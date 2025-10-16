Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Une autre grève à la STM pourrait très bientôt t'impacter - Voici ce que tu dois savoir

Ça sent ENCORE le chaos aux heures de pointe. 😰

Un autobus de la STM.

Une autre grève à la STM pourrait lourdement impacter les déplacements de la population du Grand Montréal.

Derek Robbins I dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Les Montréalais et Montréalaises pourraient bientôt devoir repenser leurs déplacements : les chauffeur.euse.s d’autobus régulier et du transport adapté, les opérateurs et opératrices de métro et agents et agentes de station de la Société de transport de Montréal (STM) menacent d’aller en grève générale très prochainement.

À lire également : La « boss » de la STM pourrait payer la passe d'un mois de 4 600 étudiants et rester aisée

C’est sur des panneaux publicitaires que la section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a annoncé, le 14 octobre dernier, une grève imminente, signe que le ton monte entre le syndicat et la STM.

Il faut dire que le conflit ne date pas d’hier. En mai dernier, 99 % des 4 500 membres avaient voté en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu’à une grève générale illimitée. Depuis, une cinquantaine de rencontres entre les deux partis sont survenues.

La convention collective des employé.e.s est échue depuis le 5 janvier 2025 et le syndicat accuse l’employeur de faire preuve d’intransigeance à la table de négociation.

Une affiche publicitaire.

Les 4 500 membres de la STM pourraient très bientôt aller en grève, ce qui impacterait lourdement les déplacements de la population.
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Depuis, les syndiqué.e.s ont privilégié des moyens de pression discrets — comme l’apposition d’autocollants ou le retard du retour de certains autobus en fin de service — afin d’éviter tout impact sur les usagers et usagères.

« On n’annonce pas une grève par caprice. On envisage la grève parce que l’employeur nous y pousse », a déclaré par voie de communiqué le président du syndicat, Frédéric Therrien.

Il rappelle que le dernier conflit majeur remonte à 1987, soit il y a 38 ans. « On croit au dialogue et on veut maintenir le service à la population. Mais la STM ne nous laisse plus le choix. Nous en sommes rendus là. »

Ce dernier soutient également que les chauffeurs et chauffeuses de Montréal seraient les moins bien payé.e.s des grandes villes de la province, comparativement à Longueuil, Laval et Québec.

Ce que ça veut dire pour toi

Pour le moment, aucune date précise de grève n’a été annoncée, et le syndicat dit vouloir poursuivre les discussions dans les prochains jours, espérant que la STM « entende raison ».

Mais si les négociations échouent, les Montréalais et Montréalaises pourraient faire face à des perturbations majeures dans le réseau, autant dans le métro que dans les services d’autobus.

Rappelons que la population du Grand Montréal sort à peine d’une grève de deux semaines des employé.e.s de l’entretien de la STM. Pendant six jours, le service était disponible seulement aux heures de pointe et tard en soirée.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
société de transport de montréalgrève au québecgrève généralestm
MontréalCanadaNouvellesNouvellesQuébec

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    La STM confirme une nouvelle grève d'ici la fin du mois de septembre - Voici quoi savoir

    On se rappelle du chaos de la dernière grève...

    Grève de chauffeurs à la STM : Voici les impacts que ça aurait sur toi et le Grand Prix

    Une grève n'attend pas l'autre!

    Plus de 1300 employés de la STM votent pour un mandat de grève et voici quoi savoir

    Va-t-il y avoir plus de retards? 😬

    La STM tombe en grève aujourd'hui : Voici quoi savoir pour éviter les mauvaises surprises

    Oublie ton souper terrasse au centre-ville si tu veux éviter le chaos après 18 h! :perplexe:

    Vol de données chez Desjardins : Plus que quelques jours pour réclamer MAX 1 000 $

    Ne manque pas ta chance d'avoir de l'argent! 😬

    Hélène Boudreau, « La Fille de l'UQAM », coupable de voies de fait sur son ex

    L'homme est également un acteur porno connu.

    Amendes de salubrité allant de 9 000 $ à 26 300 $ pour 5 restaurants au Québec en 2025

    L'un d'eux a écopé de 24 500 $ d'amendes en 2024.

    Voici les 9 pires bonbons d’Halloween selon les enfants au Québec en 2025

    La vérité sort de la bouche des enfants! 👀

    Aéroport de Montréal: Le stationnement étagé est fermé à jamais et voici tes autres options

    Des heures de plaisir, se stationner à YUL. 🥴

    Allocation pour enfants: Jusqu'à 666$ versés aux parents du Québec dans les prochains jours

    Un coup de pouce qui tombe à pic 💰

    La Ronde va démolir ce mythique manège à la fin de la saison 2025

    Un AUTRE manège qui disparait. 🤯😢

    Certains Canadiens qui voyagent aux États-Unis doivent payer des nouveaux frais de 350 $

    Ton road trip en famille est soudainement très cher. 🥴

    6 emplois à combler dans le Grand Montréal qui paient plus de 75 900 $ par année

    Tu mérites un salaire à la hauteur de tes compétences.

    Voici le salaire annuel qu'il te faut pour acheter une maison dans ces 23 villes du Québec

    Avec tes revenus, tu peux devenir proprio, mais pas n'importe où.