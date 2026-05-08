Costco vend un accessoire haut de gamme parfait pour ton look d'été pour moins de 30 $
OUI SVP!
Les sacs d’été d’été bohème, c’est clairement le genre d’accessoire qu’on voit partout dès qu’il fait beau. Que ce soit pour traîner une serviette, une bouteille de vin ou juste tout ton essentiel de la journée, ce genre de fourre-tout donne un look estival vraiment facile à adopter. Par contre, quand ils viennent de marques plus haut de gamme, le prix peut rapidement devenir un obstacle. C’est justement pour ça que cette trouvaille chez Costco vaut le détour.
À lire également : Costco vend des sandales de marque populaire à moins de 20 $ et ça vaut la visite
En entrepôt, un sac fourre-tout Banana Republic en raphia tissé a été aperçu à 29,99 $. Il s’agit d’un modèle assez spacieux, avec une fermeture aimantée, une doublure complète et des poches intérieures pratiques pour organiser tes affaires.
Le sac fourre-tout Banana Republic en raphia est à vendre à prix avantageux au Costco.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Le fait qu’il soit tissé en fibres naturelles lui donne aussi un effet texturé très tendance, parfait pour la saison estivale. Il est offert au Costco en version beige uni, ainsi qu’en modèle bicolore beige et noir.
Ce qui rend l’offre encore plus intéressante, c’est qu’il s’agit d'un modèle très similaire que celui vendu directement chez Banana Republic. Sur le site de la marque, ce sac est affiché à 139,99 $, mais il est actuellement en rupture de stock. On parle donc des mêmes matériaux et caractéristiques, mis à part les dimensions, mais offert à un prix complètement différent.
Le sac fourre-tout Banana Republic en raphia est offert à 29,99 $ au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec
À environ 110 $ de moins, ça représente près de 79 % du prix, ce qui est loin d’être négligeable pour un accessoire de cette catégorie.
Bref, si tu avais ce sac dans ta wishlist ou que tu cherchais simplement un beau fourre-tout pour l’été sans payer le prix fort, ça peut vraiment valoir la peine de faire un détour par Costco avant qu’il disparaisse lui aussi des tablettes.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.