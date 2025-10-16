Une autre grève à la STM pourrait très bientôt t'impacter - Voici ce que tu dois savoir
Ça sent ENCORE le chaos aux heures de pointe. 😰
Les Montréalais et Montréalaises pourraient bientôt devoir repenser leurs déplacements : les chauffeur.euse.s d’autobus régulier et du transport adapté, les opérateurs et opératrices de métro et agents et agentes de station de la Société de transport de Montréal (STM) menacent d’aller en grève générale très prochainement.
C’est sur des panneaux publicitaires que la section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a annoncé, le 14 octobre dernier, une grève imminente, signe que le ton monte entre le syndicat et la STM.
Il faut dire que le conflit ne date pas d’hier. En mai dernier, 99 % des 4 500 membres avaient voté en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu’à une grève générale illimitée. Depuis, une cinquantaine de rencontres entre les deux partis sont survenues.
La convention collective des employé.e.s est échue depuis le 5 janvier 2025 et le syndicat accuse l’employeur de faire preuve d’intransigeance à la table de négociation.
Les 4 500 membres de la STM pourraient très bientôt aller en grève, ce qui impacterait lourdement les déplacements de la population. Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
Depuis, les syndiqué.e.s ont privilégié des moyens de pression discrets — comme l’apposition d’autocollants ou le retard du retour de certains autobus en fin de service — afin d’éviter tout impact sur les usagers et usagères.
« On n’annonce pas une grève par caprice. On envisage la grève parce que l’employeur nous y pousse », a déclaré par voie de communiqué le président du syndicat, Frédéric Therrien.
Il rappelle que le dernier conflit majeur remonte à 1987, soit il y a 38 ans. « On croit au dialogue et on veut maintenir le service à la population. Mais la STM ne nous laisse plus le choix. Nous en sommes rendus là. »
Ce dernier soutient également que les chauffeurs et chauffeuses de Montréal seraient les moins bien payé.e.s des grandes villes de la province, comparativement à Longueuil, Laval et Québec.
Ce que ça veut dire pour toi
Pour le moment, aucune date précise de grève n’a été annoncée, et le syndicat dit vouloir poursuivre les discussions dans les prochains jours, espérant que la STM « entende raison ».
Mais si les négociations échouent, les Montréalais et Montréalaises pourraient faire face à des perturbations majeures dans le réseau, autant dans le métro que dans les services d’autobus.
Rappelons que la population du Grand Montréal sort à peine d’une grève de deux semaines des employé.e.s de l’entretien de la STM. Pendant six jours, le service était disponible seulement aux heures de pointe et tard en soirée.
