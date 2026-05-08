Costco vend un accessoire haut de gamme parfait pour ton look d'été pour moins de 30 $

OUI SVP!

La façade d'un Costco.

Costco vend un accessoire de marque à prix réduit pour moins de 40 $.

Patricioj | Dreamstime
Éditrice Junior

Les sacs d’été d’été bohème, c’est clairement le genre d’accessoire qu’on voit partout dès qu’il fait beau. Que ce soit pour traîner une serviette, une bouteille de vin ou juste tout ton essentiel de la journée, ce genre de fourre-tout donne un look estival vraiment facile à adopter. Par contre, quand ils viennent de marques plus haut de gamme, le prix peut rapidement devenir un obstacle. C’est justement pour ça que cette trouvaille chez Costco vaut le détour.

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En entrepôt, un sac fourre-tout Banana Republic en raphia tissé a été aperçu à 29,99 $. Il s’agit d’un modèle assez spacieux, avec une fermeture aimantée, une doublure complète et des poches intérieures pratiques pour organiser tes affaires.

Le sac fourre-tout Banana Republic en raphia au Costco.

Le sac fourre-tout Banana Republic en raphia est à vendre à prix avantageux au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec

Le fait qu’il soit tissé en fibres naturelles lui donne aussi un effet texturé très tendance, parfait pour la saison estivale. Il est offert au Costco en version beige uni, ainsi qu’en modèle bicolore beige et noir.

Ce qui rend l’offre encore plus intéressante, c’est qu’il s’agit d'un modèle très similaire que celui vendu directement chez Banana Republic. Sur le site de la marque, ce sac est affiché à 139,99 $, mais il est actuellement en rupture de stock. On parle donc des mêmes matériaux et caractéristiques, mis à part les dimensions, mais offert à un prix complètement différent.

Le pr\u00e9sentoir des sacs fourre-tout Banana Republic en raphia au Costco.

Le sac fourre-tout Banana Republic en raphia est offert à 29,99 $ au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec

À environ 110 $ de moins, ça représente près de 79 % du prix, ce qui est loin d’être négligeable pour un accessoire de cette catégorie.

Bref, si tu avais ce sac dans ta wishlist ou que tu cherchais simplement un beau fourre-tout pour l’été sans payer le prix fort, ça peut vraiment valoir la peine de faire un détour par Costco avant qu’il disparaisse lui aussi des tablettes.


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Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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