Les meilleurs employeurs au Québec sont révélés et 14 ont un score de 100 %
Prends des notes si tu cherches un job!
Tu es à la recherche de nouveaux défis, mais d’abord et avant tout d’un nouvel emploi? Comble du hasard, Great Place To Work a révélé les 75 meilleurs employeurs au Québec en 2025 où les employé.e.s disent se sentir valorisé.e.s, soutenu.e.s et fier.ère.s de leur travail. IIl y en a pour tous les goûts dans toutes les sphères de métiers.
À noter que le palmarès annuel n’est pas un classement et qu’il ne se base pas sur le salaire des personnes sondées — même si, soyons honnêtes, un bon revenu ne fait jamais de tort.
Pour dresser ce portrait, l’organisme canadien a pris le pouls de milliers d’employé.e.s à travers le pays, en les questionnant sur la culture d’entreprise et à l’aide de leur indice de confiance (« Trust Index » en anglais), qui évalue à quel point un milieu de travail est perçu comme positif et collaboratif.
Cette année, la liste rassemble autant de petites et moyennes entreprises d’environ 20 employé.e.s que de grands employeurs comptant plus de 16 000 personnes, dans des domaines aussi variés que la technologie, la santé, le commerce de détail et les médias.
Sur les 75 entreprises répertoriées, seules 14 d’entre elles comptent une équipe d’employé.e.s affirmant s’y sentir bien à 100 %, comparativement à 60 % dans une entreprise typique. En voici la liste :
- Bernard & Brassard
- Biztree
- Clark Influence
- Ekitas Avocats et fiscalistes
- ELAM
- Idexia
- Jameo
- Journey Capital Inc.
- Mediaclip
- Perlitch Transport
- Septeo
- Starlight Children's Foundation Canada
- Symetris
- WorkAxle
Il faut dire que de nombreuses entreprises connues du grand public figurent également parmi les 75 meilleurs employeurs où il fait bon travailler. C’est le cas de Rona, CGI, Ardene et Manmade.
Voici la liste complète des 75 meilleurs lieux de travail au Québec en 2025, selon Great Place To Work Canada :
- AbbVie Corporation
- Agendrix
- Amilia
- Ardene
- Aylo
- Bath Fitter
- Beenox Inc
- Bernard & Brassard LLP
- Biztree
- Cadence
- CGI
- Clark Influence
- CM Labs
- Crakmedia
- Crédit Agricole CIB Canada
- Datatonic
- Datavalet
- Dialogue Health Technologies Inc
- DNE Resources
- Dulcedo
- Econoler
- Ekitas Avocats et fiscalistes
- ELAM
- Fig Financial Inc
- Gestisoft
- GlobalVision
- Go Rock IT
- Groupe Polygon/Polygon Group
- Guillevin
- Hamak Marketing Numérique
- Idexia
- Indigo Consulting Canada
- ISAAC Instruments Inc.
- Jameo
- Journey Capital Inc.
- Kimoby
- Kinessor
- Kitco Metals Inc.
- Laserax
- Lundbeck Canada
- Magnus 1946 Produits Chimiques Ltée
- Manmade Brand
- Mediaclip
- Mon Technicien
- Nexapp Technologies inc.
- Novipro
- O2 Commerce
- Openmind Technologies
- Orange Traffic Inc.
- Origine Nature Inc.
- Perlitch Transport
- Petal
- Pharmascience
- Plusgrade
- Pressbooks
- Progesys
- Quadra Chemicals Ltd.
- RONA
- Roy.
- Sandoz Canada Inc.
- Septeo
- SII Canada
- Sofistic.ai
- Spi Santé Sécurité
- Starlight Children's Foundation Canada
- Substance
- Symetris
- Synechron Inc.
- Syntax
- Talan
- Tecsys Inc.
- Toc Toc Communications
- WorkAxle
- Zaddons Technologies
- Zoetis Canada Inc.
Selon Great Place To Work Canada, trois constats clés se dégagent en analysant les réponses des quelques 125 000 personnes sondées au pays à travers les années :
- La confiance, c’est payant. Les entreprises qui misent sur une culture de confiance enregistrent un engagement 15 % plus élevé et deux fois plus de fierté chez leurs employé.e.s;
- L’inclusion fait toute la différence. Peu importe la région, l’équité et l’inclusion demeurent des moteurs essentiels de performance et de cohésion au travail;
- La transparence, ça compte. Quand les employé.e.s sentent que leur opinion est écoutée, ils et elles sont plus satisfait.e.s du leadership et de la qualité des décisions prises.
