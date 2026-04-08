Ce nouveau resto-buvette à Laval a 4,9/5 sur Google j'y suis allée pour comprendre le hype
C'est LE spot « trendy » en ville en ce moment. 🔥👀
Il y a des restaurants qui naissent dans le bruit : le grand lancement, les influenceurs et médias invités, la campagne de visibilité qui explose. Et puis il y a Le Manners. Ouvert à l'été 2025, sans fanfare ni campagne de presse, ce resto-buvette de cuisine d'inspiration méditerranéenne à Laval s'est installé sans trop faire de bruit. Aucun lancement en grand, des réseaux sociaux discrets... Pourtant, c'est toujours plein, comme un secret bien gardé qui se passe de bouche à oreille.
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Je l'avoue : Le Manners était sur ma liste « à essayer bientôt » depuis trop longtemps. Je l'avais vu défiler dans les stories de personnalités publiques, senti le hype monter doucement, et j'avais procrastiné. C'était une erreur. C'est maintenant l'un de mes coups de cœur à Laval, sans hésitation, et la place où amener ta date pour l'impressionner.
En poussant la porte de cet établissement niché dans l'ancien local du Babacool, au Centropolis, on comprend rapidement pourquoi l'endroit s'est imposé sans publicité. Le décor est invitant et tamisé, quelque part entre le bar à vins montréalais et la petite buvette de quartier qu'on rêve d'avoir au coin de sa rue. C'est chaleureux et sans prétention, festif mais intime. Un sans-faute côté ambiance qui manquait clairement dans le coin, où tout invite à prendre un dernier verre pour s'y prélasser.
Mais ce qui m'a d'abord frappé, c'est de réaliser que le serveur et le barman étaient deux des copropriétaires. La serveuse? Une membre de la famille. Et assise au bar, j'aperçois Marilyne Bertrand, créatrice de contenu, entrepreneuse, et également copropriétaire. Quand l'équipe de direction est « sur le plancher », ça passe un message fort. On sent que ces gens-là sont là pour que ce soit vraiment bon et à la hauteur de leurs attentes envers ce nouveau bébé. D'ailleurs, ça a marché : ce resto-buvette s'est imposé discrètement, mais solidement : sur Google, il a l'impressionnante note de 4,9/5 suite à 523 avis.
J'ai osé demander à Gabriel Carignan, l'un des copropriétaires présents, pourquoi ne pas avoir lancé le tout en grand. Sa réponse, humble et directe : il avait confiance en ce que son équipe allait livrer. L'objectif était simple : que ce soit tellement bon que les gens en parlent. Ça a marché.
La cuisine, avec de fortes inspirations du Moyen-Orient, de l'Italie et de l'Espagne, est pensée pour le partage. Mais oublie les tapas minuscules qui te laissent sur ta faim. Les portions sont généreuses pour ce type de plats, et on est dans la fraîcheur et les épices : yogourt aux herbes, sumac, zaatar, piment d'Espelette, huile d'herbes, agrumes. Tout donne l'eau à la bouche avant même que le plat arrive.
Le crudo de pétoncles du Manners. @iza.bee | Narcity Québec
Les fans de produits de la mer vont être aux anges. Le crudo de pétoncles, servi avec yuzu, oranges cara cara et petites perles de mangue qui éclatent en bouche est d'une fraîcheur désarmante. Le crudo de thon, avec son aïoli au gingembre et ses arilles de grenade, est tout aussi surprenant. J'ai été incapable de choisir un favori entre les deux, et je les crave depuis. Ce sont des entrées dans une catégorie à part, sincèrement.
Les crevettes au beurre à l’ail et au piment d’Espelette figurent également parmi les plats les plus populaires de l’établissement et, encore une fois, j’ai compris pourquoi. Je ne suis pas une grande amatrice de crevettes, mais c’était tout simplement divin.
Les crevettes au beurre à l’ail et au piment d’Espelette du Manners. @iza.bee | Narcity Québec
La pieuvre grillée mérite aussi toute ton attention, bien qu’on soit davantage dans quelque chose de « déjà vu » : courgettes, poivrons, oignons, houmous, c’est assez traditionnel. Cela dit, les morceaux de chorizo ajoutent un petit « oumph ».
Du côté des viandes, les côtelettes d'agneau servies sur yogourt au zaatar sont un vrai délice : à commander absolument avec un side de papas bravas, un mets espagnol réinventé tandis qu'elles sont servies avec une mayonnaise jalapeño décadente.
Les côtelettes d'agneau servies sur yogourt au zaatar du Manners.@iza.bee | Narcity Québec
Ceux et celles qui cherchent quelque chose de doux, en simplicité, aimeront les gnocchis maison à la ricotta. C'est plus léger que la version classique à la pomme de terre et ils se marient parfaitement à la stracciatella et à la tomate.
Bref, si tu t'y rends, je te recommande de te laisser guider par l'équipe et de commander plusieurs plats, tu ne seras pas déçue.
D'ailleurs, si tu fais partie de ceux qui sautent le dessert au restaurant, écoute bien : j'ai trouvé la meilleure crème brûlée en ville. Dans une buvette aux inspirations méditerranéennes? Apparemment. Personne ne l'avait vu venir, je sais. Caramélisée à la perfection (et bien craquante), ultra-crémeuse à l'intérieur... elle est tellement riche que le fisc devrait lui courir après.
La crème brûlée du Manners. @iza.bee | Narcity Québec
Le Manners est assez occupé, et fermé les dimanches et les lundis alors je recommande de réserver ta place, surtout maintenant que j'ai partagé haut et fort ce que plusieurs « gatekeep » depuis trop longtemps.
L'établissement a également ouvert ses diners du mardi au vendredi, alors c'est une belle opportunité de découvrir le menu.
Le Manners Resto-Buvette
Prix moyen d'une entrée : 19 $ | Prix moyen d'un plat : 30 $
Quand : Du mardi au vendredi de 11 h 30 à 15 h et à partir de 17 h , et le samedi à partir de 17 h.
Type de bouffe : Inspiration méditerranéenne
Adresse : 205, prom. Du Centropolis, Laval, QC