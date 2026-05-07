L'épicerie à rabais Liquidation Marie a ouvert sa 1re adresse en Estrie et ça fait fureur

Faut être patient pour faire des économies. 😮🤯

La foule devant le Liquidation Marie de Granby. Droite : La file à l'ouverture du Liquidation Marie à Granby.

Liquidation Marie : L'ouverture de l'épicerie à rabais de Granby a attiré les foules.

Marieve Breton | Courtoisie
Éditrice Junior

Après plusieurs mois d’attente, la nouvelle succursale de Liquidation Marie à Granby, la toute première en Estrie, est officiellement ouverte et l’engouement a été immédiat. Dès les premières heures de la journée, une impressionnante file s’était formée à l’extérieur du commerce, faisant le tour du bâtiment alors que des centaines de personnes espéraient profiter des aubaines de cette nouvelle épicerie à petit prix.

À lire également : Liquidation Marie ouvre 2 nouveaux locaux, dont le plus grand au Québec - Voici quoi savoir

Selon la propriétaire, Marieve Breton, la clientèle a commencé à se présenter ce 7 mai vers 5 h du matin, alors que les portes ouvraient à 9 h. Même plusieurs heures après l’ouverture officielle, la file était toujours bien présente vers 13 h, mais plus courte grâce à un service rapide et efficace, confie-t-elle. La police était d'ailleurs sur place, ce qui avait été annoncé d'avance, pour s'assurer du bon déroulement de la journée.


L’ambiance était festive pour souligner l’arrivée de l’entreprise réputée pour ses bas prix dans la région. Musique, animation et coupe officielle de la banderole rouge étaient au rendez-vous pour marquer cette journée importante pour la chaîne québécoise, qui poursuit son expansion à travers la province.

Mme Breton a confié à Narcity avoir été touchée par l’attitude des personnes présentes sur place. Malgré l’attente et l’achalandage important, la clientèle serait demeurée patiente, calme et de bonne humeur tout au long de la journée.


Le nouveau magasin de 7 300 pieds carrés propose le concept qui a fait la popularité de Liquidation Marie ailleurs au Québec : des produits alimentaires à prix réduit, des surplus, des articles refusés par de grandes bannières ainsi qu’une foule d’aubaines dans les réfrigérateurs, congélateurs et allées du commerce.

Si tu habites dans le coin, c'est une adresse à visiter sans faute pour réduire ta facture d'épicerie, mais attends-toi à un peu d'attente le temps que la popularité de la nouvelle succursale se calme un peu.

En plus de la nouvelle succursale de Granby, Liquidation Marie a actuellement des succursales à Montréal, Laval, Joliette, Longueuil, Mascouche, Repentigny, Saint-Zotique, Saint-Jérôme, Valleyfield, Belœil, Sorel-Tracy et Saint-Roch-de-l'Achigan.

Deux autres ouvertures sont annoncées pour les prochains mois, soit à Vaudreuil-Dorion vers la fin du printemps ou le début de l’été, puis à Victoriaville durant l’été 2026. De quoi réjouir encore plus de personnes à la recherche d’aubaines sur leur épicerie partout au Québec.

Liquidation Marie à Granby 

Adresse : 20, rue Simons, Granby, QC

Site Internet de Liquidation Marie


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
épicerie pas chère au québec épicerie au québec liquidation marie
Québec Aubaines Manger et Sortir Canada Avis et communiqués
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

9 pièces de 2 $ rares au Canada que tu peux trouver dans ton cochon

Ça peut valoir la peine de fouiller partout chez vous! 👀

Sécurité de la vieillesse : Jusqu’à 817 $ seront versés ce mois-ci et voici quand

Une somme qui est la bienvenue dans le portefeuille de plusieurs! 🤑

16 trouvailles du Dollarama pour faire un panier-cadeau parfait pour la fête des Mères

Pas besoin de se ruiner pour faire plaisir aux mamans. 🌸✨

Costco vend des sandales de marque populaire à moins de 20 $ et ça vaut la visite

Des souliers à une fraction du prix habituel? OUI SVP!

L'aéroport de Montréal construit une nouvelle section et voici à quoi ça ressemblera

Va falloir prendre un tunnel pour trouver ta « gate ».👀

La mairesse de Montréal remet en question le travail de « Monsieur nids-de-poule »

Elle l’invite à soumissionner à la Ville et suivre les règles. 🫠

Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ seront versés ce mois-ci et voici quand

Une somme qui a de quoi faire sourire! 🤑

Guide Michelin 2026 : 4 nouveaux restaurants au Québec méritent des étoiles

Deux d'entre eux se trouvent à Montréal. ✨👀

12 compagnies au Québec parmi les meilleurs lieux de travail pour les femmes en 2026

C'est le temps de préparer ton CV!

Prévisions météo du mois de juin 2026 au Québec : La chaleur va ENCORE se faire attendre

Serre ton maillot, garde ta p'tite laine...