Ce parc en Montérégie aura une transformation de 1,3M$ avec lounge suspendu, glissades et +

Ça s’annonce encore plus WOW!

Le rendu des trasformations du parc Uplå au Mont-Saint-Grégoire. Droite : Uplå au Mont-Saint-Grégoire illuminé la nuit.

Ce parc en Montérégie aura une transformation de 1,3M $.

Groupe Trekking, Uplå Québec | Facebook
Éditrice Junior

Les fans d'activités en nature peuvent se réjouir, alors que les structures du parc uplå au Mont-Saint-Grégoire s’apprêtent à profiter de toute une transformation. Le Groupe Trekking annonce un investissement de 1,3 million $ pour bonifier l’expérience du plus grand parc de trampolines extérieur en Amérique du Nord.

À lire également : La plus longue piste de karting intérieure au pays arrive à Québec dans un projet de 18M$

Le parc prendra donc une courte pause à partir du 9 mars afin de laisser place aux travaux. L’objectif le suivant: améliorer les installations et ajouter de nouvelles zones de jeu pour offrir encore plus d’action entre les filets suspendus. Les adeptes de plein air n’auront toutefois pas à rester chez eux pendant ce temps, puisque les parcours d’Arbraska Mont-Saint-Grégoire continueront d’accueillir les visiteurs et visiteuses chaque fin de semaine.

Le rendu des trasformations du parc Upl\u00e5 au Mont-Saint-Gr\u00e9goire.

Le parc Uplå au Mont-Saint-Grégoire aura une transformation.
Groupe Trekking

L’équipe derrière le projet souligne que l’engouement pour uplå ne cesse de grandir depuis son ouverture. En quatre ans, plus de 300 000 personnes ont sauté à pieds joints dans cet univers ludique installé au cœur de la forêt. Cette popularité a aussi amené l’entreprise à revoir certains éléments, notamment les filets, afin de maintenir une expérience sécuritaire et dynamique pour tout le monde.

La transformation permettra aussi d’ajouter plusieurs nouveautés qui devraient plaire aux personnes en quête de sensations. Parmi elles, un lounge suspendu à près de 40 pieds dans les airs offrira un point de vue unique sur la forêt environnante. Une zone consacrée aux jeux de ballons viendra encourager le jeu libre et les défis entre ami.e.s, tandis qu’un espace de lianes permettra de se balancer d’une plateforme à l’autre comme dans un véritable parcours aérien. De nouvelles passerelles, connexions et glissades seront également intégrées pour rendre l’expérience encore plus active.

Le projet inclut aussi une initiative durable plutôt originale. Les anciens filets ne seront pas simplement remplacés : ils serviront à construire une grande structure d’escalade conçue spécialement pour les jeunes. Pensée comme un nouveau terrain de jeu vertical, cette installation permettra de grimper, se dépasser et relever différents défis en toute sécurité.

Si tout se déroule comme prévu, la nouvelle version de uplå Mont-Saint-Grégoire sera dévoilée en mai 2026, juste à temps pour la saison estivale. Une chose est certaine : les personnes qui aiment bouger et jouer dans les arbres auront encore plus de raisons d’y faire un tour.

 uplå - Arbraska Mont Saint-Grégoire

Quand : Dès l'été 2026

Adresse : Arbraska Mont Saint-Grégoire - 45, ch. du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire, QC

Site Internet d'uplå Mont Saint-Grégoire


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
quoi faire au québecactivités extérieuresparc d'attractionsbucket list de narcity
QuébecCanadaChoses à faire
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Mégaparc aquatique de Mirabel : On a (enfin) des nouvelles et voici quoi savoir

OUI, ça va finir par exister! 🌊

9 sentiers avec passerelles à moins de 2h30 de Montréal pour profiter de l’automne

Ta « bucket list » de la saison est prête! 🍂

7 sentiers avec passerelles pour des randonnées d'hiver faciles et WOW près de Montréal

Paysages enneigés à perte de vue! ❄️✨😍

9 activités GRATUITES à Montréal pour t'amuser sans compter en janvier

Ça commence bien l'année!

Plusieurs Québécois recevront jusqu'à 816 $ ce mois-ci avec la Sécurité de la vieillesse

Ça va fort probablement augmenter dès avril!

16 des meilleures trouvailles et nouveautés à moins de 5 $ dénichées au Dollarama en mars

Certains items sont vendus le double du prix ailleurs. 🤯👀

Cette petite ville avec 3 plages aux eaux turquoise vaut le road trip à partir du Québec

L'un des plus beaux endroits au pays t'attend!

Prévisions météo : Jusqu’à 30 mm de verglas prévus sur le sud du Québec

Des pannes de courant sont à prévoir!

​Survivor Québec dévoile la date de sa grande première et plusieurs nouveautés (VIDÉO)

C'est pour très bientôt!

Ces 24 bons restos à Lanaudière offrent des menus 3 services entre 30 $ et 70 $ en mars

Des tables d'hôtes dans des restos réputés à mini-prix même le week-end, c'est OUI! 😍

Cette magnifique plage avec vue unique au Québec est idéale pour une escapade d'été

Toi + ta personne préférée + le coucher de soleil sur la plage = le RÊVE!

Un expert propose 6 choses à faire pour augmenter ton remboursement d’impôt cette année

Plus d'argent dans tes poches? OUI! 🙌

Mark Carney annonce 3 élections partielles : Voici ce que ça veut dire pour le Parti libéral

Un gouvernement majoritaire a un brin plus de pouvoir.

Hausse du prix de l'essence au Québec : Voici une façon d'économiser sur ton prochain plein

On parle de près de 16 cennes de moins par litre par endroit!