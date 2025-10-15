Voici les 9 pires bonbons d’Halloween selon les enfants au Québec en 2025
La vérité sort de la bouche des enfants! 👀
En ce mois d'Halloween, les magasins débordent de décorations et de boîtes de bonbons variés et de petits sacs de croustilles aux saveurs multiples, qui seront distribués le soir du 31 octobre. Pendant que les parents se ruent à l’épicerie pour prévoir ce qui sera offert aux petits monstres, les minis préparent leur costume et anticipent la qualité du butin final.
À lire également : Dollarama VS Walmart : On a comparé les prix pour trouver les deals de bonbons d'Halloween
Certaines maisons du quartier sont d’ailleurs réputées pour offrir les meilleures friandises, voire des barres de chocolat entières, alors que d’autres se contentent de distribuer des casse-gueules ou des boîtes de raisins secs, qui plaisent VRAIMENT moins aux enfants en quête de sucreries.
Et au prix que ça coûte, il est naturel de vouloir plaire. Voici pourquoi trente enfants âgés de 4 à 15 ans ont pris la parole afin de recenser les bonbons (ou autres aliments) qui ne devraient plus être considérés pour l’Halloween.
Si tu as déjà passé l’Halloween, tu ne seras guère surpris.e par cette liste, qui semble identique depuis la nuit des temps. Nous sommes certainement loin des pommes et des oranges, mais il n’en demeure pas moins que certaines surprises ne devraient - selon les enfants - plus se retrouver sur les tablettes, et encore moins dans les sacs d’Halloween reçus lors de cette soirée annuelle tant attendue de porte-à-porte.
Les Tootsie Roll
Les Tootsie Roll figurent en tête de liste parmi les bonbons d'Halloween les moins aimés des jeunes en 2025.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Personne, du moins dans mon entourage semi-proche, ne s’est jamais exclamé de joie à la vue d’un Tootsie Roll. Ce bonbon mal-aimé, à juste titre, ne semble jamais avoir la cote, tant auprès des parents que des enfants.
Sur la trentaine d’enfants rencontrés, 28 se sont prononcés fermement contre cette tire de chocolat américaine, beaucoup trop collante et sans réelle saveur. En fait, le Tootsie Roll se retrouve en tête de liste des bonbons les plus boudés, et il y a de quoi se demander comment la compagnie parvient encore à faire des profits, malgré les critiques répétées de génération en génération.
La tire Sainte-Catherine
La tire Sainte-Catherine est parmi les bonbons d'Halloween les moins aimés des jeunes en 2025.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Ce n’est pas surprenant que la tire Sainte-Catherine se retrouve dans le palmarès des bonbons les moins aimés des enfants. À vrai dire, les sondé.es âgé.es de 4 à 15 ans semblent soucieux et soucieuses de la santé de leurs dents, car toutes les confiseries à la texture collante n’ont pas la cote. Bien que l’histoire de ce bonbon nous ramène à une tradition purement québécoise, son goût de mélasse ne semble pas assez attrayant pour nous attacher à cette friandise molle qui colle au palais.
Les Rockets
Les Rockets sont parmi les bonbons d'Halloween les moins aimés des jeunes en 2025.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Étonnamment, ces petits bonbons en forme de pilules aux couleurs pastels n’ont pas obtenu le vote de la jeunesse de 2025. Malgré leur immense popularité, les 30 mini humain.es sondé.es ont plutôt voté en défaveur de ces rouleaux communément appelés Rockets au Canada, alors que nos voisins du Sud les surnomment Smarties. Pourquoi faire simple? Bref, peu importe leur appellation, ces bonbons font peut-être de bons ajouts à prix intéressant dans les petits sacs à surprises, mais ils ne font certainement pas sauter de joie ceux et celles qui les récoltent.
Les croustilles nature
Les croustilles nature sont parmi les bonbons d'Halloween les moins aimés des jeunes en 2025.
Facebook | Lay's
Avec les années, les compagnies de croustilles ont grandement contribué à la collecte de « bonbons » à l’Halloween. On retrouve de plus en plus de petits sacs de chips contenant souvent plus d’air que de patates, mais ni les astronautes ni les bonshommes de Minecraft ne s’en plaignent à moins qu’elles soient sans saveur.
En effet, les chips nature se sont retrouvées dans le palmarès des gâteries les moins aimées par les jeunes de moins de 15 ans qui passent encore l’Halloween. Mieux vaut opter pour des Doritos ou même des crottes de fromage, qui laissent de la poudre sur les doigts (et tout autour de la bouche), mais qui savent combler les papilles, et l’estomac, de la relève.
Les barres de chocolat Mars
Les chocolats Mars sont parmi les bonbons d'Halloween les moins aimés des jeunes en 2025.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Il existe tellement de bonnes barres de chocolat sur le marché ; pourquoi continuer à distribuer celles qui ne font plus plaisir à nos minis? Les barres Mars en font d’ailleurs partie! Il n’y a rien de scientifique là-dedans, mais la génération précédemment sondée semble s’opposer à tout ce qui contient du nougat ou toute autre texture molle qui reste pognée dans les dents. Les chocolats dont l’intérieur correspond à cette description ne font donc pas exception à cette nouvelle règle établie par la trentaine de jeunes questionné.es.
Les suçons
Les suçons sont parmi les bonbons d'Halloween les moins aimés des jeunes en 2025.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Il y a de ces bonbons qui ne se démodent pas mais qui n’évoluent pas non plus. Le temps file, et cette génération ne semble pas vouloir en investir pour déguster un vulgaire suçon. Ces derniers ont, surprenamment, trouvé une place dans le palmarès des bonbons les moins aimés, selon trente jeunes âgé.es de 4 à 15 ans du Québec. Parmi ceux-ci, les suçons ordinaires, ceux qui contiennent une gomme ou un Tootsie Roll, ou encore ceux à la « texture de craie », ces suçons en poudre compressée, comme ceux de la marque Double Lollies, se retrouvent en tête de liste.
Les gommes ballounes
Les gommes sont parmi les bonbons d'Halloween les moins aimés des jeunes en 2025.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Cette génération n’aura pas connu les fameuses gommes Hubba Bubba ou celles enveloppées dans une minuscule bande-dessinée Archie, et c’est sans doute pour ces raisons qu’elle boude les gommes ballounes lors de la récolte de bonbons. Est-ce parce que les jeunes de cette tranche d’âge portent presque tous.tes un appareil Invisalign qui les empêche de mâcher de la gomme que celle-ci n’est plus espérée lors de la cueillette du 31 octobre au soir?
Bref, qu’elles soient rondes ou carrées, les gommes ballounes sont elles aussi boudées par les jeunes ayant participé à cette recherche.
Les bonbons aléatoires
Les bonbons sans nom parmi les bonbons d'Halloween les moins aimés des jeunes en 2025.
Steph Von Rob | Narcity Québec
L’Halloween, c’est amusant pour les costumes, la récolte de bonbons mais aussi pour le tri post-récolte. Tu sais, ce moment bien précis où tu vides ton sac sur la table et que tu fais des petites piles de confiseries par catégorie. Il y a les chocos, les croustilles, les bonbons par compagnie (Starburst, Maynards, etc.), les bonbons « dégueux » nommés plus haut, puis il y a les sucreries sans nom, celles qui laissent tout le monde indifférent. Ces dernières sont généralement les dernières mangées dans le bac d’Halloween, quand t’as une petite fringale de sucré et que tout le reste a déjà été dévoré.
Les bâtonnets Popeye
Les bâtonnets Popeye parmi les bonbons d'Halloween les moins aimés des jeunes en 2025.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Jadis utilisés par les enfants pour faire semblant de fumer, alors que les parents des générations précédentes emboucanaient la maison et l’auto sans retenue, les bâtons Popeye, ou cigarettes Popeye pour les plus âgé.es, ont grandement perdu de leur popularité depuis qu’ils ne sont plus utilisés comme accessoires de vice. Sans trop de goût ni de texture agréable en bouche, les jeunes d’aujourd’hui ont délaissé ces petits bâtons blancs, inspirés par un personnage fictif, lui aussi, en déclin de notoriété.
On a beau dire que tous les goûts sont dans la nature, quand la majorité parle, on a intérêt à l'écouter!
Bonne récolte de bonbons.