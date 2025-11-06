Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Cette région à 4h de Montréal est classée parmi les meilleures à visiter en Amérique en 2026

Plein de villages pittoresques et de magnifiques plages t'y attendent!

Une personne au bord de la plage. Droite : Une plage en Ontario.

Voyage près du Québec : Cette région est classée parmi les meilleures à visiter en Amérique en 2026.

@jennadouce | Instagram | @whereintheworldisb | Instagram
Éditrice Junior

Avant de planifier tes prochaines vacances ou ton prochain voyage de fin de semaine, tu voudras jeter un œil à la nouvelle liste des destinations à visiter en 2026 selon Condé Nast Traveler. Le célèbre guide de voyage a révélé les meilleurs endroits à découvrir en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, et l’un d’eux est un village situé à un road trip de Montréal, en Ontario.

À lire également : 8 petites villes au Québec qui deviennent de vrais « Winter Wonderland » en hiver

Prince Edward County, ou le comté de Prince Edward, figure parmi les onze destinations sélectionnées cette année. Ce coin paisible du sud de la province est reconnu pour ses plages, ses vignobles et ses charmantes rues où il fait bon flâner. Déjà prisé par les vacancier.ère.s de Montréal et de Toronto, le comté attire de plus en plus de visiteurs grâce à ses hôtels-boutiques, restaurants locaux et vignobles bucoliques.

En 2025, plusieurs nouveaux établissements ouvriront leurs portes, comme le Claramount Club, le Wellington General et le Wander the Resort, qui mise sur une expérience axée sur la gastronomie et la détente en nature. Le coin se distingue aussi par son ambiance conviviale : on peut y suivre des cours de voile avec Happy Sailing ou s’attabler au Charlie, un bistro de village qui fait déjà fureur.

La petite ville de Picton, qui fait partie de la région, a récemment été revitalisée et les visiteur.trice.s peuvent séjourner au Royal Hotel, devenu un véritable lieu de rencontre pour les locaux comme pour les touristes. Côté bouffe, des adresses comme Theia, Bocado, Stella’s Eatery et La Condesa ajoutent une touche moderne à la scène culinaire de la région. Les amateur.rice.s de vin, de leur côté, peuvent découvrir des vignobles réputés comme Traynor, Closson Chase et Hinterland Wine Company, qui produisent des vins frais et pétillants parfaits pour un séjour estival.

Et que dire des plages du comté! Si tu y vas durant l'été, le sable blanc et les eaux turquoise seront au rendez-vous.

Bref, que tu sois adepte de bonne bouffe, de paysages bucoliques ou de séjours détente, Prince Edward County a tout pour plaire. Et si l’envie te prend d’explorer davantage, sache que la liste 2026 de Condé Nast Traveler compte dix autres destinations coups de cœur en Amérique du Nord et dans les Caraïbes.

  Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec.

