Rapprochements à Big Brother Célébrités : c'est enfin confirmé pour Félix et Marie-Ève

Un « power couple »?

L'Olympien Félix Dolci et la comédienne Marie-Ève Beauregard à Big Brother Célébrités.

Il y a des rapprochements entre l'Olympien Félix Dolci et la comédienne Marie-Ève Beauregard à Big Brother Célébrités.

Big Brother Célébrités
Rédactrice en chef

Tandis que les célébrités vivent ensemble 24 heures sur 24 pendant plusieurs semaines, il n’est pas rare de voir des rapprochements, et parfois même des couples se former, dans les téléréalités québécoises. Et ce, que les candidats et candidates soient en couple ou non avant l’aventure. On l’a vu à Star Académie, mais aussi à Big Brother Célébrités.

À lire également : Mona s'ouvre sur Big Brother, le duo de Félix et Marie-Ève, et qui n'aura pas son vote

Au cours des dernières années, certaines « showmances » ont particulièrement marqué le public. On peut penser à Lysandre Nadeau et Claude Bégin, qui sont d’ailleurs toujours ensemble aujourd’hui, ou encore à Éléonore Lagacé et Hugo Barrette. Et, au grand bonheur des fans de romances télévisées, une nouvelle relation semble maintenant prendre forme sous les yeux du public : celle entre l’Olympien Félix Dolci et la comédienne Marie-Ève Beauregard.

Après plusieurs semaines de rumeurs — leur complicité étant difficile à ignorer —, ainsi que de sous-entendus de Marie-Mai et de Normand D'Amour, on a finalement pu voir les choses se concrétiser à l’écran ce lundi 9 mars.

Alors que Félix venait de passer une semaine dans la barricade avec Oussama, complètement isolé du reste des célébrités, ses retrouvailles avec Marie-Ève ont rapidement attiré l’attention. Dans une scène diffusée lors de l’émission, on peut voir le duo installé dans un lit de la chambre orange, où Marie-Ève lui confie : « Je me suis ennuyée, un petit peu », après que Dolci ait complimenté ses beaux yeux.

Félix Dolci et Marie-Ève Beauregard s'embrassent à Big Brother Célébrités.

Des rapprochements entre Félix Dolci et Marie-Ève Beauregard à Big Brother Célébrités.
Big Brother Célébrités


Le moment se transforme ensuite en scène tendre alors que les deux échangent quelques baisers… avant d’être interrompus par Citron Rose, qui semble d'ailleurs loin d’être surprise de les découvrir ensemble dans le lit.

Quelque chose nous dit que Marie-Ève ne touchera pas au bloc cette semaine, tandis que Félix est au patronat.

Reste maintenant à voir si cette complicité naissante se transformera en véritable histoire d’amour une fois l’aventure terminée. Mais une chose est certaine : avec cette nouvelle « showmance », les fans de Big Brother Célébrités ont désormais une intrigue de plus à suivre de près dans les prochaines semaines.

F\u00e9lix Dolci et Marie-\u00c8ve Beauregard qui s'enlacent \u00e0 Big Brother C\u00e9l\u00e9brit\u00e9s.

Félix Dolci et Marie-Ève Beauregard qui s'enlacent à Big Brother Célébrités.
Big Brother Célébrités


