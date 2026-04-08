8 activités entre 0 $ et 29 $ pour un week-end rempli de découvertes à Montréal

La ville t'attend ce week-end!

Une piste de danse. Droite : Un personne devant un mur de fleurs.

8 activités entre 0 $ et 29 $ à faire ce week-end à Montréal.

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Éditrice Junior

Le week-end du 10 au 12 avril s'annonce occupé, surtout quand tu sais où aller pour profiter de ce que Montréal a à offrir sans trop dépenser. Que tu sois en mode sortie festive, activité gratuite ou découverte originale, il y a de quoi remplir ton horaire sans faire mal à ton portefeuille.

À lire également : 9 activités GRATUITES à faire à Montréal pour un mois d’avril bien rempli

Entre une soirée DJ 100 % francophone, une cabane à sucre en pleine ville, un festival de bières, un marché vintage ou même une expérience immersive, les options ne manquent pas. Tu peux facilement organiser ton week-end du vendredi au dimanche selon tes envies, ton budget et ton énergie, pour en profiter au max avant de replonger dans la routine.

Admirer une exposition à l'Espace VERRE

Prix : Gratuit

Quand : Jusqu'au 15 mai 2026, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le dernier dimanche de chaque mois, de 12 h à 17 h

Adresse : Espace VERRE – 1200, rue Mill, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu es libre vendredi en après-midi, ou du moins avant 17 h, fais un tour dans un atelier de soufflage de verre qui risque de t'impressionner. Jusqu'à la mi-mai, on y présente une exposition de Donald Robertson qui explore la pâte de verre à travers des œuvres à la fois délicates et expressives, inspirées de la nature, des mythes et de la mémoire, avec des formes qui évoquent autant le mouvement que la transformation.

Accessibilité : Peu accessibles en fauteuil roulant

Site Internet d’Espace VERRE

Faire ton propre bijou dans un joli café créatif

Prix : À partir d’environ 28,25 $ pour un bracelet avec un pendentif

Quand : Du jeudi au dimanche, de 12 h à 16 h 30

Adresse : Café Manufique - 4146, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Histoire de laisser aller ta créativité tout en buvant un petit café, réserve une plage horaire au Café Manufique. Sur place, on te propose des activités qui t’invitent à faire ton propre terrarium, des bracelets et des exfoliants. Le plus abordable est le bracelet personnalisé. Tu choisis la base de ton bijou, puis tu prends le temps de sélectionner un ou plusieurs charms qui te représentent vraiment. Initiales, signes du zodiaque, symboles ou petits détails plus funky, tout est là pour que tu repartes avec une pièce unique.

Site Internet du Café Manufique

Danser sur des hits 100 % francophones toute la nuit

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 11 avril 2026 dès 22 h

Adresse : Chez Ernest - Comptoir de curiosités - 6596, rue St-Hubert, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de bouger sur des classiques « en français s.v.p. » et des découvertes plus actuelles, cette soirée est faite pour toi. Attends-toi à une ambiance festive où les chansons que tu connais (ou pas encore) te gardent sur la piste de danse jusqu’à tard.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants

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Déguster des bières locales lors d’un festival printanier

Prix : 8,99 $ par personne, incluant le verre de dégustation

Quand : Le samedi 11 avril 2026 dès 14 h

Adresse : Wills Beer - 6729, av. de l’Esplanade, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Ce samedi, la brasserie Wills Beer rassemble plus d’une quinzaine de brasseries, avec une belle variété de bières en fût provenant de Montréal et des alentours. L’ambiance s’annonce festive, mais relax, avec aussi des options de bouffe pour accompagner tes dégustations.

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Te faire tatouer et magasiner des trouvailles vintage au même endroit

Prix : Accès gratuite, tatouage et vêtements en vente sur place

Quand : Le samedi 11 avril 2026 dès 14 h

Adresse : L’Espace Public - Brasseurs de quartier - 2287, avenue Letourneux, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Tu peux te faire tatouer un flash (image prédéterminée) à L’Espace Public - Brasseurs de quartier pour marquer le changement de saison, puis en profiter pour fouiller dans une belle sélection de vêtements vintage et de seconde main. Les friperies invitées apportent des pièces stylées pour rafraîchir ta garde-robe sans te ruiner, le tout dans une ambiance festive de microbrasserie.

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Célébrer le temps des sucres en pleine ville

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 11 avril 2026 de 11 h à 15 h

Adresse : Parc du Pélican - 2590, rue Masson, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : La cabane à sucre débarque en ville avec tire d’érable, musique traditionnelle et jeux d’antan pour te plonger directement dans l’esprit de cette activité saisonnière. Tu peux même t’essayer au sciage de bois ou au lancer de la patate, dans une ambiance amusante et familiale.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

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Faire des trouvailles allant de 1 $ à 10 $ dans une méga vente de marques 

Prix : Articles entre 1 $ et 10 $ (certains items jusqu’à 19,99 $)

Quand : Du 8 au 11 avril 2026, de 10 h à 20 h

Adresse : Cinema Cineplex Forum - 2313, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pendant quatre jours, cette vente rassemble une tonne d’articles du quotidien et de marques connues à prix vraiment réduits, avec des rabais pouvant atteindre 90 %. Sur place, tu peux tomber sur des sacs, des parfums, des vêtements, des produits de beauté ou même des essentiels comme des produits d’hygiène, le tout à très petit prix. Il y a aussi du nouvel inventaire ajouté chaque jour, ce qui vaut le détour plus d’une fois si tu aimes fouiller et faire de bonnes trouvailles sans te ruiner.

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Découvrir le Musée Imaginarium à prix réduit

Prix : 28 $ plutôt que 35 $ par adulte (incluant le rabais de 20 % avec le code IMAGICAFÉ + boisson chaude offerte)

Quand : Le 12 avril 2026, de 15 h à 18 h

Adresse : Musée Imaginarium - 290, rue de la Montagne, rez-de-chaussée, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie d’une activité originale qui sort de l’ordinaire, ce musée immersif te plonge dans 16 univers artistiques où l’imagination prend complètement le dessus. C’est un parcours visuel et sensoriel pensé pour capturer des moments uniques, avec des installations créatives qui se prêtent autant à l’exploration qu’aux photos. Pour l’occasion, tu peux profiter d’un rabais sur les billets et même d’une boisson chaude offerte, ce qui rend l’expérience encore plus agréable pour une sortie entre ami.e.s ou en famille.

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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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