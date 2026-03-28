9 activités GRATUITES à faire à Montréal pour un mois d’avril bien rempli
Des choses gratos à faire dès que le soleil sort!
Avril, c’est ce moment un peu entre deux saisons où tout recommence tranquillement à bouger en ville. Les journées s’allongent, les terrasses se préparent et l’envie de sortir revient, même quand la météo hésite encore entre soleil et fraîcheur. Histoire d'en profiter sans trop dépenser, voici neuf activités gratuites à faire à Montréal tout au long du mois.
Entre activités de Pâques, marchés originaux, événements gourmands et sorties familiales, Montréal propose une foule d’options pour occuper ton temps libre sans toucher à ton budget.
Profiter des festivités des événements Les Sucres au Marché
Prix : Accès gratuit, kiosques de vente sur place
Quand : Le samedi 11 avril 2026 de 10 h à 17 h
Adresse : Marché Jean-Talon - 7070, avenue Henri-Julien, Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Le temps des sucres débarque au Marché Jean-Talon avec une journée d’animations gratuites et de gourmandises à l’érable. Sur place, tu peux goûter à la tire sur neige, découvrir des cocktails et mocktails à l’érable et profiter d’un menu inspiré de la cabane à sucre. Des activités comme des jeux gonflables, des jeux géants et des performances de danse et de musique traditionnelle sont aussi au programme. L’accès est gratuit pour les animations, et tu peux prévoir un petit un budget si tu veux tester les différentes douceurs offertes sur place.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Te balader en ville pour observer les murales colorées
Prix : Gratuit
Quand : En tout temps
Adresse : Plus de 100 murales à travers Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Lors d'une belle journée printanière, prend ton breuvage de choix ainsi que ta ou ta BFF, et va à la découverte des magnifiques murales colorées qui enjolivent la ville. Si tu n'as aucune idée par où commencer, bonne nouvelle : la Ville a déjà rassemblé tout ça pour toi. Tu peux aller sur la page les mettant en vedette, et te créer une petites une balade pleine d’art à ciel ouvert.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Te gâter à la Journée des cornets gratuits Ben & Jerry’s
Prix : Gratuit
Quand : Le mardi 14 avril 2026Adresse :
- 433, Place Jacques-Cartier, Montréal, QC
- 1200, av. McGill College, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Parce que c’est littéralement de la crème glacée gratuite… et on ne dit jamais non à ça! Présente-toi simplement dans une succursale participante et fais la file pour recevoir ton cornet gratuit. Petit conseil : arrive tôt ou en dehors des heures de pointe, parce que ça attire toujours beaucoup de monde.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Profiter de l'entrée gratuite aux jardins extérieurs du Jardin botanique
Prix : Gratuit (jardins extérieurs)
Quand : Jusqu’au 30 avril 2026
Adresse : Jardin botanique - 4101, rue Sherbrooke E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une activité gratuite pour profiter des beaux jours, c’est l’endroit parfait. Tu peux te promener à travers la vingtaine de jardins extérieurs du Jardin botanique, dont le Jardin de Chine et le Jardin de la Paix, afin de vraiment décrocher sans quitter la ville.
Aller au Salon de l’Emploi et de la Formation Continue
Prix : Gratuit
Quand : Le mercredi 22 avril 2026 de 12 h à 19 h et le jeudi 23 avril 2026 de 10 h à 18 h
Adresse : Palais des congrès de Montréal - 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Au de l’Emploi et de la Formation Continue, tu peux rencontrer des employeurs, découvrir des centaines d’offres dans plusieurs domaines et même repartir avec des pistes concrètes. En plus, il y a des conférences et des ressources pour t’aider à mieux te positionner, que tu sois en recherche active ou juste en mode exploration. C'est donc l'événement à ne pas manquer si tu as besoin de changement!
Partir à la chasse aux cocos dans Ahuntsic
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 4 avril 2026 de 11 h à 14 h
Adresse : Église Saint Paul de la Croix - 10215, av. Georges-Baril, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cette chasse aux cocos est parfaite pour plonger dans l’ambiance de Pâques te fait explorer les commerces du quartier en repérant des œufs colorés, avec en bonus des arrêts gourmands et du chocolat distribué en chemin. Il y a même un autobus d’animaux pour ajouter une touche encore plus amusante à l’expérience, sans oublier les prix à gagner à la fin.
Plonger dans l’univers funky du Bazar des Bizarres
Prix : Accès gratuit, article à vendre sur place
Quand : Le samedi 18 avril 2026 de 12 h à 17 h
Adresse : Piranha Bar - 680, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu aimes les ambiances un peu hors du commun, ce marché alternatif vaut vraiment le détour. Entre créateurs locaux, friperies, art marginal et vibes underground, tu peux fouiner, découvrir des trucs uniques et jaser avec du monde dans un espace inclusif et sans jugement. C’est le genre d’endroit parfait pour sortir de l’ordinaire, avec en plus un bar sur place pour prolonger le moment.
Participer à un troc de jouets
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche 19 avril 2026 de 9 h à 16 h (dépôt la veille)
Adresse : Collège Ahuntsic - 8955, rue Saint-Hubert, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Lors d'une journée d'avril, tu peux échanger jouets, livres, jeux et même des instruments contre de nouvelles trouvailles, sans rien dépenser. En plus, l’événement mise sur le partage et la consommation responsable, donc tu repars avec de nouveaux trésors tout en réduisant le gaspillage.
Page Facebook de l’événement
Aller au Salon du livre de Verdun
Prix : Gratuit
Quand : Du vendredi 17 avril 2026 de 15 h à 19 h, samedi 18 avril de 10 h à 17 h et dimanche 19 avril de 10 h à 17 h
Adresse : Sous-sol de l'Église Notre-Dame-de-Lourdes - 630, 4e Avenue, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ceux et celles qui aiment lire peuvent aller à cet événement afin de rencontrer des auteurs et autrices d'ici, découvrir de nouveaux livres et profiter d’une ambiance conviviale sans payer d’entrée. C’est parfait pour flâner, jaser littérature et faire de belles découvertes, que tu sois grand lecteur ou juste curieux.se.