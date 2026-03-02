6 voyages tout inclus en République dominicaine de 1205 $ à 1359 $ au départ de Montréal
Besoin de vacances? 🏝️
Si tu rêves d'échanger tes bottes de pluie pour des sandales en avril et en mai, bonne nouvelle : on a déniché des forfaits voyage au départ de Montréal qui te permettent de t’envoler vers la République dominicaine en mode tout inclus.
On a sélectionné six options entre 1 355 $ et 1 429 $ par personne, parfaites pour t’offrir une vraie coupure avant le retour de l'été dans la province. Que tu sois tenté.e par une grande plage de sable blanc à Punta Cana, une ambiance animée près de Santo Domingo ou un décor entre falaises et océan à Sosua, il y a de quoi troquer les variations de température contre la mer des Caraïbes pour quelques jours.
Puerto Plata – République dominicaine
Un coin de paradis à Puerto Plata avec piscine turquoise et toits de chaume au cœur d’un décor tropical.
Hôtel : Cofresi Palm Beach Resort and Spa (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 355 $ par adulte en occupation double
Date : Du 8 au 15 avril 2026
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches un tout inclus où tu ne manques de rien, celui-ci coche pas mal toutes les cases. Tu as accès à plusieurs piscines, un miniclub pour les enfants, des restos à la carte, un buffet international et même une zone avec minigolf, tir à l’arc et paintball. Tu peux relaxer au spa, tester des sports nautiques non motorisés ou simplement t’installer au bord de la piscine avec un cocktail. C’est le genre d’endroit où tu peux autant bouger que décrocher selon ce que tu souhaites faire.
Punta Cana - République dominicaine
Le Vik Hotel Arena Blanca, installé directement sur la plage de Bávaro à Punta Cana.
Hôtel : Vik Hotel Arena Blanca (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 429 $ par adulte en occupation double
Date : Du 17 au 24 avril 2026
Pourquoi tu dois y aller : Situé directement sur la plage de Bávaro, le Vik Hotel Arena Blanca est un tout inclus accessible qui mise surtout sur son emplacement. Avec ses 447 chambres, un restaurant buffet, trois restaurants à la carte et cinq bars répartis entre le hall et la plage, tu as tout ce qu’il faut pour alterner facilement entre sable, piscine et cocktail.
Côté activités, tu peux profiter du tennis, du volley-ball, du gym, du kayak ou encore de la voile, avec certaines options en supplément, comme la plongée sous-marine. L’ambiance est simple et décontractée, ce qui en fait un bon choix si tu veux décrocher à Punta Cana à la fin mars sans faire exploser ton budget.
Puerto Plata - République dominicaineLe Playabachata Spa Resort au bord de l'océan en République dominicaine, vue de haut.
Hôtel : Playabachata Hotel (⭐️⭐️⭐️½)
Prix : 1 409 $ par adulte en occupation double
Date : Du 21 au 28 avril 2026
Pourquoi tu dois y aller : Le Playabachata Hotel combine décor tropical et ambiance décontractée. Tu as accès à deux piscines, quatre restaurants et trois bars, sans oublier les boissons et collations disponibles 24 h sur 24. Que tu sois plus du genre à flâner sur la plage ou à jouer au volley-ball et faire des sports nautiques non motorisés, il y a toujours quelque chose à faire.
Côté bouffe, tu peux passer du buffet du Restaurant La Roca à une pizza chez P’up Pizza, t’offrir un souper italien plus chic à La Grappa ou un steakhouse à la carte chez Embers. Les chambres peuvent accueillir jusqu’à cinq personnes, ce qui est pratique en famille, et le miniclub occupe les 4 à 11 ans. Bref, c’est une option complète pour décrocher au soleil sans te compliquer la vie.
Puerto Plata - République dominicaine
Le Casa Marina Sosua perché entre falaises et plage dorée, avec vue panoramique sur l’Atlantique.
Transat
Hôtel : Casa Marina Sosua (⭐️⭐️⭐️½)
Prix : 1 359 $ par adulte en occupation double
Date : Du 15 au 22 mai 2026
Pourquoi tu dois y aller : Au Casa Marina Sosua Trademark by Wyndham, tu es à seulement 7 km de l’aéroport et surtout, face à la plage avec une vue dégagée sur l’océan Atlantique. Sur place, tu peux remplir tes journées avec des cours de danse, du volley-ball, du minigolf ou en allant au centre de conditionnement. En mer, kayak, aquafome et sports nautiques non motorisés sont inclus, tandis que le catamaran, la pêche en haute mer ou la plongée sous-marine sont proposés en option. Il y a de quoi varier entre détente et adrénaline.
Le soir, tu choisis ton ambiance : buffet à El Batey, Tex-Mex à la carte au El Paso, italien chez Luiggi ou fruits de mer au Sea Scape. Miam!
Santo Domingo - République dominicaine
Vue de la mer depuis le balcon au Whala Bocachica à Santo Domingo.
Hôtel : Whala Bocachica (⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 395 $ par adulte en occupation double
Date : Du 12 au 19 mai 2026
Pourquoi tu dois y aller : Installé directement sur le sable blanc de la plage de Boca Chica, le Whala Bocachica te permet de profiter pleinement de la mer des Caraïbes. Tu peux passer tes journées à relaxer au soleil, découvrir la culture dominicaine en excursion ou simplement profiter des installations de l’hôtel.
Côté repas, tu as accès au buffet international Coral pour le déjeuner, le dîner et le souper, au resto italien à la carte Pasta and Pizza Gri Gri pour le souper, ainsi qu’au casse-croûte Los Almendros pour les collations. En optant pour une catégorie supérieure, tu peux aussi profiter d’avantages comme une section privée à la plage et des places réservées aux restaurants.
Punta Cana - République dominicaine
Les piscines illuminées du Whala Bocachica à la tombée de la nuit, au cœur d’un décor tropical.
Hôtel : Vista Sol Punta Cana (⭐️⭐️⭐️⭐️)
Prix : 1 375 $ par adulte en occupation double
Date : Du 13 au 20 mai 2026
Pourquoi tu dois y aller : Situé directement sur une plage de sable blanc à Punta Cana, le Vista Sol est entouré de jardins luxuriants et des eaux turquoise de la mer des Caraïbes. Tu peux passer tes journées entre la plage, les piscines (dont une pour enfants) et une foule d’activités comme le kayak, la planche à bras et la plongée avec tuba. L’ambiance est familiale, avec un miniclub et des activités quotidiennes pour tous les âges, des cours de danse aux olympiades sur la plage.
Côté pratique, le forfait inclut le vol direct avec WestJet au départ de Montréal, les transferts, ainsi que le premier bagage enregistré gratuit. Sur place, tu choisis parmi plusieurs restaurants proposant des saveurs asiatiques, mexicaines, américaines et italiennes, avant de terminer la soirée avec un spectacle au théâtre ou un verre au bar près de la plage.
