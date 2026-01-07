Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Les travailleurs du Québec peuvent recevoir jusqu'à 963 $ ce mois-ci avec cette allocation

Une autre belle façon de commencer l'année financièrement. 💰

De l'argent canadien.

Des Québécois peuvent recevoir jusqu'à 963 $ ce mois-ci grâce à l'allocation canadienne pour les travailleurs.

Aaron Amat | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Janvier apporte son lot de factures, mais aussi une bonne nouvelle pour les travailleurs et travailleuses du Québec à revenu faible ou modeste : un versement de l'allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) de l'Agence du revenu du Canada (ARC) vient ce mois-ci.

À lire également : Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ versés aux Québécois ce mois-ci

Ce coup de pouce financier du gouvernement fédéral arrive à point nommé pour aider à traverser le mois de janvier, souvent difficile après les dépenses des Fêtes.

Cette aide gouvernementale vise spécifiquement les personnes sur le marché du travail dont le revenu reste modeste. Peu importe si tu vis en solo, en couple ou avec des enfants, tu pourrais y avoir droit.

La beauté du système? Aucune démarche particulière à entreprendre. L'ARC évalue automatiquement ton éligibilité lorsque tu files tes impôts. Les versements anticipés sont distribués quatre fois dans l'année, permettant ainsi de mieux gérer ton budget mensuel.

Quels montants pour ce versement de janvier?

La somme que tu recevras dépend de ton revenu net ajusté de l'année précédente ainsi que de ta composition familiale. Voici ce que les Québécois et Québécoises peuvent toucher au maximum :

  • 617,56 $ pour une personne vivant seule
  • 331,13 $ pour un parent seul ou une parent seule
  • 963,09 $ pour un couple sans progéniture
  • 617,10 $ pour un couple avec des enfants
  • 137,95 $ de plus si tu réponds aux critères du supplément pour personnes handicapées

Attention toutefois : ces montants représentent les maximums possibles. Si ton salaire annuel franchit certaines limites, le versement diminue graduellement. Les personnes célibataires gagnant au-delà de 32 356,72 $ et les ménages dépassant 39 969,72 $ ne peuvent malheureusement pas en bénéficier.

Pour savoir exactement combien tu vas recevoir, deux options s'offrent à toi : utiliser le calculateur en ligne des prestations familiales ou vérifier directement ton compte Mon dossier pour les particuliers sur le portail de l'ARC.

Petit extra : les personnes en situation de handicap peuvent recevoir une bonification supplémentaire allant jusqu'à 843 $, et ce, quelle que soit leur configuration familiale.

Quand arrivera le dépôt de l'allocation?

Pour ce premier versement de 2026, l'argent devrait se pointer dans ton compte bancaire le 12 janvier. Assure-toi que tes informations de dépôt direct sont à jour auprès de l'ARC pour éviter les retards.

Si tu veux en apprendre davantage sur cette aide financière fédérale, tous les renseignements complets sont disponibles sur la page officielle de l'allocation canadienne pour les travailleurs.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

