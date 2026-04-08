Ce resto italien de Montréal a écopé de 11 500 $ d’amendes en 8 mois pour malpropreté

C’est beaucoup d’infractions en si peu de temps...🤯

Une salle de restaurant. Droite : des pizzas.

Restaurant Siciliana, au centre-ville de Montréal, a écopé de 11 500 $ d’amendes en 8 mois pour malpropreté.

Restaurant Siciliana | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) ne lâche pas le morceau avec un restaurant du centre-ville de Montréal. Le Restaurant Siciliana a écopé de trois condamnations totalisant 11 500 $ d’amendes depuis septembre 2025, selon les données publiques du gouvernement du Québec.

À lire également : Un restaurant Allô! Mon Coco à Montréal écope de 2 000 $ d’amende pour insalubrité

L’établissement visé se trouve au 1264, rue Stanley, dans le secteur centre-ville de Montréal. Pour les fins connaisseurs et fines connaisseuses du coin, c’est le restaurant situé à la porte d’à côté du club de danseuses Chez Paré.

L’établissement portait jusqu’en 2022 le nom de Restaurant Santa Lucia, selon le Registre des entreprises du Québec.


Deux des trois amendes concernent la même obligation légale : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres ».

C’est ce qu’on peut lire dans les jugements rendus par la Cour municipale de Montréal. Une première infraction, constatée le 5 février 2024, a mené à une amende de 3 500 $ lors d’un jugement rendu le 5 septembre 2025. Une seconde, relevée le 21 août 2025, a entraîné une amende de 4 000 $ dans un jugement daté du 4 février 2026.

La troisième condamnation concerne quant à elle la présence possible de contaminants dans l’établissement, incluant des insectes ou des rongeurs. Cette infraction, constatée le 4 février 2025, a donné lieu à une amende de 4 000 $, imposée le 18 mars 2026.

« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d’animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments », indique la réglementation en vigueur.

Il convient aussi de mentionner qu’une condamnation antérieure figure déjà au dossier du restaurant, en plus des 11 500 $ que totalisent les plus récentes amendes.

En mai 2024, la Cour municipale de Montréal avait imposé une amende de 2 300 $ pour une infraction du même type, soit la présence de contaminants, d’insectes ou de rongeurs, lors d’une inspection survenue en septembre 2023.

En additionnant les quatre condamnations, la facture totale grimpe à 13 800 $.

Si tu as récemment fréquenté le Restaurant Siciliana, pas de panique. Un établissement qui demeure ouvert après avoir reçu une sanction a nécessairement mis de l’ordre dans sa cuisine :

« Dès qu’une infraction est relevée dans un établissement, l’exploitant doit apporter les correctifs demandés par l’inspecteur. Si ce n’est pas le cas, des mesures de nature juridique peuvent être engagées dès la vérification subséquente, indique le MAPAQ. Les inspecteurs effectuent ensuite un suivi afin de s’assurer que le contrôle des risques est maintenu dans l’établissement. »

En cas de danger immédiat pour la santé publique, une fermeture temporaire peut être ordonnée pour une période maximale de cinq jours, prolongeable jusqu’à 30 jours au besoin. Ce scénario ne s’applique toutefois pas ici.

L’établissement a donc dû se remettre en conformité avec les normes sanitaires pour continuer ses activités.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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