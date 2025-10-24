J'ai goûté à 22 bonbons d’Halloween avec mes enfants et voici nos tops...et les pires
Au prix que ça coûte, tu ne veux pas être la maison qui déçoit. 🫣😫
Quand on se prépare pour l’Halloween, on pense généralement aux enfants qui se déguisent en leur personnage favori ou en clown juste assez effrayant pour aller cogner aux portes de leur quartier à la recherche des meilleurs bonbons. Je vais prêcher pour ma paroisse en tant qu’adulte qui, certes, accompagne ses minis pour la récolte de friandises, mais qui célèbre encore en grand la fête de l’Halloween. Et ce n’est pas pour me vanter, mais mon anniversaire tombe justement cette journée-là. Un hasard? Je ne crois pas.
Je porte donc une attention particulière à la qualité des grignotines offertes pour cette occasion très spéciale, et je me fais un point d’honneur de ne pas être la maison décevante de la rue. Je me suis donc prêtée au jeu en mettant au test de goût 22 bonbons différents avec mes enfants (je sais, toute une tragédie) afin de créer notre propre petit palmarès des cinq meilleurs et des cinq pires friandises typiques de cette fête qui soulignait jadis la fin des récoltes.
Voici les bonbons à acheter, ou à éviter, à notre humble avis.
Les meilleurs - Hershey's Cookies 'N' Crème
Le chocolat Hershey's Cookies 'N' Crème sont parmi les bonbons d'Halloween les plus aimés de notre famille.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Impossible de résister à ces petites barres de pur bonheur. Les enfants en raffolent, mais certainement pas autant que mon mari et moi! Je me permets de jouer les foodies en te suggérant d’accompagner ta (ou tes) petite(s) barre(s) Hershey’s Cookies ’N’ Crème avec une pinte de Guinness : un accord savoureux et réconfortant, parfait pour cette période de petits films en fin de soirée.
En offrant ces chocolats aux petits fantômes et monstres du quartier, tu ne feras pas que des enfants heureux.
J’ai évidemment acheté une boîte à distribuer, mais je me suis assurée d’en cacher quelques-uns dans le bac des parents, celui qu’on sort quand les enfants sont couchés.
Les meilleurs - M&M's cachuète et au chocolat au lait
Les M&M's sont parmi les bonbons d'Halloween les moins aimés de notre famille.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Nous n’avons pas eu à nous obstiner sur le fait que les M&M’s demeurent indémodables et qu’il est très facile de passer à travers une multitude de petits sacs en un rien de temps. Cependant, nous avons eu plus de mal à trancher entre ceux aux arachides et les petites pastilles au chocolat au lait.
Je ne sais pas si c’est un enjeu générationnel, mais les enfants ont opté pour ceux au choco, alors que nous, les parents milléniaux, préférons de loin la version avec la peanut au milieu.
Tout compte fait, personne n’est déçu de recevoir les mini sacs jaunes ou noirs, même si la déflation n’a pas épargné nos bonbons préférés.
Les meilleurs - Bonbons Maynards
Les bonbons Maynards sont parmi les bonbons d'Halloween les plus aimés de notre famille.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Nous avons tristement dû goûter à l’ensemble des bonbons offerts dans la boîte assortie de l’entreprise Maynards, et ce fut franchement impossible de faire un choix parmi eux. À vrai dire, la boîte est maintenant vide et c’est assez rare que toutes les sortes soient des gros hits dans un assortiment. Il y a généralement un petit mal-aimé qu’on tente de passer en douce au fil de l’année, mais pas dans ce cas-ci!
On les aime TOUS : les Sour Patch, les Fuzzy Peach, les Swedish Fish et les Swedish Raspberries.
Les meilleurs - Smarties
Les Smarties sont parmi les bonbons d'Halloween les plus aimés de notre famille.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Les Smarties ne pouvaient pas passer sous silence. Bien que personne ne se roule par terre de joie en mangeant une petite boîte de Smarties, ils demeurent parmi les meilleurs choix en termes de rapport quantité/prix, en plus d’être une option très intéressante sans allergène.
Mes enfants ne s’en tannent pas, et comme intervenante en milieu scolaire, je trouve que l’Halloween est souvent l’occasion parfaite pour faire le plein de ces petites douceurs qui peuvent être distribuées en toute sécurité aux élèves, comme renforcement positif au courant de l'année.
Si tu n’as jamais utilisé cette stratégie, tu me remercieras plus tard.
Les meilleurs - Doritos
Les Doritos sont parmi les bonbons d'Halloween les plus aimés de notre famille.
Steph Von Rob | Narcity Québec
À mon humble avis, les Doritos au fromage demeurent indétrônables. Toutes les occasions sont bonnes pour une soirée vin et Doritos. Même si je dois manger dix petits sacs pour être rassasiée, je profite de la récolte de mes enfants pour faire le plein de ces petites croustilles en forme de triangle qui me remplissent de gaieté.
Il n’y a pas de meilleur sentiment que de se lécher les commissures des lèvres pour en récolter les restes de saveur de nachos, question d’étirer le plaisir au maximum. Le seul petit hic est que je dois tristement partager avec mes enfants pour qui ces croustilles orange demeurent les meilleures au monde!
Au risque de me répéter, on repassera pour la quantité de mini chips par sachet, mais le plaisir, lui, est tout de même inégalé.
Les moins bons - Tootsie Roll
Les Tootsie Roll sont parmi les bonbons d'Halloween les moins aimés de notre famille.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Ah, les fameux Tootsie Rolls! Mais qui diantre peut donc se délecter de ces bonbons au goût de chocolat mélassé et à la texture tellement collante qu’ils pourraient décoller un partiel? Pas besoin de te dire que mes enfants ne se tiraillent pas pour avoir un Tootsie Roll comme dessert dans les semaines qui suivent l’Halloween.
Afin de vraiment confirmer notre dégoût viscéral pour ce bonbon qui date de la fin des années 1800, nous avons retenté une dégustation qui fut, sans surprise, non concluante.
Les moins bons - Caramels
Les caramels sont parmi les bonbons d'Halloween les moins aimés de notre famille.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Le caramel est généralement une sucrerie très prisée dans ma famille : sur des rôties, dans un sundae, ou même mangé à même le pot à la cuillère, en cachette des parents. Cependant, lorsqu’ils sont récoltés à l’Halloween, ces petits cubes indéballables demeurent intouchés.
À vrai dire, on pense que c’est une bonne idée jusqu’à ce qu’ils restent coincés dans nos dents pendant un minimum de dix jours ouvrables. Un regret assuré! J’ai même refait le test pour le bien de cet article, et je peux te confirmer que ma famille et moi ne sommes décidément pas faits assez forts pour en déguster, même pas une fois par année.
Les moins bons - Aero
Les Aero sont parmi les bonbons d'Halloween les moins aimés de notre famille.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Ces chocolats ne sont pas mauvais, mais ils sont loin d’être notre premier choix quand nous avons une petite fringale sucrée. En fait, manger une petite barre Aero me laisse totalement indifférente: un peu comme caler un grand verre d’eau quand tu n’as pas vraiment soif. Ça fait la job, mais ce n’est pas 100 % satisfaisant.
Bon, cette comparaison un peu bouetteuse résume assez bien notre sentiment envers cette barre de chocolat reconnue pour ses petites bulles et qui vient d’ailleurs tout juste de célébrer son 90e anniversaire de création. Petit fait intéressant à défaut d'un goût palpitant! Bref, tout pour dire que mes enfants ne se plaindront jamais de manger trop de choco mais les barres Aero ne seront jamais celles sélectionnées en premier.
Les moins bons - Skittles
Les Skittles sont parmi les bonbons d'Halloween les moins aimés de notre famille.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Je suis consciente que cette catégorie peut être polarisante, mais selon nous, les Skittles n’ont rien de trop excitant. Je pense que, même prise sur une île déserte, je préférerais manger des algues plutôt que de devoir me décoller les restants de Skittles des molaires.
Bon, les enfants ne sont tout de même pas aussi drastiques que moi; une poignée de bonbons ne sera jamais boudée, mais disons que Skittles et appareil dentaire font rarement bon ménage.
Nous avons regoûté à la variété de saveurs, et elles m’ont toutes, sans exception, laissée sur mon appétit. Je ne te juge pas si tu trippes sur ces bonbons; dont le nom provient, soit dit en passant, de leur ressemblance avec des pièces d’un jeu de société anglais. Ceci explique cela!
Cela dit, il s’agit tout de même d’une option sans allergène et végétalienne, pour ceux et celles qui souhaitent manger des bonbons en toute quiétude.
Les moins bons - Rockets
Les Rockets sont parmi les bonbons d'Halloween les moins aimés de notre famille. sont parmi les bonbons d'Halloween les moins aimés de notre famille.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Personnellement, entre manger des petits bouts de craie ou des Rockets, je ne saurais te dire ce qui est pire. Malgré leur immense popularité lors de la récolte du 31 octobre, j’ai l’impression que ces petits rouleaux ne finissent jamais de finir. On dirait même que, lorsque mes enfants réussissent tant bien que mal à passer au travers, d’autres apparaissent par magie! Ma progéniture a déjà, jadis, aimé ces petits bonbons, mais cette appréciation a dernièrement laissé place à des saveurs et des textures plus intéressantes.
Je respecte tellement ceux et celles qui apprécient ces fausses pilules à saveur artificielle de fruits, que je propose même de leur offrir notre récolte complète de cette année. De rien.
