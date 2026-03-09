Mark Carney annonce 3 élections partielles : Voici ce que ça veut dire pour le Parti libéral
Un gouvernement majoritaire a un brin plus de pouvoir.
Mark Carney a annoncé le week-end dernier le déclenchement de trois élections partielles prévues en avril prochain, dont l’une d’entre elles se tiendra au Québec. Si trois candidat.e.s du Parti libéral du Canada (PLC) devaient se faire élire, le premier ministre pourrait enfin être à la tête d’un gouvernement majoritaire.
Le dimanche 8 mars dernier, le cabinet du premier ministre canadien a confirmé la tenue d’une élection partielle le 13 avril dans les comtés de Scarborough Southwest et de University—Rosedale, tous deux dans la région de Toronto, ainsi que dans Terrebonne, sur la Rive-Nord de Montréal.
Ces trois scrutins pourraient venir changer la donne à la Chambre des communes. Le PLC de Mark Carney est à trois sièges d’être un gouvernement majoritaire, soit 169 sièges.
L’opposition, elle, en compte 171, soit 141 par le Parti conservateur, 22 par le Bloc Québécois, sept par les néo-démocrates et 1 par le Parti vert.
À Ottawa, pour diriger un gouvernement majoritaire, il faut au moins 172 députés et députées.
Les trois circonscriptions en question
Pourquoi y a -t-il autant d’élections partielles à peine un an après le scrutin général de 2025, qui a fait élire le premier gouvernement Carney, à la suite de la démission de Justin Trudeau?
Au Québec, la Cour suprême du Canada a conclu en février dernier que le résultat de l’élection dans Terrebonne, qui avait été remporté par une seule voix par la libérale Tatiana Auguste, était invalide. La candidate avait devancé la bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagné.
Dans University–Rosedale, en Ontario, l’élection partielle est causée par le départ de l’ancienne députée libérale et ex-ministre des Finances dans le cabinet Trudeau, Chrystia Freeland. Cette dernière est devenue conseillère du président ukrainien, Volodymyr Zelensky.
Quant à la circonscription de Scarborough Southwest, c’est le départ du député et ancien ministre libéral Bill Blair qui force la tenue d’un scrutin. Il a été nommé haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni.
Par communiqué, Élections Canada a indiqué que les électeurs et électrices des trois circonscriptions pourront voter par anticipation du 3 au 6 avril à leur bureau de vote assigné, ou encore au bureau d’Élections Canada de leur région en tout temps avant le 7 avril.
Les personnes résidentes des circonscriptions pourront aussi voter par la poste, à condition de soumettre leur demande au plus tard le 7 avril.
