Voici le salaire de la nouvelle gouverneure générale du Canada, Louise Arbour

Oui, c'est dans les 6 chiffres...🤯

Louise Arbour et Mark Carney.

La nouvelle gouverneure générale du Canada, Louise Arbour, touchera un salaire frôlant les 400 000 $ par année.

Mark Carney | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Pour remplacer la gouverneure générale Mary Simon, dont le règne arrive à échéance à la fin du mois de mai, le premier ministre Mark Carney a arrêté son choix sur l’ex-juge de la Cour suprême du Canada, la Québécoise Louise Arbour. Quel sera son rôle, et surtout son salaire? On se penche sur la question.

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Ce mardi 5 mai, le chef libéral a révélé, lors d’une conférence de presse, celle qui représentera le roi d’Angleterre au Canada, Charles III.

Louise Arbour, qui entrera en poste au début du mois de juin prochain, deviendra ainsi la 31e gouverneure générale du Canada.

Qu’est-ce qu’une gouverneure générale?

Pour les personnes moins familières avec la fonction, la gouverneure générale agit comme représentante du monarque régnant sur le Canada, qui demeure une monarchie constitutionnelle au moment d’écrire ces lignes.

Ce rôle s’accompagne de nombreuses responsabilités et fonctions honorifiques, notamment représenter le pays lors de visites à l’étranger et recevoir des chefs et cheffes d’État ou des diplomates.

La gouverneure générale assume aussi des responsabilités protocolaires, comme ouvrir chaque session parlementaire à la Chambre des communes à Ottawa en lisant le discours du Trône, ou encore dissoudre le Parlement lorsque vient le temps de déclencher des élections générales.

C’est également elle qui appose la sanction royale aux lois adoptées par la Chambre des communes.

Qui est la nouvelle gouverneure générale, Louise Arbour?

À 79 ans, la Québécoise originaire de Montréal cumule une solide expérience derrière la toge. Avant de devenir la troisième femme à siéger à la Cour suprême du Canada, elle a été juge à la Cour d’appel de l’Ontario.

Mme Arbour a également rédigé plusieurs rapports marquants, dont un sur l’inconduite au sein des Forces armées canadiennes et un autre sur la réalité des femmes incarcérées au pays.

Elle a aussi occupé les fonctions de haute-commissaire des Nations Unies aux droits de la personne et de procureure en chef pour les tribunaux pénaux internationaux liés aux conflits en ex-Yougoslavie et au Rwanda.

C’est dans ce rôle qu’elle s’est particulièrement démarquée, notamment en inculpant un chef d’État en fonction, le président yougoslave Slobodan Milosevic, et en contribuant à faire reconnaître les agressions sexuelles comme des crimes contre l’humanité.

Louise Arbour remplace donc Mary Simon, nommée par l’ex-premier ministre Justin Trudeau et en poste depuis juillet 2021. Cette dernière avait succédé à l’astronaute québécoise Julie Payette, qui avait démissionné de ses fonctions à la suite d’une enquête révélant un environnement de travail toxique dans ses bureaux.

Quel sera le salaire de la nouvelle gouverneure générale?

Un poste à grosses responsabilités, bien que protocolaires, vient avec un gros salaire.

Selon les données publiques de la Chambre des communes, la gouverneure générale en poste compte, en 2026, sur un salaire de quelque 393 800 $, soit 15 800 $ (+4,18 %) qu’en 2025.

Après son mandat, la gouverneure générale a droit à une pension à vie dont le montant est établi par une formule prévue par la loi, et qui est généralement estimée à environ 150 000 $ par année.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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