements ont bien été mis en place. Si ce n'est pas le cas, des mesures plus sévères peuvent s'appliquer, pouvant aller jusqu'à la fermeture temporaire de l'établissement. Ce n'est pas le scénario qui s'applique ici pour le Houston Avenue Bar & Grill de l'aéroport.


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