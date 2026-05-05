Le versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH sera envoyé le mois prochain

N'oublie pas que ce sera aussi le dernier crédit pour la TPS/TVH! 💸

Billets d'argent canadien.

Le versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH sera envoyé en juin prochain.

John6863373 | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le mois prochain, l'Agence du revenu du Canada (ARC) procédera à l'envoi du versement supplémentaire unique aux personnes admissibles au crédit pour la TPS/TVH. Ce paiement ponctuel correspond à 50 % du montant annuel du crédit calculé pour la période de juillet 2025 à juin 2026.

À lire également : Allocation canadienne pour l'épicerie : On sait quand elle sera versée et combien tu auras

Ce versement s'inscrit dans la transition vers la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (ACEBE), qui remplacera officiellement le crédit pour la TPS/TVH dès juillet prochain.

Il vise à offrir un coup de pouce immédiat à plus de 12 millions de personnes à revenu faible ou modeste pour les aider à faire face aux dépenses du quotidien.

Qui est admissible au versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH?

Si tu as produit ta déclaration de revenus de 2024 et que tu étais admissible au crédit pour la TPS/TVH en janvier 2026, tu recevras ce versement automatiquement. Exact, tu n'auras aucune démarche à faire.

Si tu n'as pas encore produit ta déclaration de 2024, il n'est pas trop tard. Toi et ton ou ta conjoint.e devez la soumettre dès que possible, même si vous n'avez aucun revenu à déclarer.

Une fois la cotisation effectuée, l'ARC évaluera ton admissibilité et t'enverra tout montant auquel tu as droit.

Combien peux-tu recevoir?

Le montant est établi en fonction de ta situation familiale en janvier 2026 et de ton revenu familial net rajusté pour 2024. Concrètement : si ton crédit annuel s'élevait à 400 $, tu recevras 200 $.

Personnes seules ou familles monoparentales :

  • Sans enfant : jusqu'à 267 $
  • Avec 1 enfant : jusqu'à 441 $
  • Avec 2 enfants : jusqu'à 533 $
  • Avec 3 enfants : jusqu'à 625 $
  • Avec 4 enfants : jusqu'à 717 $

Personnes mariées ou en union de fait :

  • Sans enfant : jusqu'à 349 $
  • Avec 1 enfant : jusqu'à 441 $
  • Avec 2 enfants : jusqu'à 533 $
  • Avec 3 enfants : jusqu'à 625 $
  • Avec 4 enfants : jusqu'à 717 $

En cas de garde partagée, chaque parent reçoit la moitié du montant qu'il aurait touché en garde complète.

Comment recevoir ton versement?

Si tu es inscrit.e au dépôt direct, la somme sera déposée directement dans ton compte bancaire. Sinon, un chèque te parviendra par la poste. Pour une réception plus rapide et sécurisée, tu peux t'inscrire au dépôt direct via Mon dossier pour les particuliers.

Note : il est possible que le versement apparaisse dans ton compte sous l'appellation « versement du crédit pour la TPS/TVH », le temps que les institutions financières canadiennes mettent leurs systèmes à jour.

Pourquoi tu pourrais ne pas recevoir le versement?

Plusieurs situations peuvent expliquer l'absence du versement :

  • Tu n'as pas produit ta déclaration de revenus de 2024
  • Tu n'étais pas admissible au crédit pour la TPS/TVH en janvier 2026
  • Ton ou ta conjoint.e a reçu le versement au nom de la famille
  • Le montant a été appliqué à un solde d'impôt impayé auprès de l'ARC

Pour tous les détails, consulte la page officielle de l'ARC sur le versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH.

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Québec Canada Argent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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