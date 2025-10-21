Voici les 16 secteurs d’emploi les mieux payés au Québec en ce moment
Non, le numéro 1 n’est ni la finance, le droit ou la médecine.
Tu cherches un emploi mieux payé au Québec? Les nouvelles données de Statistique Canada révèlent quels secteurs offrent les meilleurs salaires en ce moment. Et attention, certains domaines paient (beaucoup) plus qu'on pourrait le croire. Ça peut être un point motivant pour changer d'environnement de travail et relever de nouveaux défis professionnels.
Les chiffres de septembre 2025 sont clairs : il y a des secteurs d'emploi qui sont très payants et on ne parle pas que du droit ou de la médecine. Il y a de petites surprises pour ceux et celles qui ne s'y connaissent pas. Il va sans dire que chaque industrie compte son lot de rôles et d'échelons salariaux.
L’analyse s’appuie sur les salaires médians hebdomadaires à temps plein de chacune des industries identifiées dans le récent rapport de Statistique Canada pour le Québec. Dans ces données sont également incluses les pourboires, les primes et les heures supplémentaires.
Voici donc comment les industries de la Belle Province se comparent, classées du plus bas au plus haut salaire médian hebdomadaire en date de septembre 2025.
Services d’hébergement et de restauration
Salaire hebdomadaire médian : 800,00 $ — 41 600 $/an
Selon les données les plus récentes, l’industrie de la restauration affiche le salaire médian le plus bas parmi tous les secteurs analysés, soit 800 $ par semaine.
C’est tout de même une amélioration de 20 $ par rapport au mois précédent (+2,56 %) et de 75,20 $ sur un an (+10,38 %).
Ce secteur ne regroupe pas uniquement les serveurs et serveuses, mais aussi les personnes occupant des postes de gestion, notamment.
Agriculture
Salaire hebdomadaire médian : 940,00 $ — 48 880 $/an
Ce secteur regroupe un large éventail de personnes, des travailleurs et travailleuses agricoles au personnel de serre, en passant par celles et ceux qui œuvrent dans la production alimentaire et végétale partout au Québec.
Depuis août 2025, le salaire hebdomadaire a augmenté de 2,17 % pour atteindre 940 $, soit une hausse de 20 $. Cette progression compense à peine la baisse annuelle de 21,60 $, équivalant à une diminution de 2,25 %.
Commerce de gros et de détail
Salaire hebdomadaire médian : 994,50 $ — 51 714 $/an
Bonne nouvelle pour les personnes qui travaillent notamment dans les entrepôts et le commerce de détail : la paie hebdomadaire médiane a grimpé de 33,10 $ en un mois, soit une hausse de 3,44 %.
En comparaison avec septembre 2024, on observe toutefois une légère baisse de 5,50 $, ou 0,55 %.
Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien
Salaire hebdomadaire médian : 1 038,40 $ — 53 996,80 $/an
Ce secteur, plutôt diversifié, regroupe une vaste gamme de rôles allant des services d’entretien et de sécurité à la consultation en ressources humaines, en passant par les centres d’appels et l’administration de bureau.
C’est le premier des 16 secteurs à franchir le cap des 1 000 $ par semaine.
Les salaires hebdomadaires y ont bondi de 8,17 % au cours du dernier mois et de 14,11 % sur un an, soit l’une des plus fortes hausses annuelles parmi tous les secteurs analysés.
Soins de santé et assistance sociale
Salaire hebdomadaire médian : 1 063,13 $ — 55 282,76 $/an
Ce secteur comprend les hôpitaux, cliniques, centres de soins de longue durée, services sociaux et garderies. On y retrouve autant des chirurgien.ne.s que des éducatrices et éducateurs à l’enfance ou des préposé.e.s aux bénéficiaires.
Il réunit donc à la fois certaines des professions les mieux rémunérées au pays et d’autres beaucoup moins payées.
Au Québec, les salaires y ont légèrement augmenté, avec une hausse de 0,60 % sur un mois et de 1,25 % sur un an.
Autres services (sauf les administrations publiques)
Salaire hebdomadaire médian : 1 200,00 $ — 62 400 $/an
Cette catégorie regroupe les établissements qui n’appartiennent à aucun autre secteur et dont les activités sont très variées, allant des services funéraires et de l’entretien automobile à la promotion d’activités religieuses et à la défense de causes sociales.
La progression des salaires y est plus marquée sur un an, avec une hausse de 3,99 %, alors qu’on observe une légère baisse mensuelle de 0,06 % par rapport à août.
Transport et entreposage
Salaire hebdomadaire médian : 1 240,00 $ — 64 480 $/an
Ce secteur regroupe tout ce qui touche au transport de personnes et de marchandises, ainsi qu’à l’entreposage et aux services connexes, qu’il s’agisse de transport aérien, ferroviaire, routier ou collectif.
Sur un an, les salaires sont demeurés relativement stables, mais ont enregistré une hausse notable de 2,27 % au cours du dernier mois.
Fabrication
Salaire hebdomadaire médian : 1 276,13 $ — 66 358,76 $/an
Ce secteur englobe la production d’une vaste gamme de biens, des pièces automobiles et des électroménagers jusqu’aux produits alimentaires, chimiques et pharmaceutiques.
Malgré les tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis, les salaires dans la fabrication n’ont pas été affectés négativement. Ils ont même augmenté de 2,25 % au Québec en un mois et de 6,81 % sur un an.
Services d’enseignement
Salaire hebdomadaire médian : 1 442,35 $ — 75 002,20 $/an
De la maternelle à l’université, tout ce qui concerne l’enseignement fait partie de ce secteur d’emploi.
Le salaire hebdomadaire médian y a reculé d’environ 2 % sur un an, mais a bondi de 11,91 % entre août et septembre 2025.
Finance, assurances, services immobiliers et de location
Salaire hebdomadaire médian : 1 470,00 $ — 76 440 $/an
Cette catégorie regroupe un large éventail d’entreprises, allant des banques, caisses populaires et compagnies d’assurance aux courtiers hypothécaires, agences immobilières, gestionnaires d’immeubles et entreprises de location de voitures.
Au cours des 30 derniers jours, le salaire hebdomadaire est demeuré stable, mais a progressé de 5 % sur un an, soit une hausse de 70 $.
Construction
Salaire hebdomadaire médian : 1 480,74 $ — 76 998,48 $/an
Dresser la liste complète des métiers liés à cette industrie prendrait à lui seul un autre article.
Selon le gouvernement fédéral, ce secteur englobe « les établissements dont l’activité principale est la construction, la réparation et la rénovation d’immeubles et d’ouvrages de génie civil, ainsi que le lotissement et l’aménagement de terrains ».
Dans l’ensemble, les salaires demeurent stables, malgré une légère baisse annuelle de 2,58 %.
Services professionnels, scientifiques et techniques
Salaire hebdomadaire médian : 1 500,00 $ — 78 000 $/an
Selon Statistique Canada, cette industrie regroupe les services professionnels et techniques tels que le droit, la comptabilité, l’architecture, le génie, le design, l’informatique, la recherche et les communications. En somme, tout ce qui concerne les conseils, la création et l’innovation.
En septembre 2025, les salaires y ont légèrement augmenté, avec une hausse de moins de 1 % sur un mois et de 2,64 % sur un an.
Information, culture et loisirs
Salaire hebdomadaire médian : 1 505,00 $ — 78 260 $/an
Ce secteur réunit les entreprises qui conçoivent et diffusent des produits d’information et des contenus culturels, comme les médias, le cinéma, la musique, les télécommunications, les logiciels, les plateformes numériques et les services de données.
Le salaire hebdomadaire médian y a bondi de 181 $ sur un an (+13,67 %), mais a reculé de 144,53 $ en un mois, une baisse d’environ 9 %.
Administrations publiques
Salaire hebdomadaire médian : 1 575,00 $ — 81 900 $/an
Ce secteur regroupe les organismes dont la mission est gouvernementale, comme l’adoption et l’application des lois, la justice, la défense, la sécurité publique, la fiscalité, les affaires étrangères et la gestion des programmes publics.
Même si certains établissements publics mènent aussi des activités non gouvernementales, ils demeurent classés ici lorsque ces fonctions ne peuvent être séparées clairement.
Le salaire hebdomadaire y a grimpé de 6,36 % en un mois pour atteindre 1 575 $, et affiche une hausse annuelle de 2,04 %.
Services publics
Salaire hebdomadaire médian : 1 925,00 $ — 100 100 $/an
Ce secteur regroupe les entreprises responsables de la production et de la distribution de l’électricité, du gaz naturel et de l’eau, ainsi que de la gestion des réseaux d’égouts et du traitement des eaux usées.
La rémunération hebdomadaire médiane y demeure stable, avec une légère hausse de 0,09 % sur un mois et de 0,73 % sur un an.
Foresterie, pêche, mines, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz
Salaire hebdomadaire médian : 1 968,00 $ — 102 336 $/an
C’est le secteur le plus lucratif au Québec en septembre 2025, avec un salaire hebdomadaire médian qui frôle les 2 000 $.
Il regroupe les activités liées à la foresterie, à la pêche, à la chasse ainsi qu’à l’extraction des ressources naturelles comme les minerais, le pétrole et le gaz. On y inclut aussi l’exploration, le forage et la transformation du minerai, bref tout ce qui touche la mise en valeur du territoire.
En plus d’offrir les salaires les plus élevés, ce secteur affiche la plus forte progression mensuelle, soit 23 %. Sur un an, il enregistre aussi une hausse impressionnante de 13,10 %.
*Ceci est une adaptation de l’article « These are Ontario's highest-paying job fields right now and #1 isn't finance, law or medicine », publié sur Narcity Canada.
