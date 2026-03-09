Prévisions météo : Jusqu’à 30 mm de verglas prévus sur le sud du Québec

Des pannes de courant sont à prévoir!

Un pancarte gelée.

Jusqu’à 30 mm de verglas sont prévus sur le sud de la province, selon les plus récentes prévisions météo au Québec.

Les Québécois et Québécoises pourront profiter d’un début de semaine des plus printaniers, avec un mercure qui frôlera les 15° par endroits. Ces prévisions météo au Québec vont toutefois vite disparaitre dans les prochains jours, alors qu'Environnement Canada prévoit jusqu'à 30 mm de pluie verglaçante et une baisse drastique du mercure. Des pannes de courant sont à prévoir.

Un important épisode de pluie verglaçante pourrait frapper plusieurs régions du sud et du centre de la province entre mercredi et jeudi, selon l’alerte météorologique en vigueur.

Entre 20 et 30 millimètres de verglas pourraient tomber sur une période pouvant atteindre 24 heures, ce qui risque de perturber plusieurs services.

La grande majorité des régions longeant la vallée du fleuve Saint-Laurent seront touchées, notamment le Grand Montréal, la Montérégie, l’Outaouais, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et le Centre-du-Québec.

Cette situation pourrait entraîner des retards et des annulations dans les transports, rendre les surfaces très glissantes et augmenter les risques de chutes et de blessures. Des pannes de courant prolongées sont également possibles en raison du poids de la glace sur les arbres et les fils électriques.

Comme le froid devrait persister dans les jours suivants, le rétablissement complet des services pourrait être retardé. Les autorités recommandent donc de reporter ou d’annuler tout déplacement non essentiel.

Les régions du nord aussi frappées

Si tu vis un peu plus au nord et que tu croyais être épargné.e.s par la pluie verglaçante, tu n’as pas 100 % tort. Ce n’est pas un verglas qui pourrait tomber sur ta région, mais bien « tempête hivernale majeure ».

Selon Environnement Canada, entre 20 et 40 centimètres de neige pourraient tomber en l’espace de 24 heures, mêlés à des vents forts de 60 à 70 kilomètres à l’heure, ce qui pourrait provoquer de la poudrerie et réduire considérablement la visibilité.

Les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Charlevoix, de Montmagny, de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie pourraient être touchées.

Les déplacements pourraient devenir difficiles en raison de la neige et de la poudrerie. Les autorités recommandent de retarder ou d’annuler tout déplacement non essentiel.


