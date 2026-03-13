Allocation canadienne pour enfants: Jusqu'à 666 $ versés TRÈS bientôt aux parents québécois
Ce n'est pas donné avoir une famille et ce montant peut te donner un coup de pouce!
Tu as depuis peu un enfant à ta charge? Alors tu devrais voir un virement de l'allocation canadienne pour enfants (ACE) atterrir dans ton compte bancaire dans les tout prochains jours. Cette prestation fédérale mensuelle, gérée par l'Agence du revenu du Canada (ARC), figure parmi les aides financières les plus significatives pour les parents partout au pays.
À lire également : Nouvelle allocation canadienne pour l'épicerie : voici tout ce que tu dois savoir
Bonne nouvelle : l'ACE est entièrement non imposable. Elle démarre dès la naissance de l'enfant et continue jusqu'à ses 18 ans. Et une fois l'inscription faite, les versements tombent chaque mois sans que tu aies à lever le petit doigt. Le montant est ajusté selon le revenu de ton ménage.
D'ailleurs, l'inscription elle-même est souvent automatique. Quand tu déclares la naissance de ton enfant auprès de l'état civil, l'information est acheminée directement à l'ARC, qui détermine ton admissibilité et enclenche les paiements.
La seule condition de base : être la personne qui assume principalement les soins et l'éducation de l'enfant au quotidien.
Combien vas-tu recevoir?
Le montant de ta prestation dépend du nombre d'enfants à ta charge, de leur âge et du revenu net de ton foyer pour l'année 2024. Pour les familles dont le revenu net est inférieur à 37 487 $, les montants maximaux sont les suivants :
- Enfant de 0 à 5 ans : jusqu'à 666,41 $/mois (7 997 $/an)
- Enfant de 6 à 17 ans : jusqu'à 562,33 $/mois (6 748 $/an)
Tu gagnes plus que ce seuil? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas automatiquement exclu.e. Le montant diminue graduellement à mesure que le revenu augmente, mais beaucoup de familles à revenus intermédiaires ou élevés reçoivent quand même une portion de l'allocation.
Si tu as la garde partagée et que chaque parent assure au moins 40 % du temps auprès de l'enfant, la prestation est divisée en deux parts égales — chacun reçoit 50 % du montant calculé selon sa propre situation financière.
Un recalcul en vue dès juillet
En juillet 2026, l'ARC procédera à un recalcul automatique des paiements basé sur tes revenus déclarés pour 2025. À partir de cette mise à jour, les familles admissibles pourront recevoir jusqu'à 679,75 $ par mois pour un enfant de moins de 6 ans. Le montant pour les enfants de 6 à 17 ans restera quant à lui à 562,33 $/mois.
Toutes les dates de versement pour 2026
Le prochain paiement est prévu le vendredi 20 mars. Voici l'ensemble des dates à cocher dans ton calendrier pour le reste de l'année :
- 20 avril 2026
- 20 mai 2026
- 19 juin 2026
- 20 juillet 2026
- 20 août 2026
- 18 septembre 2026
- 20 octobre 2026
- 20 novembre 2026
- 11 décembre 2026
Petite note importante : si le total annuel calculé pour ta famille est inférieur à 240 $, l'ARC regroupe tout en un seul versement effectué en juillet, plutôt que de fractionner les paiements sur 12 mois. Dans ce cas, tu as déjà encaissé la totalité de ton allocation en juillet 2025.
Pour tous les détails sur l'allocation canadienne pour enfants, consulte le site officiel du gouvernement du Canada.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
