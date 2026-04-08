8 activités entre 0 $ et 29 $ pour un week-end rempli de découvertes à Montréal
La ville t'attend ce week-end!
Le week-end du 10 au 12 avril s'annonce occupé, surtout quand tu sais où aller pour profiter de ce que Montréal a à offrir sans trop dépenser. Que tu sois en mode sortie festive, activité gratuite ou découverte originale, il y a de quoi remplir ton horaire sans faire mal à ton portefeuille.
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Entre une soirée DJ 100 % francophone, une cabane à sucre en pleine ville, un festival de bières, un marché vintage ou même une expérience immersive, les options ne manquent pas. Tu peux facilement organiser ton week-end du vendredi au dimanche selon tes envies, ton budget et ton énergie, pour en profiter au max avant de replonger dans la routine.
Admirer une exposition à l'Espace VERRE
Prix : Gratuit
Quand : Jusqu'au 15 mai 2026, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et le dernier dimanche de chaque mois, de 12 h à 17 h
Adresse : Espace VERRE – 1200, rue Mill, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu es libre vendredi en après-midi, ou du moins avant 17 h, fais un tour dans un atelier de soufflage de verre qui risque de t'impressionner. Jusqu'à la mi-mai, on y présente une exposition de Donald Robertson qui explore la pâte de verre à travers des œuvres à la fois délicates et expressives, inspirées de la nature, des mythes et de la mémoire, avec des formes qui évoquent autant le mouvement que la transformation.
Accessibilité : Peu accessibles en fauteuil roulant
Faire ton propre bijou dans un joli café créatif
Prix : À partir d’environ 28,25 $ pour un bracelet avec un pendentif
Quand : Du jeudi au dimanche, de 12 h à 16 h 30
Adresse : Café Manufique - 4146, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Histoire de laisser aller ta créativité tout en buvant un petit café, réserve une plage horaire au Café Manufique. Sur place, on te propose des activités qui t’invitent à faire ton propre terrarium, des bracelets et des exfoliants. Le plus abordable est le bracelet personnalisé. Tu choisis la base de ton bijou, puis tu prends le temps de sélectionner un ou plusieurs charms qui te représentent vraiment. Initiales, signes du zodiaque, symboles ou petits détails plus funky, tout est là pour que tu repartes avec une pièce unique.
Danser sur des hits 100 % francophones toute la nuit
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 11 avril 2026 dès 22 h
Adresse : Chez Ernest - Comptoir de curiosités - 6596, rue St-Hubert, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie de bouger sur des classiques « en français s.v.p. » et des découvertes plus actuelles, cette soirée est faite pour toi. Attends-toi à une ambiance festive où les chansons que tu connais (ou pas encore) te gardent sur la piste de danse jusqu’à tard.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants
Déguster des bières locales lors d’un festival printanier
Prix : 8,99 $ par personne, incluant le verre de dégustation
Quand : Le samedi 11 avril 2026 dès 14 h
Adresse : Wills Beer - 6729, av. de l’Esplanade, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce samedi, la brasserie Wills Beer rassemble plus d’une quinzaine de brasseries, avec une belle variété de bières en fût provenant de Montréal et des alentours. L’ambiance s’annonce festive, mais relax, avec aussi des options de bouffe pour accompagner tes dégustations.
Te faire tatouer et magasiner des trouvailles vintage au même endroit
Prix : Accès gratuite, tatouage et vêtements en vente sur place
Quand : Le samedi 11 avril 2026 dès 14 h
Adresse : L’Espace Public - Brasseurs de quartier - 2287, avenue Letourneux, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu peux te faire tatouer un flash (image prédéterminée) à L’Espace Public - Brasseurs de quartier pour marquer le changement de saison, puis en profiter pour fouiller dans une belle sélection de vêtements vintage et de seconde main. Les friperies invitées apportent des pièces stylées pour rafraîchir ta garde-robe sans te ruiner, le tout dans une ambiance festive de microbrasserie.
Célébrer le temps des sucres en pleine ville
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 11 avril 2026 de 11 h à 15 h
Adresse : Parc du Pélican - 2590, rue Masson, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La cabane à sucre débarque en ville avec tire d’érable, musique traditionnelle et jeux d’antan pour te plonger directement dans l’esprit de cette activité saisonnière. Tu peux même t’essayer au sciage de bois ou au lancer de la patate, dans une ambiance amusante et familiale.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Faire des trouvailles allant de 1 $ à 10 $ dans une méga vente de marques
Prix : Articles entre 1 $ et 10 $ (certains items jusqu’à 19,99 $)
Quand : Du 8 au 11 avril 2026, de 10 h à 20 h
Adresse : Cinema Cineplex Forum - 2313, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pendant quatre jours, cette vente rassemble une tonne d’articles du quotidien et de marques connues à prix vraiment réduits, avec des rabais pouvant atteindre 90 %. Sur place, tu peux tomber sur des sacs, des parfums, des vêtements, des produits de beauté ou même des essentiels comme des produits d’hygiène, le tout à très petit prix. Il y a aussi du nouvel inventaire ajouté chaque jour, ce qui vaut le détour plus d’une fois si tu aimes fouiller et faire de bonnes trouvailles sans te ruiner.
Découvrir le Musée Imaginarium à prix réduit
Prix : 28 $ plutôt que 35 $ par adulte (incluant le rabais de 20 % avec le code IMAGICAFÉ + boisson chaude offerte)
Quand : Le 12 avril 2026, de 15 h à 18 h
Adresse : Musée Imaginarium - 290, rue de la Montagne, rez-de-chaussée, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as envie d’une activité originale qui sort de l’ordinaire, ce musée immersif te plonge dans 16 univers artistiques où l’imagination prend complètement le dessus. C’est un parcours visuel et sensoriel pensé pour capturer des moments uniques, avec des installations créatives qui se prêtent autant à l’exploration qu’aux photos. Pour l’occasion, tu peux profiter d’un rabais sur les billets et même d’une boisson chaude offerte, ce qui rend l’expérience encore plus agréable pour une sortie entre ami.e.s ou en famille.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.