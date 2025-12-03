Une nouvelle grève à la STM risque d'impacter ton temps des Fêtes : Voici quoi savoir
On aura eu quelques semaines de repos! 🫠
Après quelques semaines de répit, la clientèle de la Société de transport de Montréal (STM) devra encore composer en plein temps des Fêtes avec une nouvelle grève des 2 400 employé.e.s d’entretien. La fréquence des autobus et du métro pourrait être réduite, au grand dam des usagers et usagères. On fait le point.
Le Syndicat du transport de Montréal–CSN affirme être prêt à déclencher une grève des heures supplémentaires, une action qui viserait l’administration du transporteur public afin de « mettre de la pression sur la société de transport pour prolonger la médiation et convenir d’une entente de principe ».
Un premier avis de grève a été transmis le 27 novembre au Tribunal administratif du travail, demandant un débrayage du 9 décembre 2025 à 0 h 01 au 11 janvier 2026 à 0 h 01.
Or, le tribunal a jugé cet avis « irrecevable », puisqu’il avait été soumis une journée avant la fin de la précédente période de grève prévue jusqu’au 28 novembre, même si celle-ci avait été suspendue le 12 novembre.
Selon le Code du travail du Québec, il est interdit de déposer un nouvel avis de grève avant la fin d’une période de débrayage encore en vigueur.
Le second avis envoyé au tribunal réclame donc une grève des heures supplémentaires du 11 décembre 2025 au 11 janvier 2026. Le TAT devrait trancher dans les prochains jours quant à savoir s’il donne son aval ou non, lors d’une audience qui déterminera aussi le niveau de services essentiels liés au temps supplémentaire.
En clair, le magasinage des Fêtes pourrait se faire au ralenti pour les usagers et usagères qui comptaient sur le transport en commun pour se rendre au centre-ville.
Le service de bus et de métro sera maintenu, mais certaines lignes d’autobus et quelques rames pourraient ne pas circuler pendant la période de grève. À noter que le transport adapté ne sera pas touché.
