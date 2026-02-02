Régime de rentes du Québec: Jusqu'à 2 400 $ pourrait être versé dans ton compte ce mois-ci

Même à la retraite, les rentrées d'argent sont importantes! 💸

Someone holding Canadian money.
October's CPP payment date is approaching fast — here's what Canadian seniors need to know.
Gabriel Vergani | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Février marque l'arrivée du deuxième versement annuel du Régime de rentes du Québec (RRQ). Si tu fais partie des bénéficiaires, prépare-toi à voir jusqu'à 2 400 $ atterrir dans ton compte bancaire d'ici la fin du mois. Après tout, il s'agit d'un montant non négligeable qui peut vraiment faire une différence dans ton budget mensuel.

À lire également : Crédit pour le logement en 2026 : Voici qui y a droit et comment le réclamer

Ce système de retraite provincial, sous la responsabilité de Retraite Québec, constitue un filet de sécurité essentiel pour les Québécois.es qui ont quitté le monde du travail. Il offre aussi une protection en situation d'incapacité ou lorsqu'un proche cotisant vient à manquer.

Dès que tu commences à travailler dans la Belle Province, une portion de ton salaire est prélevée pour alimenter ce régime. C'est automatique, pas de paperasse à remplir. L'idée? Te construire un coussin financier pour tes années dorées sans même y penser.

Quelle somme peux-tu espérer recevoir?

Ton chèque mensuel reflète ton parcours professionnel. Chaque dollar que tu as mis de côté pendant tes années actives compte. Résultat : une longue carrière avec de bons salaires te donnera une meilleure rente qu'un parcours plus court ou à revenus modestes.

La règle du jeu permet de toucher ton argent dès tes 60 printemps. Par contre, prends note que ton montant sera amputé de façon importante. Attends d'avoir 65 bougies sur ton gâteau et tu recevras la totalité de ce à quoi tu as droit. Les plus patient.e.s qui repoussent jusqu'à 72 ans verront leur rente grimper de façon impressionnante.

Un détail intéressant : si tu gardes ton emploi passé 65 ans, tu peux dire adieu aux prélèvements sur ton salaire pour le RRQ. Ton boss arrête aussi de cotiser pour toi.

Les plafonds mensuels pour 2026 varient selon le moment où tu décides de demander ta rente :

  • Dès 60 ans : un maximum de 964,90 $ par mois entre dans tes poches (64 % du montant de base)
  • À 65 ans : tu touches le montant complet de 1 507,65 $ mensuellement (100 % de ta rente)
  • En attendant jusqu'à 72 ans : ta patience est récompensée avec 2 394,15 $ chaque mois (158,8 % du montant de base)

Attention : ces chiffres représentent le haut de la fourchette. Dans la vraie vie, la majorité des prestataires reçoivent moins, tout dépend de ce qu'ils ont accumulé au fil des ans.

À quelle date ton argent sera-t-il disponible?

Marque ton calendrier : c'est le vendredi 27 février 2026 que Retraite Québec effectuera le transfert. Ton institution financière devrait traiter le paiement ce jour-là, bien que certaines banques ou caisses puissent créditer ton compte légèrement avant.

Petite note pour ceux et celles qui cumulent avec la pension de la Sécurité de la vieillesse : tu verras deux entrées d'argent distinctes arriver en février. Un double dépôt qui peut vraiment aider à couvrir tes dépenses du mois.

Besoin de plus d'informations sur ton dossier ou les différents programmes disponibles? Le portail de Retraite Québec contient toutes les réponses à tes questions.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
régime de rentes du québecrrqretraite québecrente de retraitepensionpersonnes âgéessécurité financièrerevenu québec
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ arrive dans ton compte cette semaine

Comment bien finir un mois! 🤑

7 prestations que les personnes âgées du Québec peuvent recevoir en février 2026

Des sommes importantes pourraient t'aider à mieux gérer ton budget!

7 prestations et crédits d'impôt des gouvernements versés aux Québécois ce mois-ci

Des milliers de dollars en aide financière disponibles en décembre 2025.

7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois ce mois-ci

Des versements qui peuvent faire du bien au portefeuille.

16 produits ménagers populaires qui coûtent moins cher au Dollarama qu'au Walmart

Faire le ménage est assez pénible que ce serait l’fun de ne pas se ruiner pour les produits!

Jour de la Marmotte 2026 : voici les prédictions sur l’arrivée du printemps au Québec

Le verdict de la célèbre marmotte est tombé, et ça donne de l'espoir! 👀

Crédit pour le logement en 2026 : Voici qui y a droit et comment le réclamer

Avec les loyers qui coûtent une beurrée, ça peut valoir la peine.

14 idées-cadeaux à moins de 18 $ au Tigre Géant qui feront plaisir à la Saint-Valentin

Pas besoin de se ruiner pour gâter son être aimé! 😍

9 aliments qui sont moins chers sur Amazon que chez Maxi

Même si les prix du Maxi sont compétitifs, Amazon est capable de rivaliser!

La Ville de Québec embauche des répartiteurs avec un sec.5 et paye jusqu'à 76 204 $/an

Prépare ton CV!

73 % des athlètes canadiens qui participent aux JO 2026 viennent de ces 3 provinces

En tout cas, il y aura pas mal de Québécois à Milan-Cortina!😏

Le gros Canac de 35M$ à Laval ouvre ENFIN cette semaine avec son nouveau concept

Ce sera « la plus belle quincaillerie au Québec », selon Canac. 🛠️🔥

Relevé 31 et impôts : Voici la date limite que ton proprio doit respecter en 2026

Si tu ne l’as pas encore reçu, c’est le moment de le réclamer! 📋

Des soirées de célibataires avec jeux sont organisées dans les Randolph en février

Ciao Tinder!