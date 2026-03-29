9 restaurants «apportez votre vin» à Québec et les environs pour bien manger sans te ruiner
Tu veux alléger ta facture? Penses BYOB.
Tu as envie de sortir dans un bon restaurant à Québec sans que ça te coûte l'équivalent d'une semaine d'épicerie? Les adresses de type « apportez votre vin » sont d'excellentes façons de profiter d’un bon repas et d'avoir une addition raisonnable. Parce qu’on va se le dire, dès que l'alcool est de la partie, le total peut grimper assez rapidement.
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Apporter ton propre vin acheté à la SAQ devient donc une alternative intéressante pour économiser sans te priver. En plus, les restos « apportez votre vin » offrent une belle occasion de découvrir une variété de cuisines, que ce soit des plats asiatiques, des grillades, des menus de type bistro ou même des tables d’inspiration française. Il y en a littéralement pour tous les goûts, il ne te reste qu'à choisir ta bouteille de vin!
La Girolle
Prix moyen d'un repas : 45 $
Type de bouffe : Cuisine Française
Adresse : 1384, ch. Ste-Foy, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Dans le quartier Saint-Sacrement, La Girolle est le genre d’adresse « apportez votre vin » qui fait plaisir aux fans de cuisine française. Ici, on mise sur des plats riches et alléchants comme le feuilleté d'escargots sauce fromagère, le carpaccio de bison avec émulsion a la truffe ou encore le cerf en croûte de champignon avec sauce périgourdine. Bref, des plats qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de se cuisiner à la maison.
Entre-Côte Riverain
Prix moyen d'un repas : 35 $
Type de bouffe : Grillades et fruits de mer
Adresse : 3400, boul. Sainte-Anne, Beauport, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si t’as envie d’un bon steak bien arrosé, L’Entre-Côte Riverin est une valeur sûre à Québec. Cette adresse « apportez votre vin » mise sur des grillades savoureuses ; entrecôtes juteuses, côtes levées, burgers gourmands le tout, servi en portions généreuses et accompagnées de sauces riches qui relèvent bien les plats.
Pizzéria 67
Prix moyen d'un repas : 22 $
Type de bouffe : Pizza et menu varié
Adresse : 4447, boul. Guillaume-Couture, Lévis, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si t’as un craving de pizza bien garnie et réconfortante qui se pointe le bout du nez, Pizzéria 67 est le genre de restaurant qui saura le combler. L'endroit mise sur des pizzas généreuses avec une pâte épaisse et moelleuse, chargées de condiments qui te permettront de manger à ta faim et d’en avoir pour ton argent.
Bien que les pizzas fassent partie de leurs spécialités, le menu ne s’arrête pas là : poutines, sous-marins, pâtes et combos bien copieux viennent compléter l’offre pour les gros appétits. Un endroit parfait pour un souper sans prétention, où tu sais que tu vas ressortir le ventre plein… et probablement avec des restes pour le lendemain.
Saveurs de l'Inde
Prix moyen d'un repas : 40 $
Type de bouffe : Cuisine indienne
Adresse : 1275, av. Maguire, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Histoire de voyager sans quitter Québec, Saveurs de l’Inde est une adresse qui vaut réellement le détour. Ici, on plonge dans une cuisine indienne riche en épices et en saveurs. Pense : poulet au beurre ultra crémeux, poulet tandoori bien grillé, pains naans chauds et currys parfumés ultra réconfortants.
Le menu est varié et propose plein d’options végétariennes bien gourmandes, et il est également possible d'ajuster le niveau d’épices des plats selon tes envies. L’ambiance est conviviale et le fait de pouvoir apporter ta bouteille rend l’expérience encore plus intéressante côté budget.
Sushi Sakura
Prix moyen d'un repas : 36,99 $ en semaine et 40,99 $ en fin de semaine pour le menu de sushis à volonté
Type de bouffe : Sushis
Adresse : 3400, ch. des Quatre-Bourgeois, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Envie de te régaler avec un bon festin de sushis et une bonne bouteille de vino? Sushi Sakura pourrait bien faire ton bonheur. Ce resto « apportez votre vin » propose un menu à volonté bien garni avec des classiques, mais aussi des options plus décadentes.
Tu peux y déguster des sushis décadents comme les dragon eyes bien croustillants, des pizzas sushis généreusement garnies et une belle sélection d’hosomakis. En plus des sushis, le menu inclut aussi des plats chauds : soupes, sautés, riz frits et autres, ce qui permet de varier les saveurs tout au long du repas. Attention, tu risques de repartir du resto en roulant!
An Na
Prix moyen d'un repas : 30 $
Type de bouffe : Cuisine vietnamienne
Adresse : 2575, boul. Mgr Gauthier, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour déguster de délicieuses, fraîches et réconfortantes saveurs vietnamiennes, An Na est une petite perle à découvrir à Québec. On y retrouve des classiques savoureux comme des soupes pho parfumées, des vermicelles bien garnies, des rouleaux impériaux croustillants, tous concoctés avec des ingrédients frais et des bouillons au goût riche. L’ambiance est simple et chaleureuse à la fois, parfaite pour un repas sans prétention qui saura te satisfaire côté saveurs. Un spot qui prouve que parfois, les meilleures adresses sont les plus discrètes!
L'Oeuforie – Steak Frites & Cie
Prix moyen d'un repas : 25 $ pour le brunch, 35 $ pour le souper
Type de bouffe : Brunch, grillades et pub
Adresse : 850, boul. Pierre-Bertrand, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Comme le nom l'indique, L'Oeuforie – Steak Frites & Cie est un restaurant qui couvre autant le service du déjeuner que celui du dîner et du souper. Au brunch, tu peux t'attendre à des assiettes déjeuner classiques (deux oeufs bacon par exemple) ou des plats un peu plus gourmands comme les crêpes au cheesecake ou le pain brioché au bananes. Le plus intéressant dans tout ça? Tu peux emmener une bouteille de mousseux afin de jazzer ton jus d'orange et le transformer en mimosa.
Au service du midi, des plats gourmands comme un fish 'n' chips, burgers et mac 'n' cheese sont disponibles. Puis au menu du soir, beignets aux crustacés et au sésame, sélection de tartares, steaks (et plus encore) sont proposés. De quoi te régaler!
La Signature
Prix moyen d'un repas : 45 $
Type de bouffe : Cuisine européenne
Adresse : 1073, 3e Avenue, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si l'endroit offre des assiettes brunchs et des diners gourmands, c'est au service du souper que ce bistro t'invite à apporter ta propre bouteille de vin pour accompagner ton repas. Tu peux d'ailleurs y manger des beignets de crabe servis avec aïoli maison, de la burrata accompagnée de pistaches, de roquette et de proscuitto et des raviolis japonais farcis de boeuf wagyu. Miam!
Mai Tram
Prix moyen d'un repas : 25 $
Type de bouffe : Cuisine asiatique
Adresse : 2390, 1re Avenue, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu es à la recherche d'un resto vietnamien qui offre des plats savoureux et authentiques, Mai Tram est une valeur sûre. Les plats y sont généreux, parfumés et faits avec soin ; pense soupes réconfortantes, grillades savoureuses et plats traditionnels qui te transporteront sur un autre continent en une seule bouchée. C’est une adresse que tu apprécieras sans doute pour son côté accueillant et ses prix raisonnables. À essayer!
Au final, bien manger au resto à Québec sans dépasser ton budget, c’est loin d’être une mission impossible. Avec les adresses « apportez votre vin », tu peux te gâter, tester plein de cuisines tout en gardant le contrôle sur ta facture. Il ne te reste qu’à choisir ta bouteille, réserver ta table… et profiter du moment!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.