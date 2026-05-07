L'épicerie à rabais Liquidation Marie a ouvert sa 1re adresse en Estrie et ça fait fureur
Faut être patient pour faire des économies. 😮🤯
Après plusieurs mois d’attente, la nouvelle succursale de Liquidation Marie à Granby, la toute première en Estrie, est officiellement ouverte et l’engouement a été immédiat. Dès les premières heures de la journée, une impressionnante file s’était formée à l’extérieur du commerce, faisant le tour du bâtiment alors que des centaines de personnes espéraient profiter des aubaines de cette nouvelle épicerie à petit prix.
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Selon la propriétaire, Marieve Breton, la clientèle a commencé à se présenter ce 7 mai vers 5 h du matin, alors que les portes ouvraient à 9 h. Même plusieurs heures après l’ouverture officielle, la file était toujours bien présente vers 13 h, mais plus courte grâce à un service rapide et efficace, confie-t-elle. La police était d'ailleurs sur place, ce qui avait été annoncé d'avance, pour s'assurer du bon déroulement de la journée.
L’ambiance était festive pour souligner l’arrivée de l’entreprise réputée pour ses bas prix dans la région. Musique, animation et coupe officielle de la banderole rouge étaient au rendez-vous pour marquer cette journée importante pour la chaîne québécoise, qui poursuit son expansion à travers la province.
Mme Breton a confié à Narcity avoir été touchée par l’attitude des personnes présentes sur place. Malgré l’attente et l’achalandage important, la clientèle serait demeurée patiente, calme et de bonne humeur tout au long de la journée.
Le nouveau magasin de 7 300 pieds carrés propose le concept qui a fait la popularité de Liquidation Marie ailleurs au Québec : des produits alimentaires à prix réduit, des surplus, des articles refusés par de grandes bannières ainsi qu’une foule d’aubaines dans les réfrigérateurs, congélateurs et allées du commerce.
Si tu habites dans le coin, c'est une adresse à visiter sans faute pour réduire ta facture d'épicerie, mais attends-toi à un peu d'attente le temps que la popularité de la nouvelle succursale se calme un peu.
En plus de la nouvelle succursale de Granby, Liquidation Marie a actuellement des succursales à Montréal, Laval, Joliette, Longueuil, Mascouche, Repentigny, Saint-Zotique, Saint-Jérôme, Valleyfield, Belœil, Sorel-Tracy et Saint-Roch-de-l'Achigan.
Deux autres ouvertures sont annoncées pour les prochains mois, soit à Vaudreuil-Dorion vers la fin du printemps ou le début de l’été, puis à Victoriaville durant l’été 2026. De quoi réjouir encore plus de personnes à la recherche d’aubaines sur leur épicerie partout au Québec.
Liquidation Marie à Granby
Adresse : 20, rue Simons, Granby, QC
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