Action collective contre Equifax et TransUnion : Tu pourrais recevoir jusqu'à 10 000 $
Ton dossier de crédit contenait des erreurs? Ça pourrait te concerner!
Une action collective vient d’être déposée devant la Cour supérieure du Québec contre Equifax et TransUnion, les deux plus grandes agences d’évaluation de crédit au Canada. La raison? Les difficultés rencontrées pour corriger une erreur dans son dossier de crédit dans les dernières années. Si tel est ton cas, tu pourrais avoir droit à une compensation allant jusqu'à 10 000 $.
À lire également : Action collective contre l’ARC : certains Canadiens peuvent réclamer jusqu’à 5 200 $
La poursuite, déposée le 5 mai dernier, a été initiée par deux Québécois, Pascal Leduc et Kevin Villeneuve, représentés par le cabinet Klyden Legal, indique le communiqué publié ce mardi 12 mai.
Les deux hommes affirment avoir vécu personnellement les conséquences d’un dossier de crédit truffé d’erreurs, et croient représenter des milliers, voire des millions de Canadiens et de Canadiennes dans la même situation.
Ce qu’il faut savoir, c’est que les agences d’évaluation de crédit comme Equifax et TransUnion jouent un rôle central dans la vie financière des gens. Ce sont elles qui compilent les dossiers de crédit utilisés par les banques, les prêteurs hypothécaires, les assureurs et même certains employeurs pour évaluer la solvabilité d’une personne.
Une simple erreur dans ton dossier peut avoir des répercussions directes sur ta capacité à obtenir un prêt, une hypothèque, un logement locatif ou même un emploi.
Les demandeurs soutiennent que les deux agences auraient systématiquement failli à leur obligation légale de maintenir des dossiers à jour et exacts, et de traiter les demandes de correction de manière diligente.
Parmi les manquements reprochés : le défaut de répondre dans les 30 jours prévus par la loi, le refus de motiver par écrit le rejet d'une demande, et la réintroduction répétée d'informations incorrectes qui avaient pourtant déjà été retirées.
Par exemple, Kevin Villeneuve a reçu en octobre 2025 des alertes d'Equifax l'informant qu'une nouvelle adresse et un prêt hypothécaire de la Caisse Desjardins des Rivières venaient d'être ajoutés à son dossier.
Le problème, c'est que ce prêt ne lui appartenait pas. L'agence avait croisé ses données avec celles d'un autre individu portant un prénom similaire. Malgré des corrections obtenues, l'erreur s'est reproduite à quatre reprises en quelques mois, l'obligeant à prendre des congés, à déposer une plainte à la police, une autre auprès du Commissaire à la protection de la vie privée, puis une troisième à l'Autorité des marchés financiers.
Qui peut faire partie du groupe visé?
Pour t'inscrire à l'action collective, il faut résider au Canada et avoir demandé une correction à ton dossier de crédit auprès d'Equifax ou de TransUnion à propos de renseignements personnels inexacts « et dont la correction n'a pas été effectuée adéquatement ou en temps opportun, depuis le 5 mai 2023. »
Selon des données compilées par l'Agence canadienne du crédit, près de 60 % des dossiers d'erreurs traités ont nécessité au moins deux demandes de correction, rapportent les documents déposés devant la cour. La même organisation estime que quelque 5,37 millions de dossiers de Québécois et Québécoises contiendraient des erreurs.
Jusqu'à 10 000 $ par personne : voilà ce qui est réclamé
Les demandeurs réclament au tribunal de condamner les deux agences à verser à chaque membre du groupe :
- 5 000 $ en dommages-intérêts compensatoires, pour le stress, les inconvénients, la perte de temps, les frais d'avocats et les autres conséquences d'un dossier de crédit erroné;
- 5 000 $ en dommages-intérêts punitifs, compte tenu du caractère répété et connu des manquements reprochés.
Le total potentiel s'élève donc à 10 000 $ par personne. La firme légale fait valoir qu'Equifax et TransUnion avaient pleinement connaissance des lacunes de leurs opérations, notamment en raison des recours judiciaires intentés contre elles aux États-Unis et qu'elles ont préféré commercialiser des abonnements payants de surveillance de crédit plutôt que de corriger leurs systèmes.
Comment peux-tu t'inscrire à cette action collective?
L'inscription n'est pas une condition obligatoire pour faire partie du groupe, mais elle permet au cabinet Klyden Legal de tenir les membres informé.e.s des développements du dossier.
Pour t'inscrire ou obtenir plus d'information, tu peux consulter le site de Klyden. Rappelons que la demande d'autorisation a été déposée le 5 mai, mais que la poursuite doit encore être autorisée par la Cour supérieure avant que le recours collectif puisse aller de l'avant.
Une impression de déjà-vu
Ce n'est pas la première fois que TransUnion et Equifax passent dans le tordeur de la justice.
Aux États-Unis, le Consumer Financial Protection Bureau a imposé à Equifax une amende de 15 millions de dollars en janvier 2025 pour avoir ignoré des preuves soumises par des consommateurs dans leurs demandes de correction et pour avoir utilisé un logiciel défectueux ayant généré des cotes de crédit erronées.
De son côté, TransUnion a réglé en 2025 une action collective américaine pour 23 millions de dollars, touchant quelque 485 000 personnes.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Recensement 2026 : Une amende salée t'attend s'il n'est pas envoyé aujourd'hui ›
- Action collective : Jusqu'à 100 000 $ attendent les fumeurs et ex-fumeurs au Québec ›
- Tu peux réclamer jusqu’à 100 $ si tu as acheté des cartes de crédit prépayées au Québec ›
- Action collective contre les trains de banlieue : Voici comment réclamer jusqu'à 145 $ ›
- Action collective contre l'ARC : certains Canadiens peuvent réclamer jusqu'à 5 200 $ ›