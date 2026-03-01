Cette plage de rêve au Québec est à mettre sur ta bucket list de l'été 2026

Si tu es déjà en train de penser à tes vacances d’été 2026, cette plage des Îles de la Madeleine mérite une place sur ta liste. Située sur Grosse Île, dans l’archipel madelinot, la plage de la Grande Échouerie, aussi connue sous le nom de Old Harry, s’étend sur environ 8,5 kilomètres.

Cette longue bande de sable bordée de dunes et de falaises orangées offre un paysage qui donne l'impression d'être en voyage à des kilomètres de la province. Par moments, entre la lumière dorée et l’horizon infini, tu pourrais vraiment te croire ailleurs.


À marée basse, les formations rocheuses et les grottes se découvrent et permettent d’explorer le littoral autrement. L’eau, reconnue comme étant parmi les plus chaudes de l’archipel, reste typiquement québécoise (donc un peu frisquette), mais sa clarté et ses reflets turquoise ajoutent une touche dépaysante à l’expérience.

Durant la saison estivale, il est possible d’apercevoir des phoques gris et des phoques communs près de la pointe de la plage. Leur présence rappelle que ce décor de carte postale est aussi un milieu naturel bien vivant.

Les conditions venteuses des Îles en font également un endroit apprécié pour des activités comme le kayak, le kitesurf et la planche à voile. Il faut toutefois demeurer prudent.e lors des journées de grand vent, puisque la mer intérieure peut devenir agitée et les courants plus forts.

Par temps calme, la Grande Échouerie se transforme en espace parfait pour marcher longuement sur le sable, se baigner ou simplement s’arrêter pour contempler le paysage. Une escapade qui combine beauté locale et impression d’évasion, sans quitter le Québec.

Plage de la Grande Échouerie

Adresse : Stationnement accessible sur la route 199 via le chemin Head, Grosse-Île, QC

Site Internet de Tourisme Îles de la Madeleine

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec.

