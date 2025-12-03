Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Les chandelles Bath & Body Works tombent à 11,95 $ lors de cette méga vente — Voici le code promo

Le rabais s'applique sur presque TOUTES les chandelles à trois mèches. 🕯️✨

Une succursale ​Bath & Body Works. Droite : La chandelle Marshmallow Fireside de Bath & Body Works.

Bath & Body Works lance son plus gros solde de l'année sur les chandelles.

Ken Wolter | Dreamstime, @iza.bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

J'espère que tu as gardé un peu de sous suite au Vendredi fou et au Cyber Monday, surtout si tu es fan des populaires bougies parfumées de Bath & Body Works. L'événement le plus attendu de l'année pour les chandelles, le Candle Day, débarque cette semaine, et c'est l'occasion parfaite de te procurer des bougies à trois mèches à un peu plus de 57 % de rabais.

À lire également : Dollarama vend des produits de « skincare » coréens à mini-prix et voici nos trouvailles

Le fameux Candle Day (Journée de la chandelle), c'est la vente annuelle qui te permet de faire le plein à petit prix, puisque toutes (à part quelques exceptions) les chandelles à trois mèches passent à prix réduit, peu importe le parfum ou la collection que tu convoites.

Plutôt que de débourser le prix régulier de 27,95 $ par unité, tu pourras te les procurer à seulement 11,95 $ chacune : c'est le meilleur prix que Bath & Body Works offre sur son inventaire complet de chandelles.

Cette année, la promotion débute le 5 décembre 2025 à 6 h et se poursuit jusqu'au 8 décembre 2025 à 5 h 59. L'offre est valide autant en boutique qu'en ligne sur le site canadien de Bath & Body Works, et c'est premier arrivé, premier servi!

Pour magasiner en ligne, tu devras utiliser le code promo CANDLECRAZE au moment de passer ta commande. En magasin, pas besoin de coupon. Le rabais s'applique automatiquement à la caisse.

C'est le moment parfait pour faire le plein de tes senteurs préférées des Fêtes comme Tis The Season, Champagne Toast, Winter Candy Apple, Marshmallow Fireside ou Fresh Balsam. Mais attention : les odeurs les plus populaires et les chandelles au plus beau look disparaissent généralement en un clin d'œil dès les premières heures de la vente, surtout en ligne!

Quelques petits détails à garder en tête : la collection de chandelles en céramique est exclue de cette promo et il y a une limite de 24 bougies en solde par personne. L'offre ne peut pas être combinée avec d'autres codes promotionnels et ne s'applique pas aux articles déjà en rabais ni aux achats précédents.

En plus des classiques des Fêtes, tu trouveras aussi une belle sélection de fragrances des autres saisons sur le site. Une occasion en or de te constituer une réserve de tes bougies coup de cœur à petit prix!

Chandelles à trois mèches à 11,95 $ : Candle Day 2025

Prix : 11,95 $ (27,95 $) Jusqu'à épuisement des stocks — Limite de 24 par personne

Quand : Du 5 décembre 6 h 00 au 8 décembre 2025 à 5 h 59

Code pro en ligne : CANDLECRAZE (L’offre ne peut être combinée à tout autre code promotionnel.)

Site Web de Bath & Body Works

