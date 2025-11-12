La grève des employés d'entretien de la STM est suspendue - Voici quoi savoir
Une loi du gouvernement Legault est venue jouer les trouble-fêtes.
Près de deux semaines après avoir débuté une grève de 28 jours, les employé.e.s d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM) annoncent mettre sur pause leur débrayage à partir de ce mercredi 12 novembre. La raison : la menace du gouvernement Legault de devancer l’application de sa loi 14.
À lire également : Grève à la STM : Voici quelles sont les conditions de travail des employés d'entretien
« En suspendant la grève, on veut s’assurer que la loi n’est pas appliquée dès maintenant et on veut continuer d’agir à la table et parvenir à une entente négociée », a soutenu par voie de communiqué le président du Syndicat du transport de Montréal–CSN, Bruno Jeannotte.
Depuis 6 h ce mercredi matin, le réseau de transport de la métropole roule normalement. C’est donc dire que le temps où tu devais te grouiller pour ne pas manquer le dernier métro ou autobus à l’heure de pointe est chose du passé.
Qu’il soit 10 h 43, 13 h 52 ou 22 h 09, tu pourrais transiter comme bon te semble à Montréal.
L'annonce de l'entrée en vigueur anticipée de la Loi 14 est « venue freiner les avancées des derniers jours réalisés en médiation et a donné le pouvoir à l'employeur de freiner la négociation », indique le Syndicat des 2400 employé.e.s d’entretien.
« Le syndicat veut ainsi éviter que le ministre du Travail devance l'application de sa loi et qu'il impose de cette manière les conditions de travail aux salarié.e.s », dit-on.
M. Jeannotte déplore que « le ministre [Jean] Boulet et le gouvernement caquiste ont donné des arguments supplémentaires à la STM pour qu’elle puisse rester figée ».
Selon lui, la menace de l’entrée en vigueur de la loi 14 a fait en sorte que « la STM n’avait plus aucun incitatif pour négocier ».
Pour sa part, Marie-Claude Léonard, directrice générale de la STM, s’est dite « heureuse que la clientèle puisse retrouver le service régulier et qu’elle puisse compter sur la STM pour reprendre ses activités quotidiennes ».
À noter que la société de transport public est toujours en attente d’une décision du Tribunal administratif du travail (TAT) quant aux services essentiels à tenir en cas de grève du syndicat des chauffeurs et chauffeuses, opérateurs, opératrices et agent.te.s de station, prévue les 15 et 16 novembre prochains.
