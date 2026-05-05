9 pièces de 2 $ rares au Canada que tu peux trouver dans ton cochon
Ça peut valoir la peine de fouiller partout chez vous! 👀
L'année 2026 marque le 30e anniversaire de la mise en circulation de la première pièce de 2 $ de la Monnaie royale canadienne (MRC). Depuis la disparition de sa version papier, plusieurs éditions commémoratives et limitées ont été mises en circulation, parfois colorées, parfois porteuses d'une symbolique particulière. Et bonne nouvelle : certaines se trouvent peut-être déjà dans ton portefeuille ou ton petit cochon.
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Parmi ces toonies pas comme les autres, il y en a avec des anneaux noirs, bleus, orange ou verts, et certaines s'illuminent même dans le noir. Pourtant, malgré leur look hors du commun, plusieurs ont bel et bien transité par des caisses ordinaires.
La MRC produit aussi des pièces de prestige en or ou en argent pur, mais celles qu'on te présente ici sont des pièces de circulation, ce qui veut dire qu'elles peuvent traîner dans ta monnaie depuis des années sans que tu t'en rendes compte.
C'est à Winnipeg, au Manitoba, que se fait la frappe : la MRC produit environ huit millions de pièces de 2 $ par année. Dans ce lot, certaines séries limitées se distinguent clairement du lot et tu en as peut-être déjà quelques-unes chez toi.
Voici 9 éditions à surveiller dans ton portefeuille, ton tiroir ou le fond de ton cochon.
Hommage à la reine Élisabeth II (2022)
Sortie en 2022 en mémoire de la reine Élisabeth II, cette pièce de 2 $ à anneau noir est une première dans l'histoire de la circulation monétaire canadienne : c'est la toute première fois qu'une pièce courante adopte un fini en nickel noir.
Son centre doré avec l'ours polaire reste inchangé, mais l'anneau sombre qui l'entoure lui confère un aspect immédiatement reconnaissable. Ce choix esthétique porte une signification symbolique forte : le deuil.
Environ cinq millions d'exemplaires ont été mis en circulation cette année-là.
Hommage à la Tour CN (2026)
Pour marquer les 50 ans de la Tour CN, structure emblématique de Toronto et l'une des plus reconnaissables du pays, la MRC a produit une pièce de 2 $ en édition ultralimitée : seulement 25 000 exemplaires ont été frappés.
Sa grande particularité, c'est qu'elle s'illumine dans l'obscurité grâce à la technologie de photoluminescence, une première pour ce type de pièce. Une version sans effet lumineux est aussi offerte pour ceux qui préfèrent le look classique.
Célébration de l'Inuit Nunangat (2024)
Émise en 2024, cette pièce de 2 $ rend hommage aux territoires inuits du Canada regroupés sous le nom d'Inuit Nunangat, à travers le travail de quatre artistes issus de ces communautés.
Son centre bleu pâle met en scène Nuliajuk, l'esprit de la mer, vêtue d'un atigi (parka traditionnel) et entourée d'animaux marins emblématiques : un morse, deux bélugas, un phoque et un omble chevalier. L'anneau extérieur présente quatre représentations d'uluits (couteaux traditionnels inuits) d'un côté, et l'inscription « Inuit Nunangat » de l'autre.
Trois millions de pièces ont été produites au total, dont deux millions dans la version à centre bleu coloré.
Victoire de la Seconde Guerre mondiale (2020)
En 2020, pour commémorer le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Monnaie royale canadienne a émis une pièce de 2 $ au message clair : un grand « V » central, encadré des mots « VICTOIRE » et « VICTORY » dans les deux langues officielles du pays.
Au dos figure le portrait de la reine Élisabeth II, réalisé par la sculpteure canadienne Susanna Blunt en 2003. Ce tirage totalise trois millions d'exemplaires mis en circulation.
Hommage à l'artiste autochtone Daphne Odjig (2025)
Lancée en 2025, cette pièce de 2 $ rend hommage à Daphne Odjig, artiste autochtone de renommée nationale et première femme des Premières Nations à figurer sur une pièce canadienne de circulation courante.
Son design s'inspire directement du tableau Folk Singer, avec des formes expressives et une palette de couleurs vives. Un pékan — animal symboliquement lié à son nom en langue ojibwé — est intégré à l'anneau extérieur.
Elle circule activement, donc tu pourrais tomber dessus dans ta monnaie du quotidien : deux millions d'exemplaires colorés et un million de versions non colorées ont été produits.
100e anniversaire de naissance de Jean-Paul Riopelle (2023)
À l'occasion du centenaire de naissance du peintre québécois Jean-Paul Riopelle, la Monnaie royale canadienne a produit une pièce de 2 $ qui reproduit un fragment de son œuvre maîtresse, L'Hommage à Rosa Luxemburg (1992). Le résultat est saisissant : des nuances d'orange, de bleu, de marron et de blanc qui transforment littéralement la monnaie en mini tableau.
Trois millions d'exemplaires ont été mis en circulation. Tu peux encore en commander un directement auprès de la MRC.
Découverte de l'insuline (2021)
En 2021, pour marquer le centenaire de la découverte de l'insuline — une avancée médicale canadienne qui a transformé le traitement du diabète à l'échelle planétaire. La MRC a frappé une pièce de 2 $ commémorative en circulation courante.
Les tonalités classiques argent et or sont conservées, mais une touche de bleu vient mettre en valeur le monomère constituant la molécule d'insuline, donnant à la pièce un aspect scientifique et distinctif. Deux millions d'exemplaires colorés et un million de non colorés ont été produits.
Hommage à Bill Reid (2020)
Surnommé Iljuwas en langue haïda, Bill Reid est l'un des artistes autochtones les plus marquants de l'histoire culturelle canadienne. La Monnaie royale lui a consacré une pièce de 2 $ mettant en scène Xuu.ajii, l'ours grizzli haïda — l'une de ses créations les plus reconnaissables, dans le tricolore rouge, blanc et noir propre à l'art haïda traditionnel.
Trois millions de pièces ont été produites au total, dont deux millions dans la version colorée.
Journée nationale des peuples autochtones (2023)
Émise en 2023, cette pièce de 2 $ célèbre la richesse des cultures autochtones du Canada — Premières Nations, Inuits et Métis, à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. Elle réunit trois motifs distincts dans une palette de vert, rouge, orange, blanc et noir qui lui confère un aspect vraiment unique.
Sur les trois millions d'exemplaires produits, deux millions arborent la version colorée.
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