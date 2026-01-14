François Legault, premier ministre du Québec, démissionne
La joute politique dans la province prend tout un tournant, ce mercredi 14 janvier. François Legault a annoncé, « pour le bien du parti, mais surtout, du Québec », sa démission comme premier ministre et chef de la Coalition avenir Québec (CAQ).
Le député de L’Assomption en a fait l’annonce lors d’une conférence de presse prévue à la toute dernière minute, ce mercredi matin, causant toute une surprise à l’Assemblée nationale.
« Je vois bien qu’actuellement, beaucoup de Québécois souhaitent du changement et d’abord un changement de premier ministre », a souligné, visiblement ému, M. Legault.
« La politique, c’est un sport extrême. Il y a des hauts, mais il y a aussi des bas », a-t-il dit devant les journalistes, rappelant les bons coups de la CAQ, lors des deux mandats du parti.
« Chaque jour, je me suis levé en me disant que je voulais ce qu’il y a de mieux pour les Québécois. J’ai pas toujours réussi, mais j’ai toujours essayé, concède-t-il. J’ai essayé sept jours sur sept de sauver le maximum de vies », ajoute Legault, en lien avec sa gestion de la pandémie de COVID-19.
Selon François Legault, le Québec fait face à de grands défis, notamment sur le plan économique et linguistique, et souhaite que la prochaine élection porte sur ces enjeux fondamentaux plutôt que sur un simple désir de changement.
« On doit aussi arrêter le déclin du français, en particulier à Montréal. Il en va de l’avenir de notre nation », dit-il, concluant qu’être premier ministre du Québec « a été le plus grand honneur » de sa vie.
Ce départ survient à la suite de nombreuses démissions survenues dans les derniers mois, le dernier en lice étant l’ex-ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a quitté le bateau caquiste le 18 décembre dernier.
Les récents sondages n’étaient pas tendres envers la CAQ et son chef actuel, qui figuraient parmi les moins populaires au Québec. Ce mercredi, un sondage de la firme Pallas-Data le situait au quatrième rang, à égalité avec Québec solidaire et derrière le Parti conservateur du Québec, avec seulement 11 % des intentions de vote.
Il demeurera en poste jusqu’à la nomination de sa successeure ou de son successeur.
François Legault quitte donc la CAQ, parti qu'il a fondé il y a près de 15 ans, en février 2011. Il sera élu comme député caquiste à l’élection générale du 4 septembre 2012.
C’est le 18 octobre 2018 que l’homme, aujourd’hui âgé de 68 ans, est élu premier ministre du Québec avec un gouvernement majoritaire. Il sera réélu lors du scrutin de 2022, lors d’une première élection en pleine pandémie de COVID-19.
Réactions de la classe politique
À l’Assemblée nationale, plusieurs député.e.s ont tenu à saluer le travail rendu du premier ministre Legault au fil des dernières années.
« Peu importe nos différences politiques, je tiens à souligner l’engagement de François Legault envers le Québec et le travail qu’il a accompli au fil des ans. Nous avons souvent été en désaccord au fil de nos échanges, mais je lui souhaite la meilleure des suites », a écrit sur X la co-porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal.
« Je salue son engagement politique constant au cours des 25 dernières années. Je lui souhaite sincèrement le meilleur pour la suite, ainsi qu’à sa famille », écrit pour sa part le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, Charles Milliard.
« Ce matin, j’ai le cœur gros. Ça a été un privilège extraordinaire de travailler avec François Legault », confie le ministre Jean-François Roberge.