Voici les deux seules Québécoises parmi les milliardaires les plus riches au monde

Elles se démarquent du « boys club » de milliardaires québécois!

Naomi Azrieli. Droite : Sharon Azrieli.

Deux Québécoises sont parmi les milliardaires les plus riches au monde, selon le magazine Forbes

Azrieli Group, Danylo Bobyk | The Azrieli Foundation
Éditeur Junior, Nouvelles

Le classement 2026 du magazine Forbes compte 3 428 milliardaires parmi les plus riches au monde. De ce nombre, on retrouve 16 personnes du Québec, à très grande majorité des hommes. Or, dans ce petit men's club québécois, on retrouve deux sœurs. Qui sont-elles? D'où viennent leurs fortunes? Voici tout ce qu'on sait sur elles.

Du haut de leur quelque 2,9 milliards de dollars américains en valeur nette, soit environ 3,94 milliards $ canadiens, les sœurs Sharon et Naomi Azrieli trônent à égalité au 1407e rang des milliardaires les plus riches au monde.

Elles sont toutes deux héritières de la fortune immobilière du groupe Azrieli, une importante société de développement immobilier israélienne. Avec leur sœur, Danna Azrieli, elles possèdent environ 46 % de l’entreprise cotée en bourse, fondée par leur père, David Azrieli.

Naomi Azrieli.

Naomi Azrieli, directrice exécutive du groupe Azrieli depuis 2010, est l'une des deux seules Québécoises milliardaires du classement de Forbes.
Azrieli Group

Naomi Azrieli est directrice exécutive du groupe Azrieli depuis 2010. La femme de 60 ans est également présidente et cheffe de la direction de la Fondation Azrieli, qui soutient de nombreux projets en éducation, en recherche, en santé et dans les arts, au Canada comme en Israël.

Selon le site Web de la fondation, Naomi Azrieli détient un doctorat de l’Université d’Oxford, ainsi qu’une maîtrise en affaires internationales de l’Université Columbia.

Pour sa part, sa sœur Sharon Azrieli suit un parcours un peu différent. En plus de siéger au conseil d’administration du groupe, elle est aussi une soprano d’opéra professionnelle.

Passionnée de musique depuis l’enfance, elle a étudié à la prestigieuse Juilliard School de New York, où elle a finalement été admise après plusieurs auditions.

Aujourd’hui, elle s’implique également au sein de la Fondation Azrieli, qui appuie notamment des projets liés à la science, à la musique et à l’éducation sur l’Holocauste.

La soprano de 65 ans a d'ailleurs été nommée chevalière de l'Ordre national du Québec pour son rayonnement à l'international.

