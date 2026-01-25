Régime de rentes du Québec : Jusqu'à 2 400 $ arrive dans ton compte cette semaine

Comment bien finir un mois! 🤑

De l'argent canadien.

Les personnes âgées recevront jusqu'à 2 400 $ avec le Régime de rentes du Québec, cette semaine.

Jean-Michel Clermont-Goulet
Éditeur Junior, Nouvelles

Les personnes retraitées et celles qui reçoivent une rente du Régime de rentes du Québec (RRQ) recevront bientôt leur versement mensuel, qui peut atteindre près de 2 400 $ pour certain.e.s bénéficiaires. En plein mois de janvier, alors que tu peines peut-être à rembourser les factures des cadeaux achetés pour les petits-enfants, ce montant tombe à point.

Administré par Retraite Québec, ce régime de retraite public protège financièrement les travailleurs et travailleuses du Québec une fois qu'ils quittent le marché du travail, mais aussi en cas d'invalidité ou au décès d'un cotisant.

Tout le monde qui travaille au Québec y contribue automatiquement à chaque paie, ce qui permet d'accumuler des droits pour la retraite. C'est un peu comme une épargne obligatoire qui garantit un revenu de base plus tard dans la vie.

Combien pourrais-je toucher ce mois-ci?

Le montant de ta rente mensuelle est directement lié aux cotisations que tu as versées tout au long de ta vie active. Plus tu as cotisé longtemps et sur des revenus élevés, plus ta rente sera généreuse.

Tu peux commencer à toucher ta rente dès 60 ans, mais attention : elle sera alors considérablement réduite. À 65 ans, tu as accès à 100 % de ta rente. Et si tu patientes jusqu'à 72 ans avant de la demander, elle sera bonifiée de façon substantielle.

Si tu continues de bosser après 65 ans, tu peux décider d'arrêter de cotiser au RRQ. Ton employeur cessera aussi de verser sa part.

Voici ce à quoi tu peux t'attendre comme montant mensuel maximal en 2026 selon ton âge :

  • À 60 ans : 964,90 $ par mois (soit 64 % de la rente de base)
  • À 65 ans : 1 507,65 $ par mois (rente complète à 100 %)
  • À 72 ans : 2 394,15 $ par mois (rente bonifiée à 158,8 %)

Il faut noter que ces montants représentent le maximum possible. Dans les faits, la majorité des gens touchent moins que ça, selon leur historique de cotisations.

C'est quand, le prochain versement?

La date de versement du RRQ pour janvier 2026 est prévue pour le vendredi 30 janvier 2026. Le montant devrait apparaître dans ton compte bancaire à cette date ou légèrement avant, selon ton institution financière.

Les personnes qui reçoivent aussi la pension de la Sécurité de la vieillesse obtiendront donc deux dépôts distincts ce mois-ci, ce qui peut représenter un montant appréciable pour démarrer 2026 du bon pied.

Pour en savoir plus sur tes droits et les différentes prestations disponibles, consulte le site de Retraite Québec.

