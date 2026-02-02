Régime de rentes du Québec: Jusqu'à 2 400 $ pourrait être versé dans ton compte ce mois-ci
Même à la retraite, les rentrées d'argent sont importantes! 💸
Février marque l'arrivée du deuxième versement annuel du Régime de rentes du Québec (RRQ). Si tu fais partie des bénéficiaires, prépare-toi à voir jusqu'à 2 400 $ atterrir dans ton compte bancaire d'ici la fin du mois. Après tout, il s'agit d'un montant non négligeable qui peut vraiment faire une différence dans ton budget mensuel.
Ce système de retraite provincial, sous la responsabilité de Retraite Québec, constitue un filet de sécurité essentiel pour les Québécois.es qui ont quitté le monde du travail. Il offre aussi une protection en situation d'incapacité ou lorsqu'un proche cotisant vient à manquer.
Dès que tu commences à travailler dans la Belle Province, une portion de ton salaire est prélevée pour alimenter ce régime. C'est automatique, pas de paperasse à remplir. L'idée? Te construire un coussin financier pour tes années dorées sans même y penser.
Quelle somme peux-tu espérer recevoir?
Ton chèque mensuel reflète ton parcours professionnel. Chaque dollar que tu as mis de côté pendant tes années actives compte. Résultat : une longue carrière avec de bons salaires te donnera une meilleure rente qu'un parcours plus court ou à revenus modestes.
La règle du jeu permet de toucher ton argent dès tes 60 printemps. Par contre, prends note que ton montant sera amputé de façon importante. Attends d'avoir 65 bougies sur ton gâteau et tu recevras la totalité de ce à quoi tu as droit. Les plus patient.e.s qui repoussent jusqu'à 72 ans verront leur rente grimper de façon impressionnante.
Un détail intéressant : si tu gardes ton emploi passé 65 ans, tu peux dire adieu aux prélèvements sur ton salaire pour le RRQ. Ton boss arrête aussi de cotiser pour toi.
Les plafonds mensuels pour 2026 varient selon le moment où tu décides de demander ta rente :
- Dès 60 ans : un maximum de 964,90 $ par mois entre dans tes poches (64 % du montant de base)
- À 65 ans : tu touches le montant complet de 1 507,65 $ mensuellement (100 % de ta rente)
- En attendant jusqu'à 72 ans : ta patience est récompensée avec 2 394,15 $ chaque mois (158,8 % du montant de base)
Attention : ces chiffres représentent le haut de la fourchette. Dans la vraie vie, la majorité des prestataires reçoivent moins, tout dépend de ce qu'ils ont accumulé au fil des ans.
À quelle date ton argent sera-t-il disponible?
Marque ton calendrier : c'est le vendredi 27 février 2026 que Retraite Québec effectuera le transfert. Ton institution financière devrait traiter le paiement ce jour-là, bien que certaines banques ou caisses puissent créditer ton compte légèrement avant.
Petite note pour ceux et celles qui cumulent avec la pension de la Sécurité de la vieillesse : tu verras deux entrées d'argent distinctes arriver en février. Un double dépôt qui peut vraiment aider à couvrir tes dépenses du mois.
Besoin de plus d'informations sur ton dossier ou les différents programmes disponibles? Le portail de Retraite Québec contient toutes les réponses à tes questions.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
