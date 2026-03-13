Allocation canadienne pour enfants: Jusqu'à 666 $ versés TRÈS bientôt aux parents québécois

Ce n'est pas donné avoir une famille et ce montant peut te donner un coup de pouce!

De l'argent canadien.

Les 666 $ et moins de l'allocation canadienne pour enfants arrivent bientôt dans le compte des parents du Québec.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Tu as depuis peu un enfant à ta charge? Alors tu devrais voir un virement de l'allocation canadienne pour enfants (ACE) atterrir dans ton compte bancaire dans les tout prochains jours. Cette prestation fédérale mensuelle, gérée par l'Agence du revenu du Canada (ARC), figure parmi les aides financières les plus significatives pour les parents partout au pays.

Bonne nouvelle : l'ACE est entièrement non imposable. Elle démarre dès la naissance de l'enfant et continue jusqu'à ses 18 ans. Et une fois l'inscription faite, les versements tombent chaque mois sans que tu aies à lever le petit doigt. Le montant est ajusté selon le revenu de ton ménage.

D'ailleurs, l'inscription elle-même est souvent automatique. Quand tu déclares la naissance de ton enfant auprès de l'état civil, l'information est acheminée directement à l'ARC, qui détermine ton admissibilité et enclenche les paiements.

La seule condition de base : être la personne qui assume principalement les soins et l'éducation de l'enfant au quotidien.

Combien vas-tu recevoir?

Le montant de ta prestation dépend du nombre d'enfants à ta charge, de leur âge et du revenu net de ton foyer pour l'année 2024. Pour les familles dont le revenu net est inférieur à 37 487 $, les montants maximaux sont les suivants :

  • Enfant de 0 à 5 ans : jusqu'à 666,41 $/mois (7 997 $/an)
  • Enfant de 6 à 17 ans : jusqu'à 562,33 $/mois (6 748 $/an)

Tu gagnes plus que ce seuil? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas automatiquement exclu.e. Le montant diminue graduellement à mesure que le revenu augmente, mais beaucoup de familles à revenus intermédiaires ou élevés reçoivent quand même une portion de l'allocation.

Si tu as la garde partagée et que chaque parent assure au moins 40 % du temps auprès de l'enfant, la prestation est divisée en deux parts égales — chacun reçoit 50 % du montant calculé selon sa propre situation financière.

Un recalcul en vue dès juillet

En juillet 2026, l'ARC procédera à un recalcul automatique des paiements basé sur tes revenus déclarés pour 2025. À partir de cette mise à jour, les familles admissibles pourront recevoir jusqu'à 679,75 $ par mois pour un enfant de moins de 6 ans. Le montant pour les enfants de 6 à 17 ans restera quant à lui à 562,33 $/mois.

Toutes les dates de versement pour 2026

Le prochain paiement est prévu le vendredi 20 mars. Voici l'ensemble des dates à cocher dans ton calendrier pour le reste de l'année :

  • 20 avril 2026
  • 20 mai 2026
  • 19 juin 2026
  • 20 juillet 2026
  • 20 août 2026
  • 18 septembre 2026
  • 20 octobre 2026
  • 20 novembre 2026
  • 11 décembre 2026

Petite note importante : si le total annuel calculé pour ta famille est inférieur à 240 $, l'ARC regroupe tout en un seul versement effectué en juillet, plutôt que de fractionner les paiements sur 12 mois. Dans ce cas, tu as déjà encaissé la totalité de ton allocation en juillet 2025.

Pour tous les détails sur l'allocation canadienne pour enfants, consulte le site officiel du gouvernement du Canada.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

