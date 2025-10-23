Les chauffeurs de la STM confirment une grève de 3 jours en novembre
Oui, EN PLUS de celle déjà annoncée en novembre par les employés de soutien. 🤯
C’est maintenant officiel : les 4 500 chauffeur.euse.s d’autobus régulier et du transport adapté, opérateurs et opératrices de métro et agents et agentes de station de la Société de transport de Montréal (STM) ont annoncé plusieurs jours de grève prévus au mois de novembre. On fait le point.
Les Montréalais et Montréalaises risquent de vivre un enfer lorsque viendra le temps de transiter en transport en commun à travers la métropole, tantôt pour aller magasiner au centre-ville, tantôt pour aller ou revenir du boulot.
La section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) en a fait l’annonce en fin d’après-midi, ce mercredi 22 octobre.
Ainsi, trois jours de grève ont été annoncés, jusqu’à présent, soit les 1er, 15 et 16 novembre prochain. Heureusement pour certaines personnes, ces journées sont durant deux fins de semaine.
« Nous avons donné toutes les chances possibles à la négociation. Nous avons privilégié tous les autres moyens de pression imaginables. Malgré nos nombreuses et longues journées de négociation et certaines avancées, force est de constater que l’employeur ne cherche plus de nouvelles solutions pour trouver un terrain d’entente », a déclaré par communiqué Frédéric Therrien, président du syndicat.
Rappelons que le conflit ne date pas d’hier. En mai dernier, 99 % des 4 500 membres avaient voté en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu’à une grève générale illimitée.
La convention collective des employé.e.s est échue depuis le 5 janvier 2025 et le syndicat accuse l’employeur de faire preuve d’intransigeance à la table de négociation.
Cette nouvelle grève s’ajoute à celle déjà annoncée par les 2 400 employé.e.s d’entretien de la STM, qui a annoncé une grève générale du 1er au 28 novembre.
La population du Grand Montréal sort à peine d’une grève de deux semaines des employé.e.s d’entretien de la STM. Pendant six jours, le service était disponible seulement aux heures de pointe et tard en soirée.
Dans tous les cas, les modalités précises des deux grèves seront fixées par le Tribunal administratif du travail (TAT), qui décidera des services essentiels à assurer.
