Sommaire

Dollarama VS Walmart : On a comparé les prix pour trouver les deals de bonbons d'Halloween

Acheter en gros format n'est pas toujours moins cher. 🤯 👀 🍬

Sac de Skittles au Dollarama. Droite : Sac de Skittles au Walmart.

Au Dollarama et au Walmart, tu peux acheter une grande variété de bonbons d'Halloween.

Stéphanie Bernier
Rédactrice pigiste

Dès que les citrouilles et les toiles d’araignée envahissent les allées de Dollarama et Walmart, les tablettes se remplissent elles aussi de bonbons d’Halloween. Que ce soit pour récompenser les enfants costumés qui viendront cogner aux portes, en offrir à tes invité.e.s lors d’une soirée, ou même te gâter, il vaut mieux avoir une bonne réserve de sucreries pour célébrer comme il se doit le 31 octobre.

À lire également : 9 activités complètement GRATUITES à Québec pour un mois d'octobre bien rempli

Que tu choisisses plusieurs petits paquets variés ou quelques gros sacs pour ne pas te casser la tête, comparer les prix demeure la meilleure façon d’économiser quelques dollars et peut-être même d’en acheter plus sans exploser ton budget.

On a comparé le prix de 12 sortes de bonbons similaires vendus chez Dollarama et Walmart : quelques variétés de jujubes, des chocolats, des bracelets de bonbons et des incontournables classiques, comme les Rockets, les bâtonnets Popeye et les caramels mous. Tu verras en un coup d’œil quel magasin offre les meilleures aubaines pour les bonbons que tu préfères et tu pourras remplir ton panier sans te ruiner.

Skittles

Sacs de Skittles.

Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.

Stéphanie Bernier

Prix au Dollarama : 5 $ pour 304 g, soit 1,64 $/100 g

Prix au Walmart : 7,24 $ pour 304 g, soit 2,38 $/100 g

Pour un sac de Skittles du même format, tu économises 2,24 $ en l’achetant au Dollarama, soit 30 % de moins que chez Walmart.

Paquet de chocolat Nestlé

Paquet de chocolat Nestl\u00e9.

Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.

Stéphanie Bernier

Prix au Dollarama : 4,50 $ pour 173 g, soit 2,60 $/100 g

Prix au Walmart : 24,17 $ pour 977 g, soit 2,47 $/100 g

Dans ce cas-ci, acheter en plus grande quantité chez Walmart revient un peu moins cher au 100 g. Si tu veux simplement un petit format pour dépanner, Dollarama est pratique, mais pour remplir ton bac à bonbons, l’achat en gros chez Walmart est plus avantageux.

Caramels crémeux

Caramels cr\u00e9meux.

Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.

Stéphanie Bernier

Prix au Dollarama : 3,50 $ pour 350 g, soit 1 $/100 g

Prix au Walmart : 5,28 $ pour 450 g, soit 1,17 $/100 g

Le format offert chez Dollarama revient moins cher au 100 g. Même si le sac est un peu plus petit, il permet d’économiser par rapport à celui vendu chez Walmart.

Bâtonnets Popeye

B\u00e2tonnets Popeye.

Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.

Stéphanie Bernier

Prix au Dollarama : 2,50 $ pour 24 boîtes, soit 0,10 $/boite

Prix au Walmart : 7,24 $ pour 75 boîtes, soit 0,09 $/boite

Le prix à l’unité est légèrement plus bas chez Walmart. Pour la différence de prix, Dollarama demeure intéressant si tu préfères acheter une plus petite quantité.

Parties du corps en gélatine

Sacs de parties du corps en g\u00e9latine.

Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.

Stéphanie Bernier

Prix au Dollarama : 4 $ pour 36 bonbons (180 g), soit 2,22 $/100 g ou 0,11 $/bonbon

Prix au Walmart : 7,47 $ pour 55 bonbons (412 g), soit 1,81 $/100 g ou 0,14 $/bonbon

Le prix au 100 g est plus avantageux chez Walmart, mais si tu regardes le prix par emballage de bonbon, c’est Dollarama qui l’emporte. En résumé, tu as le choix entre un sac qui contient plus de gâteries (Walmart) ou des jujubes plus gros (Dollarama).

Rockets

Sac de rockets.

Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.

Stéphanie Bernier

Prix au Dollarama : 3,50 $ pour 325 g, soit 1,08 $/100 g

Prix au Walmart : 14,97 $ pour 1,25 kg, soit 1,20 $/100 g

La quantité offerte chez Walmart, soit 1,25 kg, est assez volumineuse. Il est toutefois surprenant de constater que, malgré le format plus grand, le prix au 100 g revient plus élevé que celui du Dollarama.

Reese's 

Barre de chocolat Reese's en petit format.

Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.

Stéphanie Bernier

Prix au Dollarama : 4,25 $ pour 238 g soit 1,79 $/100 g

Prix au Walmart : 6,47 $ pour 390 g soit 1,66 $/100 g

Le prix au 100 g est plus avantageux chez Walmart. Toutefois, le format vendu au Dollarama propose des formes spéciales de citrouilles ou de chauves-souris, ce qui colle davantage à la thématique d’Halloween. Est-ce que le look vaut le 0,13 $ de plus par 100 g? À toi de décider.

Globes oculaires en jujube

Globes oculaires en jujube.

Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.

Stéphanie Bernier

Prix au Dollarama : 4,25 $ pour 238 g, soit 1,79 $/100 g

Prix au Walmart : 6,47 $ pour 390 g, soit 1,66 $/100 g

Le prix au 100 g est plus bas chez Walmart, ce qui en fait l’option la plus économique pour ce type de bonbons en gélatine.

Bracelets de bonbons

Bracelets de bonbons

Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.

Stéphanie Bernier

Prix au Dollarama : 4 $ pour 20 bracelets (200 g), soit 0,20 $/bracelet

Prix au Walmart : 9,67 $ pour 40 bracelets (400 g), soit 0,24 $/bracelet

Les bracelets de bonbons de même format (10 g) sont moins chers au Dollarama, autant au poids qu’à l’unité.

Tootsie POPS 

Tootsie POPS.

Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.

Stéphanie Bernier

Prix au Dollarama : 1,50 $ pour 7 suçons, soit 0,21 $/suçon

Prix au Walmart : 16,27 $ pour 275 suçons, soit 0,05 $/suçon

Le prix à l’unité est beaucoup plus bas chez Walmart. Toutefois, il faut noter que les suçons du Dollarama ne sont pas des formats miniatures, contrairement à ceux vendus chez Walmart.

Méga mélange de bonbons

M\u00e9ga m\u00e9lange de bonbons.

Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.

Stéphanie Bernier

Prix au Dollarama : 4,25 $ pour 675 g, soit 0,63 $/100 g

Prix au Walmart : 18,44 $ pour 1,8 kg, soit 1,02 $/100 g

Le prix au 100 g est nettement plus avantageux chez Dollarama. Même si le format de Walmart est plus grand, il revient plus cher au poids.

Bonbons pétillants

Bonbons p\u00e9tillants.

Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.

Stéphanie Bernier

Prix au Dollarama : 2,75 $ pour 52 g, soit 5,29 $/100 g

Prix au Walmart : 6,97 $ pour 120 g, soit 5,39 $/100 g

Le prix au 100 g est très similaire, avec un léger avantage pour Dollarama. Toutefois, ceux vendus chez Walmart sont de la populaire marque Kool-Aid, ce qui peut influencer le choix selon tes préférences.

Où sont les bonbons d'Halloween les moins chers?

En comparant les 12 produits, cinq sont plus avantageux au Dollarama, tandis que sept reviennent moins chers chez Walmart. Ton choix dépend donc non seulement du prix, mais aussi du format, de la marque et de tes goûts. Si tu préfères les petits formats pratiques et rapides à acheter, Dollarama est une bonne option. Par contre, pour les gros formats ou certaines marques populaires, Walmart permet de réaliser de meilleures économies. Au final, il ne reste plus qu’à décider avec quoi tu veux remplir ton plat de bonbons pour l’Halloween.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

dollaramawalmartbonbons halloweentrouvailleséconomies
QuébecAubainesCanada

  • Stéphanie Bernier

    Stéphanie Bernier est rédactrice à la pige chez Narcity, spécialisée dans les trouvailles au Québec. Elle excelle à dénicher les meilleures aubaines, repérer les incontournables à petits prix et trouver des « dupes » pour te faire plaisir sans faire exploser ton budget.

