Ce parc en Montérégie aura une transformation de 1,3M$ avec lounge suspendu, glissades et +

Les fans d'activités en nature peuvent se réjouir, alors que les structures du parc uplå au Mont-Saint-Grégoire s’apprêtent à profiter de toute une transformation. Le Groupe Trekking annonce un investissement de 1,3 million $ pour bonifier l’expérience du plus grand parc de trampolines extérieur en Amérique du Nord.
Le parc prendra donc une courte pause à partir du 9 mars afin de laisser place aux travaux. L’objectif le suivant: améliorer les installations et ajouter de nouvelles zones de jeu pour offrir encore plus d’action entre les filets suspendus. Les adeptes de plein air n’auront toutefois pas à rester chez eux pendant ce temps, puisque les parcours d’Arbraska Mont-Saint-Grégoire continueront d’accueillir les visiteurs et visiteuses chaque fin de semaine.
L’équipe derrière le projet souligne que l’engouement pour uplå ne cesse de grandir depuis son ouverture. En quatre ans, plus de 300 000 personnes ont sauté à pieds joints dans cet univers ludique installé au cœur de la forêt. Cette popularité a aussi amené l’entreprise à revoir certains éléments, notamment les filets, afin de maintenir une expérience sécuritaire et dynamique pour tout le monde.
La transformation permettra aussi d’ajouter plusieurs nouveautés qui devraient plaire aux personnes en quête de sensations. Parmi elles, un lounge suspendu à près de 40 pieds dans les airs offrira un point de vue unique sur la forêt environnante. Une zone consacrée aux jeux de ballons viendra encourager le jeu libre et les défis entre ami.e.s, tandis qu’un espace de lianes permettra de se balancer d’une plateforme à l’autre comme dans un véritable parcours aérien. De nouvelles passerelles, connexions et glissades seront également intégrées pour rendre l’expérience encore plus active.
Le projet inclut aussi une initiative durable plutôt originale. Les anciens filets ne seront pas simplement remplacés : ils serviront à construire une grande structure d’escalade conçue spécialement pour les jeunes. Pensée comme un nouveau terrain de jeu vertical, cette installation permettra de grimper, se dépasser et relever différents défis en toute sécurité.
Si tout se déroule comme prévu, la nouvelle version de uplå Mont-Saint-Grégoire sera dévoilée en mai 2026, juste à temps pour la saison estivale. Une chose est certaine : les personnes qui aiment bouger et jouer dans les arbres auront encore plus de raisons d’y faire un tour.
Quand : Dès l'été 2026
Adresse : Arbraska Mont Saint-Grégoire - 45, ch. du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire, QC
