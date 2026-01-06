Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Jusqu'à 2 870 $ versés cette année avec l'allocation aux travailleurs : Voici les dates

Une aide financière qui peut faire la différence dans ton budget!

Un drapeau canadien. Droite : de l'argent canadien.

Les travailleurs canadiens à faibles revenus pourront percevoir jusqu'à 2 870 $ en 2026 avec cette allocation fédérale.

Mike Clegg | Dreamstime, Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu fais partie des milliers de Canadien.ne.s à revenu modeste, tu pourrais recevoir cette année des versements de l’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Les dates de paiement pour 2026 sont connues et tu voudras les ajouter à ton agenda.

À lire également : 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026

Dans un contexte où le prix du panier d'épicerie continue de grimper et que le coût de la vie reste élevé, cette prestation peut vraiment donner un bon coup de main.

L’allocation canadienne pour les travailleurs a été mise sur pied spécifiquement pour soutenir les travailleur.se.s dont le salaire ne permet pas toujours de boucler les fins de mois. Que tu vives seul.e, en couple, avec ou sans enfants, tu pourrais y avoir droit.

Petit rappel important : ton admissibilité est déterminée par ta déclaration de revenus. Assure-toi donc de produire ta déclaration à temps si tu veux éviter de passer à côté de cet argent pratiquement gratuit!

Quel montant peux-tu obtenir de l'ACT en 2026?

Bonne nouvelle : cette prestation fédérale a été indexée pour l’année fiscale en cours. En tenant compte de l’inflation et de l’Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada, le gouvernement fédéral a appliqué une hausse de 2 %.

L'allocation est versée trois fois dans l'année. Voici les montants maximums auxquels tu pourrais avoir droit au Québec en 2026 :

  • Personnes seules : Jusqu'à 1 665 $ par année (soit 555 $ par versement) si ton revenu annuel ne dépasse pas 27 392 $
  • Familles (couple avec enfant) : Jusqu'à 2 869 $ par année (soit 956 $ par versement) si le revenu familial reste sous la barre des 31 251 $

Attention : les montants diminuent graduellement une fois que tu dépasses ces seuils de revenu. Si tu es admissible au supplément pour personnes handicapées, tu pourrais aussi recevoir jusqu'à 860 $ de plus par année (287 $ par versement).

Marque ces dates dans ton calendrier pour l'année 2026:

  • 12 janvier 2026
  • 10 juillet 2026
  • 9 octobre 2026
Tu veux savoir combien tu pourrais recevoir exactement? Utilise-le calculateur de prestations pour enfants et familles dans ton compte Mon dossier pour les particuliers de l'ARC.
Pour tous les détails sur l'allocation canadienne pour les travailleurs, c'est par ici.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

