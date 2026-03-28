9 activités GRATUITES à faire à Montréal pour un mois d’avril bien rempli

Des choses gratos à faire dès que le soleil sort!

Une personne au Jardin botanique. Droite : Les crèmes glacées Ben & Jerry's.

9 activités gratuites à faire à Montréal en avril.

@lindsayvarzz | Instagram, @benandjerrys | Instagram
Éditrice Junior

Avril, c’est ce moment un peu entre deux saisons où tout recommence tranquillement à bouger en ville. Les journées s’allongent, les terrasses se préparent et l’envie de sortir revient, même quand la météo hésite encore entre soleil et fraîcheur. Histoire d'en profiter sans trop dépenser, voici neuf activités gratuites à faire à Montréal tout au long du mois.

Entre activités de Pâques, marchés originaux, événements gourmands et sorties familiales, Montréal propose une foule d’options pour occuper ton temps libre sans toucher à ton budget.

Profiter des festivités des événements Les Sucres au Marché

Prix : Accès gratuit, kiosques de vente sur place

Quand : Le samedi 11 avril 2026 de 10 h à 17 h

Adresse : Marché Jean-Talon - 7070, avenue Henri-Julien, Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Le temps des sucres débarque au Marché Jean-Talon avec une journée d’animations gratuites et de gourmandises à l’érable. Sur place, tu peux goûter à la tire sur neige, découvrir des cocktails et mocktails à l’érable et profiter d’un menu inspiré de la cabane à sucre. Des activités comme des jeux gonflables, des jeux géants et des performances de danse et de musique traditionnelle sont aussi au programme. L’accès est gratuit pour les animations, et tu peux prévoir un petit un budget si tu veux tester les différentes douceurs offertes sur place.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de la Société des Marchés publics de Montréal

Te balader en ville pour observer les murales colorées

Prix : Gratuit

Quand : En tout temps

Adresse : Plus de 100 murales à travers Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Lors d'une belle journée printanière, prend ton breuvage de choix ainsi que ta ou ta BFF, et va à la découverte des magnifiques murales colorées qui enjolivent la ville. Si tu n'as aucune idée par où commencer, bonne nouvelle : la Ville a déjà rassemblé tout ça pour toi. Tu peux aller sur la page les mettant en vedette, et te créer une petites une balade pleine d’art à ciel ouvert.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de la ville de Montréal

Te gâter à la Journée des cornets gratuits Ben & Jerry’s

Prix : Gratuit

Quand : Le mardi 14 avril 2026

Adresse :
  • 433, Place Jacques-Cartier, Montréal, QC
  • 1200, av. McGill College, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Parce que c’est littéralement de la crème glacée gratuite… et on ne dit jamais non à ça! Présente-toi simplement dans une succursale participante et fais la file pour recevoir ton cornet gratuit. Petit conseil : arrive tôt ou en dehors des heures de pointe, parce que ça attire toujours beaucoup de monde.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet de Ben & Jerry's

Profiter de l'entrée gratuite aux jardins extérieurs du Jardin botanique

Prix : Gratuit (jardins extérieurs)

Quand : Jusqu’au 30 avril 2026

Adresse : Jardin botanique - 4101, rue Sherbrooke E., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une activité gratuite pour profiter des beaux jours, c’est l’endroit parfait. Tu peux te promener à travers la vingtaine de jardins extérieurs du Jardin botanique, dont le Jardin de Chine et le Jardin de la Paix, afin de vraiment décrocher sans quitter la ville.

Site Internet d'Espace pour la vie

Aller au Salon de l’Emploi et de la Formation Continue

Prix : Gratuit

Quand : Le mercredi 22 avril 2026 de 12 h à 19 h et le jeudi 23 avril 2026 de 10 h à 18 h

Adresse : Palais des congrès de Montréal - 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Au de l’Emploi et de la Formation Continue, tu peux rencontrer des employeurs, découvrir des centaines d’offres dans plusieurs domaines et même repartir avec des pistes concrètes. En plus, il y a des conférences et des ressources pour t’aider à mieux te positionner, que tu sois en recherche active ou juste en mode exploration. C'est donc l'événement à ne pas manquer si tu as besoin de changement!

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Partir à la chasse aux cocos dans Ahuntsic

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 4 avril 2026 de 11 h à 14 h

Adresse : Église Saint Paul de la Croix - 10215, av. Georges-Baril, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Cette chasse aux cocos est parfaite pour plonger dans l’ambiance de Pâques te fait explorer les commerces du quartier en repérant des œufs colorés, avec en bonus des arrêts gourmands et du chocolat distribué en chemin. Il y a même un autobus d’animaux pour ajouter une touche encore plus amusante à l’expérience, sans oublier les prix à gagner à la fin.

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Plonger dans l’univers funky du Bazar des Bizarres

Prix : Accès gratuit, article à vendre sur place

Quand : Le samedi 18 avril 2026 de 12 h à 17 h

Adresse : Piranha Bar - 680, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les ambiances un peu hors du commun, ce marché alternatif vaut vraiment le détour. Entre créateurs locaux, friperies, art marginal et vibes underground, tu peux fouiner, découvrir des trucs uniques et jaser avec du monde dans un espace inclusif et sans jugement. C’est le genre d’endroit parfait pour sortir de l’ordinaire, avec en plus un bar sur place pour prolonger le moment.

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Participer à un troc de jouets

Prix : Gratuit

Quand : Le dimanche 19 avril 2026 de 9 h à 16 h (dépôt la veille)

Adresse : Collège Ahuntsic - 8955, rue Saint-Hubert, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Lors d'une journée d'avril, tu peux échanger jouets, livres, jeux et même des instruments contre de nouvelles trouvailles, sans rien dépenser. En plus, l’événement mise sur le partage et la consommation responsable, donc tu repars avec de nouveaux trésors tout en réduisant le gaspillage.

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Aller au Salon du livre de Verdun 

Prix : Gratuit

Quand : Du vendredi 17 avril 2026 de 15 h à 19 h, samedi 18 avril de 10 h à 17 h et dimanche 19 avril de 10 h à 17 h

Adresse : Sous-sol de l'Église Notre-Dame-de-Lourdes - 630, 4e Avenue, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ceux et celles qui aiment lire peuvent aller à cet événement afin de rencontrer des auteurs et autrices d'ici, découvrir de nouveaux livres et profiter d’une ambiance conviviale sans payer d’entrée. C’est parfait pour flâner, jaser littérature et faire de belles découvertes, que tu sois grand lecteur ou juste curieux.se.

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Montréal Canada Choses à faire Choses à faire Québec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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