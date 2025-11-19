Le top 100 des meilleurs employeurs du Canada en 2026 est sorti et leurs avantages sont WOW
Plusieurs recrutent au Québec! 👀
Le palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada en 2026 a été dévoilé et c’est assurément l’occasion parfaite pour zyeuter la liste. Pourquoi? Plusieurs de ces entreprises sont situées au Québec et recrutent actuellement. Après tout, le travail occupe une grande partie de notre temps et ça vaut la peine de choisir un job qui saura nous combler. Encore mieux si ta firme est parmi les bests des bests.
À lire également : 3 villes du Québec classées parmi les plus vertes au Canada et ça comprend Saint-Jérôme
Le Globe and Mail a publié ce mardi 18 novembre, en collaboration avec Mediacorp Canada, sa 26e édition des 100 meilleurs employeurs au Canada. Ce classement met en lumière les compagnies qui innovent pour s’adapter à l’évolution de la société canadienne et des attentes de leur personnel.
Chaque entreprise, dont le siège social doit être au Canada, est évaluée selon huit critères, soit :
- le milieu de travail;
- l’atmosphère de travail et la vie sociale;
- les avantages liés à la santé, aux finances et à la famille;
- les vacances et congés;
- les communications avec les employés;
- la gestion du rendement;
- la formation et le perfectionnement des compétences et
- la participation communautaire.
Les employeurs retenus pour l’édition 2026 se démarquent notamment dans leur secteur en offrant des programmes et des politiques « vraiment progressistes », note le Globe and Mail, tout en prenant le temps d’écouter les préoccupations de leurs équipes.
« Les meilleurs employeurs écoutent attentivement leur personnel et veillent à maintenir un soutien solide, note la rédactrice en chef du projet, Kristina Leung. Cette année, nous avons observé une importance accrue accordée à la sécurité financière, afin d’aider les employés à se sentir plus confiants, même en période d’incertitude économique.
Elle salue le fait qu’aucun recul généralisé des avantages sociaux ou des conditions de travail parmi les meilleurs employeurs n’a été constaté.
Quelles sont les entreprises dans le top 100 des meilleurs employeurs au Canada?
Parmi les 100 meilleurs employeurs, plusieurs ne sont pas inconnus du grand public. On y retrouve notamment des entreprises spécialisées dans divers domaines, dont l’éducation, la santé, l’ingénierie, les services bancaires et même gouvernementaux.
D’ailleurs, plusieurs des compagnies citées dans le palmarès 2026 ont leur siège social à Montréal ou ailleurs au Québec. C’est le cas notamment de la Banque de développement du Canada (BDC), Danone Canada, Desjardins, L’Oréal Canada et Cascades Canada ULC.
Au sein des compagnies québécoises, certaines se sont démarquées par leurs avantages sociaux. Chez Rio Tinto, par exemple, un complément est offert aux prestations de congés parentaux pour tous les nouveaux parents, couvrant 100 % du salaire pendant 18 semaines.
Chez UAP Inc, une entreprise du monde de l’automobile basé à Montréal, la couverture pour les spécialistes en santé mentale a été doublée et l’éventail de spécialistes a été agrandi, comme les thérapeutes familiaux et conjugaux, les psychothérapeutes et les conseillères et conseillers cliniques.
Si tu rêves de décrocher un poste chez l’un des meilleurs employeurs et employeuses au pays, bonne nouvelle : plusieurs cherchent activement de nouveaux talents. Tu peux jeter un œil aux offres disponibles directement sur le site du Top 100 des employeurs du Canada.
Au moment d’écrire ces lignes, on compte près plus de 1 620 postes à combler (temps plein, temps partiel, hybride, 100 % télétravail) au sein de ces entreprises dont le siège social est au Québec.
