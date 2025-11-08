Montréal dans le top 50 des meilleures villes du monde en 2026, derrière 2 villes canadiennes
Qui bat Montréal? Longueuil? Drummondville? Saint-Louis-du-Ha! Ha!?
Ce n’est un secret pour personne : Montréal est une ville aimée de sa population et des millions de touristes qui y transitent chaque année. Or, est-elle assez appréciée pour faire partie des 50 meilleures villes au monde en 2026? Eh bien oui!
À lire également : Les meilleurs employeurs au Québec sont révélés et 14 ont un score de 100 %
C’est du moins ce qui ressort du World’s Best Cities 2026, le plus récent top 100 annuel de Resonance Consultancy, qui évalue les villes selon des critères comme la qualité de vie, l’éducation, la culture, les infrastructures, l’économie et l’attrait touristique global.
Grâce à son mode de vie, son esprit d’innovation et son rayonnement international grandissant, la métropole francophone d’Amérique se classe au 46e rang mondial.
Le rapport souligne que la ville « séduit enfin à l’échelle mondiale », mettant en lumière ses initiatives urbaines et son ambiance unique, à mi-chemin entre l’Europe et l’Amérique du Nord.
Les investissements dans la mobilité et le transport actif, notamment le Réseau express vélo (REV) y contribuent grandement : Montréal obtient la 20e place mondiale pour le cyclisme grâce à de nouveaux segments de voies protégées et à ses neuf rues piétonnes permanentes.
Ces initiatives, combinées à un fonds de 22 millions $ pour le vélo, lui valent aussi une 36e position pour la qualité de vie.
La métropole figure au 9e rang mondial pour le niveau d’éducation et 20e pour ses universités, grâce à la présence d’établissements de calibre international comme McGill, l’Université de Montréal et Polytechnique Montréal.
Deux autres villes canadiennes devant
Si Montréal peut être fière de sa 46e place, deux autres municipalités du pays de l’érable l’ont devancée. C’est le cas de Toronto, qui continue de dominer grâce à sa puissance économique et sa diversité culturelle, en se faufilant à la 17e place, la meilleure position des villes canadiennes qui sont dans le palmarès.
La seconde, Vancouver, brille par sa qualité de vie et ses initiatives écologiques et se classe à la 41e place.
Ottawa figure aussi dans le classement, à la 73e position, reconnue pour son dynamisme technologique et son haut niveau d’éducation. Calgary figure également dans le top 100, soit à la 85e place.
Voici le top 10 des meilleures villes au monde en 2026 :
- Londres, Royaume-Uni
- New York, États-Unis
- Paris, France
- Tokyo, Japon
- Singapour, Singapour
- Dubaï, Émirats arabes unis
- San Francisco, États-Unis
- Barcelone, Espagne
- Amsterdam, Pays-Bas
- Séoul, Corée du Sud
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.