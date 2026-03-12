18 trouvailles déco du Dollarama pour donner un look plus luxueux à ton chez-toi

Il faut savoir quoi chercher pour créer l'effet désiré. ✨

Devanture du Dollarama, Droite : Miroir mural en vente sur les tablettes du Dollarama.

Tu peux donner un effet haut de gamme à ton chez-toi, sans exploser ton budget, avec des trouvailles du Dollarama.

Rédactrice pigiste

On associe souvent le Dollarama à des achats pratiques, mais il cache aussi de vraies petites pépites côté décoration. On parle ici de pièces qui apportent une touche chic et soignée à ton intérieur, sans te coûter une fortune. Que ce soit pour habiller une tablette avec style, structurer un espace avec des éléments plus épurés ou intégrer des accents qui rappellent les tendances actuelles, certaines trouvailles ont vraiment l'air de valoir bien plus que le prix sur leur étiquette.

Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut transformer l'ambiance d'une pièce avec presque rien. Quelques accessoires bien choisis suffisent pour donner une impression plus harmonieuse, plus réfléchie, plus haut de gamme. Des objets intemporels, des textures inspirées des décors en vogue, des éléments qui aident à garder un espace organisé : tout ça se trouve parfois là où on ne s'y attend pas, et à moins de 5 $.

Voici donc des trouvailles déco qui donneront un effet plus luxueux à ton chez-toi, vendues à petit prix au Dollarama. À noter que la sélection peut varier d'une succursale à l'autre. Garde l'œil ouvert lors de ta prochaine visite!

Miroir à suspendre

Miroir mural \u00e0 suspendre sur les \u00e9tag\u00e8res du Dollarama.

Les miroirs muraux à suspendre en forme ovale en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4,50 $

Un mur un peu vide peut rapidement prendre du caractère grâce à ce miroir mural offert en deux formats ovales. La sangle brune apparente lui donne une signature moderne tout en conservant une chaleur visuelle qui adoucit l’ensemble. L’effet rappelle un minimalisme aux accents scandinaves. Installé seul ou intégré à une composition murale, il apporte une impression plus soignée en quelques minutes.

Lampe lunaire 

Lampe lunaire avec lumi\u00e8res DEL sur les tablettes du Dollarama.

Lampe lunaire avec lumières DEL en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Sur un bureau ou une table de chevet, la lampe en forme de lune capte immédiatement l’attention. Sa sphère texturée diffuse une lumière délicate qui convient autant à la lecture qu’aux soirées plus calmes. Deux modes d’éclairage, bleu ou blanc chaud, permettent d’ajuster l’atmosphère selon l’humeur. De plus, les batteries sont incluses.

Jeté en velours

Jet\u00e9 en velours sur les tablettes du Dollarama.

Jeté en velours en vente au Dollarama dans plusieurs couleurs.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Un jeté en velours à 5 $ au Dollo? Oui! Sur un fauteuil ou au pied du lit, il ajoute instantanément un look plus chaleureux. Les différentes couleurs proposées permettent d’ajuster l’effet selon la palette déjà en place.

Sablier en verre 

Sablier en verre sur les tablettes au Dollarama.

Sablier en verre avec sable de différentes couleurs en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4,50 $

Impossible de passer à côté du sablier en verre transparent et sable coloré. Il devient rapidement un point focal discret qui capte la lumière avec finesse. Sur une table basse ou dans une bibliothèque, il complète un décor minimaliste ou contemporain avec une note artistique bien dosée.

Panier Décoratif

Paniers d\u00e9coratifs sur les tablettes du Dollarama.

Les paniers décoratifs sont en vente chez Dollarama en plusieurs formats.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4,75 $

Déclinés en plusieurs formats et nuances de brun pour s’agencer facilement à ta déco, ces paniers offrent une solution pratique pour organiser différents items. Les poignées en bois ajoutent une touche naturelle qui rehausse leur apparence. Leur style bohème et organique apporte de la chaleur à l’espace tout en gardant le rangement discret. Sur une étagère ou un comptoir, ils donnent un effet soigné qui paraît naturel plutôt que trop calculé.

Plateau de rangement en bois 

Plateau d\u00e9coratif en bois sur les tablettes du Dollarama.

Plateau décoratif en bois avec poignées perlées vendu au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4 $

Rassembler clefs, bijoux et petits essentiels devient presque esthétique avec ce plateau en bois aux poignées perlées. Dans l’entrée, sur un comptoir ou près du lavabo, il structure visuellement l’espace tout en ajoutant une touche naturelle et organisée.

Lampe de sel de l'Himalaya

Lampe de sel de l'Himalaya sur les tablettes du Dollarama.

Lampe de sel de l'Himalaya avec lumières DEL vendue au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Une lueur rosée suffit parfois à changer toute la perception d’une pièce. La lampe en sel de l’Himalaya diffuse une lumière modulable qui oscille entre teintes colorées et éclat plus tamisé. Les nuances naturelles du sel rappellent le calme et installent une atmosphère zen propice à la détente, que ce soit près du lit ou dans un espace dédié à la détente.

Vase noir mat

Grand vase noir sur les tablettes du Dollarama.

Un vase minimaliste noir mat qui s’agence facilement à plusieurs styles de décor vendu au Dollarama.

Narcity Québec

Prix : 5 $

Ce vase décoratif au fini noir mat donne instantanément un look moderne et épuré à un espace. Sa forme cylindrique simple le rend très polyvalent : tu peux l’utiliser avec des fleurs séchées, des branches d'eucalyptus décoratives ou même le laisser vide comme objet déco sur une étagère ou une table d’appoint.

Le genre de pièce minimaliste qui peut facilement s’intégrer dans un décor scandinave, contemporain ou industriel, tout en ayant l’air beaucoup plus dispendieuse que son prix.

Plateau décoratif à 2 niveaux 

Plateau d\u00e9coratif \u00e0 2 niveaux en bois sur les \u00e9tag\u00e8res au Dollarama.

Plateau décoratif à 2 niveaux en bois en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Un contraste élégant se dessine entre le bois naturel et le métal noir de ce plateau à deux niveaux, qui coûterait pas mal plus cher chez les compétiteurs. Utilisé pour y placer des petites plantes, chandelles, ou autres items minimalistes, il donne une impression haut de gamme, sans tomber dans l’excès.

Tu peux également t'en servir comme plateau de service pour recevoir.

Bougies à batteries

Ensemble de bougies \u00e0 batteries sur les tablettes du Dollarama.

Ensemble de trois bougies à batterie en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 4,50 $

Trois bougies à batterie aux lumières blanc chaud suffisent à créer une ambiance enveloppante rappelant l’esprit spa. Les hauteurs variées composent un jeu visuel harmonieux sur une table basse ou une étagère. La lumière douce qu’elles diffusent reste sécuritaire et prête à utiliser dès l’ouverture. Un ensemble semblable (avec télécommande) sur Amazon Canada se vend autour de 29,99 $.

Étagère murale

\u00c9tag\u00e8re murale style bois sur les tablettes du Dollarama.

Étagère murale style bois vendue au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Habiller un mur tout en gagnant du rangement devient simple avec cette petite tablette flottante effet bois. Elle accueille plantes, chandelles ou objets du quotidien et équilibre visuellement la pièce. Son style simple s’intègre facilement à un décor minimaliste ou bohème.

Grosse bougie avec mèches en bois

Chandelle parfum\u00e9e \u00e0 deux m\u00e8ches dans un pot en verre textur\u00e9 avec couvercle en bois, sur une \u00e9tag\u00e8re chez Dollarama.

Grosse bougie avec mèches en bois vendue au Dollarama.

Narcity Québec

Prix : 5 $

Cette chandelle parfumée dans un pot en verre texturé apporte instantanément une touche plus élégante à une pièce. Son design simple avec couvercle en bois lui donne un look assez chic pour être laissé bien en vue sur une table basse, une console ou une étagère, et les deux mèches en bois ajoutent un petit effet crépitant quand elle brûle, ce qui renforce l’ambiance relaxante à la maison. Bref, elle rappelle les bougies beaucoup plus dispendieuses vendues dans les boutiques déco.À 5 $, c’est le genre de trouvaille qui peut facilement devenir un petit luxe du quotidien sans faire grimper la facture.

Bougeoir mural

Bougeoir mural en m\u00e9tal noir sur les tablettes au Dollarama.

Bougeoir mural en métal noir en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Installé seul ou en paire, ce bougeoir en métal noir crée un point d’intérêt raffiné sur un mur tout en mettant en valeur une bougie ou une même petite plante aux feuilles tombantes. Son design simple et élégant s’intègre facilement à différents décors. La bougie n’est pas incluse, ce qui permet de choisir celle qui correspond le mieux à l’ambiance souhaitée.

Lumière murale

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Polyvalente et discrète, la lumière murale offerte en noir ou en blanc répond à plusieurs besoins. Le bâton lumineux se détache et s’utilise comme mini lampe grâce à son aimant intégré. Rechargeable, elle évite l’achat de piles et s’adapte aux petits imprévus du quotidien. Une version semblable avait été repérée sur Amazon Canada à un tarif bien plus élevé.

Plante artificielle

\u200bPlantes artificielles sur les tablettes du au Dollarama.

Plantes artificielles diverses vendues au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Un peu de verdure sans contrainte d’entretien, c’est exactement ce que proposent ces plantes artificielles. Les pots en céramique effet ciment gris, garnis de pierres décoratives, reproduisent avec justesse l’esthétique du naturel.

Tapis

Tapis sur les \u00e9tag\u00e8re du Dollarama.

Tapis d'entrée offert en plusieurs motifs en vente au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Dès les premiers pas dans la pièce, le tapis d’entrée donne le ton. Les motifs et couleurs varient pour s’harmoniser au décor déjà existant. Utile au quotidien, il conserve son côté esthétique tout en aidant à garder l’espace propre.

Coussin en fausse fourrure

Coussin sur les tablettes du Dollarama.

Coussin en fausse fourrure vendu au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Envie d’un accent plus douillet? Le coussin à effet peluche apporte immédiatement une sensation moelleuse au salon ou à la chambre. Ses textures et couleurs variées s’agencent naturellement à plusieurs styles et renforcent l’aspect accueillant de la pièce.

Fontaine d'eau 

Fontaine d'eau sur les tablettes du Dollarama.

Fontaine d'eau vendue au Dollarama.

Claudia Chrétien | Narcity Québec

Prix : 5 $

Avec ses pierres de rivière naturelles et sa douce circulation d’eau, cette petite fontaine de table crée immédiatement une ambiance calme et relaxante. La petite lumière ambiante ajoute une touche cozy et apaisante. Un petit détail comme celui-ci suffit à transformer ton espace en un véritable coin de sérénité, où on a juste envie de s’installer et de souffler.

