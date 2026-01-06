Jusqu'à 2 870 $ versés cette année avec l'allocation aux travailleurs : Voici les dates
Une aide financière qui peut faire la différence dans ton budget!
Si tu fais partie des milliers de Canadien.ne.s à revenu modeste, tu pourrais recevoir cette année des versements de l’allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) de l’Agence du revenu du Canada (ARC). Les dates de paiement pour 2026 sont connues et tu voudras les ajouter à ton agenda.
À lire également : 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026
Dans un contexte où le prix du panier d'épicerie continue de grimper et que le coût de la vie reste élevé, cette prestation peut vraiment donner un bon coup de main.
L’allocation canadienne pour les travailleurs a été mise sur pied spécifiquement pour soutenir les travailleur.se.s dont le salaire ne permet pas toujours de boucler les fins de mois. Que tu vives seul.e, en couple, avec ou sans enfants, tu pourrais y avoir droit.
Petit rappel important : ton admissibilité est déterminée par ta déclaration de revenus. Assure-toi donc de produire ta déclaration à temps si tu veux éviter de passer à côté de cet argent pratiquement gratuit!
Quel montant peux-tu obtenir de l'ACT en 2026?
Bonne nouvelle : cette prestation fédérale a été indexée pour l’année fiscale en cours. En tenant compte de l’inflation et de l’Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada, le gouvernement fédéral a appliqué une hausse de 2 %.
L'allocation est versée trois fois dans l'année. Voici les montants maximums auxquels tu pourrais avoir droit au Québec en 2026 :
- Personnes seules : Jusqu'à 1 665 $ par année (soit 555 $ par versement) si ton revenu annuel ne dépasse pas 27 392 $
- Familles (couple avec enfant) : Jusqu'à 2 869 $ par année (soit 956 $ par versement) si le revenu familial reste sous la barre des 31 251 $
Attention : les montants diminuent graduellement une fois que tu dépasses ces seuils de revenu. Si tu es admissible au supplément pour personnes handicapées, tu pourrais aussi recevoir jusqu'à 860 $ de plus par année (287 $ par versement).
Marque ces dates dans ton calendrier pour l'année 2026:
- 12 janvier 2026
- 10 juillet 2026
- 9 octobre 2026
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Jusqu'à 200 $ versés dans le compte de Québécois ce mois-ci avec cette prestation fédérale ›
- Le montant maximal de l’Allocation famille augmentera au Québec en 2026 : Voici de combien ›
- Le crédit sur la TPS/TVH va augmenter en 2026 : Voici de combien ›
- 10 prestations et crédits d'impôt que tu pourrais recevoir en janvier 2026 au Québec ›
- Voici tous les chèques du gouvernement que tu pourrais recevoir au Québec en 2026 ›
- 6 prestations et crédits d'impôt pour les familles ou nouveaux parents au Québec en 2026 ›
- 7 prestations et crédits que les célibataires peuvent recevoir au Québec en janvier 2026 ›
- 8 prestations et crédits pour les personnes âgées du Québec versées en janvier 2026 ›
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›