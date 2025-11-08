Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Montréal dans le top 50 des meilleures villes du monde en 2026, derrière 2 villes canadiennes

Qui bat Montréal? Longueuil? Drummondville? Saint-Louis-du-Ha! Ha!?

Le centre-ville de Montréal.

La ville de Montréal s'est classée dans le top 50 des meilleures villes du monde en 2026.

JuliaDorian | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Ce n’est un secret pour personne : Montréal est une ville aimée de sa population et des millions de touristes qui y transitent chaque année. Or, est-elle assez appréciée pour faire partie des 50 meilleures villes au monde en 2026? Eh bien oui!

À lire également : Les meilleurs employeurs au Québec sont révélés et 14 ont un score de 100 %

C’est du moins ce qui ressort du World’s Best Cities 2026, le plus récent top 100 annuel de Resonance Consultancy, qui évalue les villes selon des critères comme la qualité de vie, l’éducation, la culture, les infrastructures, l’économie et l’attrait touristique global.

Grâce à son mode de vie, son esprit d’innovation et son rayonnement international grandissant, la métropole francophone d’Amérique se classe au 46e rang mondial.

Le rapport souligne que la ville « séduit enfin à l’échelle mondiale », mettant en lumière ses initiatives urbaines et son ambiance unique, à mi-chemin entre l’Europe et l’Amérique du Nord.

Les investissements dans la mobilité et le transport actif, notamment le Réseau express vélo (REV) y contribuent grandement : Montréal obtient la 20e place mondiale pour le cyclisme grâce à de nouveaux segments de voies protégées et à ses neuf rues piétonnes permanentes.

Ces initiatives, combinées à un fonds de 22 millions $ pour le vélo, lui valent aussi une 36e position pour la qualité de vie.

La métropole figure au 9e rang mondial pour le niveau d’éducation et 20e pour ses universités, grâce à la présence d’établissements de calibre international comme McGill, l’Université de Montréal et Polytechnique Montréal.

Deux autres villes canadiennes devant

Si Montréal peut être fière de sa 46e place, deux autres municipalités du pays de l’érable l’ont devancée. C’est le cas de Toronto, qui continue de dominer grâce à sa puissance économique et sa diversité culturelle, en se faufilant à la 17e place, la meilleure position des villes canadiennes qui sont dans le palmarès.

La seconde, Vancouver, brille par sa qualité de vie et ses initiatives écologiques et se classe à la 41e place.

Ottawa figure aussi dans le classement, à la 73e position, reconnue pour son dynamisme technologique et son haut niveau d’éducation. Calgary figure également dans le top 100, soit à la 85e place.

Voici le top 10 des meilleures villes au monde en 2026 :

  1. Londres, Royaume-Uni
  2. New York, États-Unis
  3. Paris, France
  4. Tokyo, Japon
  5. Singapour, Singapour
  6. Dubaï, Émirats arabes unis
  7. San Francisco, États-Unis
  8. Barcelone, Espagne
  9. Amsterdam, Pays-Bas
  10. Séoul, Corée du Sud

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
meilleures villes au mondeottawatorontovancouverville de montréalcalgarypalmarès des meilleures villes
MontréalVoyageCanadaVoyageQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Les meilleurs employeurs au Québec sont révélés et 14 ont un score de 100 %

Prends des notes si tu cherches un job!

On a comparé les rabais du Maxi VS Super C et voici les meilleurs « deals » de la semaine

La vie coûte cher, alors profite des aubaines!

Cette maison à vendre au Québec est moins chère que 2 ans de loyer pour un 3 1/2 à Montréal

Elle mérite toutefois des coups de pinceau.

Le Zoo de Granby fait un clin d’œil à Taylor Swift et c’est du génie

Sauver les animaux + avoir le style de Taylor Swift = OUI! 😍

Tu dois gagner CE salaire pour te payer une maison ou un condo à Québec en novembre 2025

Québec, « fier fief de la francophonie » et ville de moins en moins abordable.

Tes pneus d'hiver sont vieux? Voici comment vérifier si tu dois les changer ou non

Si ça peut t'éviter une (grosse) dépense avant les Fêtes. 🥴

Ce « resort» au Québec offre suite, circuit thermal, 2 repas et plus pour 199 $/personne

Ce n'est pas plus cher qu'une journée spa et resto!

Le train de Noël avec concerts 100% GRATUITS arrive au Québec ce mois-ci - Voici les arrêts

De Montréal à Sherbrooke en passant par Lac-Mégantic : le train illuminé fait plusieurs arrêts très festifs! ✨🚂

Voici 3 plans B pour éviter le chaos des grèves à la STM jusqu'au 28 novembre

Ça va être un long mois...

Cette déco des Fêtes est dans les «meilleurs vendeurs» d'Amazon et elle est à 32% de rabais

Il n'est jamais trop tôt pour les décos des Fêtes!