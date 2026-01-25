Course à la chefferie de la CAQ : Voici quoi savoir si tu veux remplacer François Legault

Les grandes lignes de la course à la chefferie de la CAQ pour remplacer François Legault ont été annoncées.

Ça y est : une semaine après la démission de François Legault comme premier ministre et chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ), la course à la chefferie du parti est officiellement lancée et les règles pour s’y lancer sont enfin connues. On t’a décortiqué tout ça pour que tu puisses te faire une idée et te demander : « Je peux-tu me lancer dans la course? Si oui, comment? ». De rien.

Depuis les premières heures qui ont suivi la démission de François Legault, le 14 janvier dernier, plusieurs noms de député.e.s caquistes ont commencé à circuler dans les couloirs de l’Assemblée nationale et dans les médias du Québec.

C’est notamment le cas de la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Christine Fréchette, et du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Bernard Drainville.

C’est donc dire qu’une course à trois se dessine... à moins que d’autres personnes décident de se lancer dans la course à la chefferie, qu’elles proviennent directement du caucus de la CAQ ou de l’extérieur des murs du Salon rouge.

Qui peut se présenter à la chefferie de la CAQ?

Pour sa toute première course à la chefferie, puisque François Legault est à la tête du parti depuis sa fondation, en février 2011, l’exécutif de la CAQ a publié les grandes lignes directrices pour trouver son prochain chef ou sa prochaine cheffe.

Toute personne membre en règle de la CAQ et qui détient la qualité d’électeur et d’électrice peut aspirer à la chefferie du parti.

Une condition importante s’applique toutefois : toute personne qui occupe un poste ministériel au moment de déposer sa déclaration d’intérêt devra suspendre ses fonctions sans délai. Elle perdra également son salaire de ministre.

Bref, la porte est ouverte aux actuel.le.s ministres caquistes, mais pas sans sacrifices politiques immédiats.

Quels sont les critères pour se lancer dans la course?

Ne se lance pas dans la course à la chefferie d'un parti politique provincial qui veut. En plus d’une solide organisation, il faut aussi avoir les poches profondes.

Toute personne intéressée doit d’abord déposer une déclaration d’intérêt officielle et verser un total de 30 000 dollars.

Une fois cette étape franchie, elle reçoit un bulletin officiel de mise en candidature. Pour que sa candidature soit jugée conforme, plusieurs exigences doivent être remplies, notamment :

  • Obtenir 1 000 signatures de membres en règle provenant d’au moins 75 circonscriptions différentes;
  • Réunir l’appui d’au moins 15 députés ou députées du caucus actuel de la CAQ;
  • Obtenir l’appui de 100 membres de la Commission de la relève du parti.

Le calendrier de la course à la chefferie

La période de mise en candidature s’étend du 22 janvier au 21 février. La campagne débute ce jeudi 22 janvier et se poursuivra jusqu’au congrès à la direction, prévu le 12 avril.

Le scrutin, lui, s’échelonnera sur cinq jours. Les membres pourront voter du 7 avril 2026 à 10 h jusqu’au 12 avril 2026 à 15 h, soit au moment même du congrès.

D’ici là, deux débats entre les différent.e.s candidat.e.s sont au programme : un premier à Québec, le 21 mars, puis un second à Laval, une semaine plus tard, le 28 mars.

Qui peut voter?

Tu as beau être inscrit.e sur la liste électorale d’Élections Québec, ça prend bien plus que ça pour pouvoir élire le prochain chef ou la prochaine cheffe de la CAQ.

Seules les personnes membres en règle du parti ont ce pouvoir. Les Québécois.e.s qui veulent absolument voter ont jusqu’au 13 mars à 23 h 59 pour devenir membres.

Quant au mode de scrutin, il est préférentiel, soit 50 % des votes plus un, et le vote se fera par téléphone.

Si personne n’atteint le seuil au premier tour, la personne ayant obtenu le moins de votes est éliminée et les préférences sont redistribuées. Le processus se répète jusqu’à ce qu’un.e candidat.e obtienne la majorité requise.

Tu as donc toutes les informations nécessaires pour prendre la décision d’une vie : veux-tu, mais surtout peux-tu, oui ou non, te lancer dans la course à la chefferie de la CAQ pour remplacer François Legault et devenir premier ministre du Québec?

