Sommaire

Une nouvelle grève à la STM risque d'impacter ton temps des Fêtes : Voici quoi savoir

On aura eu quelques semaines de repos! 🫠

Un bus de la STM dans la neige.

Une nouvelle grève à la STM risque d'impacter le temps des Fêtes des Montréalais, du 11 décembre au 11 janvier.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Après quelques semaines de répit, la clientèle de la Société de transport de Montréal (STM) devra encore composer en plein temps des Fêtes avec une nouvelle grève des 2 400 employé.e.s d’entretien. La fréquence des autobus et du métro pourrait être réduite, au grand dam des usagers et usagères. On fait le point.

À lire également : Grève à la STM : Voici quelles sont les conditions de travail des employés d'entretien

Le Syndicat du transport de Montréal–CSN affirme être prêt à déclencher une grève des heures supplémentaires, une action qui viserait l’administration du transporteur public afin de « mettre de la pression sur la société de transport pour prolonger la médiation et convenir d’une entente de principe ».

Un premier avis de grève a été transmis le 27 novembre au Tribunal administratif du travail, demandant un débrayage du 9 décembre 2025 à 0 h 01 au 11 janvier 2026 à 0 h 01.

Or, le tribunal a jugé cet avis « irrecevable », puisqu’il avait été soumis une journée avant la fin de la précédente période de grève prévue jusqu’au 28 novembre, même si celle-ci avait été suspendue le 12 novembre.

Selon le Code du travail du Québec, il est interdit de déposer un nouvel avis de grève avant la fin d’une période de débrayage encore en vigueur.

Le second avis envoyé au tribunal réclame donc une grève des heures supplémentaires du 11 décembre 2025 au 11 janvier 2026. Le TAT devrait trancher dans les prochains jours quant à savoir s’il donne son aval ou non, lors d’une audience qui déterminera aussi le niveau de services essentiels liés au temps supplémentaire.

En clair, le magasinage des Fêtes pourrait se faire au ralenti pour les usagers et usagères qui comptaient sur le transport en commun pour se rendre au centre-ville.

Le service de bus et de métro sera maintenu, mais certaines lignes d’autobus et quelques rames pourraient ne pas circuler pendant la période de grève. À noter que le transport adapté ne sera pas touché.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

