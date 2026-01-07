Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

7 prestations et crédits d'impôt que les Québécois peuvent recevoir ce mois-ci

Pas mal d'argent pour commencer 2026!

De l'argent canadien.

Les Québécois recevront au moins 7 prestations et crédits d'impôt en janvier 2026.

Gabriel Vergani | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Pour débuter 2026, plusieurs aides financières gouvernementales seront distribuées aux Québécois.e.s qui y sont éligibles. Ces programmes d'assistance offerts par Revenu Québec, l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Retraite Québec arrivent à un moment idéal pour ton budget du début d'année.

À lire également : 6 prestations et crédits d'impôt accessibles ce mois-ci pour les célibataires du Québec

Selon ta situation — que tu sois aîné.e, parent, travailleur.euse à revenu modeste ou personne handicapée — tu pourrais bénéficier de plusieurs centaines, voire milliers de dollars durant ce mois grâce aux différents paliers gouvernementaux.

Astuce pratique : pense à configurer le dépôt direct si tu ne l'as pas encore fait. Ça te permettra de recevoir tes versements de façon instantanée et sécurisée, sans attendre de chèque par la poste.

À noter qu'au moment d'écrire ces lignes, trois prestations ou crédits d'impôt t'ont sûrement été versés, si le chapeau te fait, soit :

  • l'Allocation famille (5 janvier);
  • le Crédit d'impôt pour solidarité (5 janvier);
  • le Crédit d'impôt pour la TPS/TVH (5 janvier).

Sécurité de la vieillesse

Les aîné.e.s de 65 ans et plus qui satisfont aux conditions d'admissibilité reçoivent leur paiement régulier de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Cette aide gouvernementale est offerte à toutes les personnes âgées qui répondent les exigences de résidence canadienne, peu importe leur parcours professionnel.

Les sommes allouées ont connu une hausse de 0,3 % ce trimestre (janvier, février et mars) afin de refléter l'évolution de l'Indice des prix à la consommation.

Montants versés en janvier 2026 :

  • Entre 65 et 74 ans : jusqu’à 742,31 $, si ton revenu annuel de 2024 est inférieur à 148 451 $
  • 75 ans et plus : jusqu’à 816,54 $, si ton revenu de 2024 est inférieur à 154 196 $

Pour vérifier ton statut d'admissibilité et consulter l'historique de tes versements, consulte Mon dossier pour les particuliers sur le portail de l'ARC ou Mon dossier pour les citoyens sur celui de Revenu Québec.

Date de dépôt : 28 janvier 2026

Consulte tous les renseignements sur la pension de la Sécurité de la vieillesse.

Régime de rentes du Québec (RRQ)

Les personnes retraitées ayant cotisé durant leur carrière au Québec touchent ce mois-ci leur paiement mensuel du Régime de rentes du Québec (RRQ).

Cette rente constitue une source de revenus stable pour la retraite, habituellement accessible dès 65 ans, mais tu peux en faire la demande dès 60 ans (avec pénalité) ou la différer jusqu'à 72 ans (avec bonification).

Montants plafonds selon l'âge de demande :

  • À 65 ans (100 % de la rente maximale) - 1 507,65 $
  • À 60 ans (64 % de la rente maximale) - 964,90 $
  • À 72 ans (158,8 % de la rente maximale) - 2 394,15 $

Information utile : Si tu continues à travailler après 65 ans, tu as la possibilité de mettre fin à tes cotisations au RRQ. Ton employeur cessera également d'y contribuer, augmentant ainsi ton revenu net.

Date de dépôt : 30 janvier 2026

Explore toute l'information sur le Régime de rentes du Québec.

Allocation canadienne pour enfants (ACE)

Les personnes qui ont la charge d'enfants de moins de 18 ans obtiennent ce mois-ci leur allocation mensuelle de l'allocation canadienne pour enfants (ACE). Ce programme fédéral vise à appuyer financièrement les familles dans les dépenses associées à l'éducation et au développement de leurs jeunes.

Le montant fluctue en fonction de l'âge de l'enfant et du revenu total de la famille. Voici ce que tu peux recevoir au maximum si ton revenu familial net est inférieur à 37 487 $ :

  • 7 997 $ annuellement pour chaque enfant de moins de 6 ans (ce qui représente 666,41 $ par mois)
  • 6 748 $ annuellement pour chaque enfant de 6 et 17 ans (soit 562,33 $ par mois)

À compter de juillet 2026, l’ARC ajustera automatiquement les versements en fonction des revenus déclarés pour 2025.

Situation de garde partagée : Dans les cas de garde partagée avec une proportion minimale de 40 %/60 %, chaque parent obtient la moitié du montant calculé selon son propre revenu familial.

Condition essentielle : L'obtention de l'ACE nécessite d'avoir transmis un document confirmant la naissance de l'enfant et de remplir ta déclaration fiscale annuellement, même en l'absence de revenus.

Date de dépôt : 20 janvier 2026

Découvre le calcul et les détails de l'allocation canadienne pour enfants.

Régime canadien de soins dentaires

Le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) offre ce mois-ci une assistance aux ménages éligibles dont le revenu annuel est en dessous de 90 000 $ pour couvrir leurs dépenses dentaires. Si tu corresponds aux critères, tu as normalement reçu une correspondance contenant un code de demande unique ainsi que la procédure d'inscription.

Le montant attribué repose sur trois éléments :

  • Les frais dentaires effectivement payés
  • La grille tarifaire définie par le Régime
  • Ton revenu familial net ajusté

Le remboursement est effectué suite à l'examen de ta réclamation, en fonction de la date de soumission et des délais administratifs. Il n'existe pas de calendrier de versement prédéterminé.

Point d'attention : Une erreur de calcul des revenus, reconnue par Santé Canada, a malheureusement rendu environ 70 000 personnes non admissibles au RCSD.

Consulte les détails complets du Régime canadien de soins dentaires.

Prestation canadienne pour personnes handicapées (PCPH)

Les individus en situation de handicap obtiennent ce mois-ci leur paiement de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées (PCPH), gérée par l'ARC. Elle s'adresse aux personnes de 18 à 64 ans officiellement reconnues comme ayant un handicap et qui ont été approuvées pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Pour y être éligible, tu dois avoir soumis une déclaration de revenus pour l'année 2024 et posséder un statut de résidence légale au Canada.

Montants alloués : La prestation peut atteindre 2 400 $ annuellement, soit 200 $ par mois, avec ajustement à l'inflation.

Pour obtenir le montant intégral, ton revenu familial net doit être inférieur à 33 000 $ si tu vis seul.e ou à 46 500 $ en couple. Une portion du revenu d'emploi est exclue du calcul : 10 000 $ pour une personne seule et 14 000 $ pour un couple. Lorsque ces seuils sont dépassés, le montant est réduit de façon graduelle.

Les versements sont déposés chaque troisième jeudi du mois.

Date de dépôt : 16 janvier 2026

Accède à l'information complète sur la PCPH.

Allocation canadienne pour les travailleurs

Cette prestation fédérale offre un coup de pouce financier qui peut réellement changer la donne au portefeuille des personnes ayant de faibles revenus.

L’ARC vérifie automatiquement ton admissibilité quand tu envoies ta déclaration de revenus, donc aucune démarche supplémentaire n’est nécessaire tant que tu produis tes impôts à temps.

Le montant versé dépend de ton revenu annuel net ajusté ainsi que de ta situation familiale. Au Québec, les maximums prévus pour 2026 sont les suivants :

  • Personnes seules : jusqu’à 1 665 $ par année si ton revenu ne dépasse pas 27 392 $;
  • Couple avec enfant : jusqu’à 2 869 $ par année si le revenu familial est inférieur à 31 251 $.

Il faut savoir que le crédit commence à diminuer après un certain seuil, et que les montants peuvent aussi varier pour les contribuables admissibles au supplément pour personnes handicapées.

Date du versement : 12 janvier 2026

Site Internet expliquant l'Allocation canadienne pour les travailleurs

Allocation-logement

Si une part importante de ton budget est consacrée au logement, le programme Allocation-logement administré par Revenu Québec peut t'offrir un soutien financier ce mois-ci. Cette mesure cible principalement les individus seuls de 50 ans et plus ainsi que les familles monoparentales avec au moins un enfant à charge.

Conditions d'admissibilité basées sur le revenu annuel :

  • Revenu maximal de 22 900 $ pour les personnes seules de 50 ans ou plus
  • Revenu maximal de 39 500 $ pour une famille monoparentale avec un ou deux enfants
  • Revenu maximal de 45 500 $ pour trois enfants ou plus

Le montant de l'aide mensuelle peut s'élever à 100 $, 150 $ ou 170 $ selon ta réalité financière. Les paiements sont effectués durant les cinq premiers jours ouvrables de chaque mois. Toutefois, si tu n'as toujours pas fait la demande, tu pourrais la recevoir de manière rétroactive.

Le montant exact dépend de la part de ton revenu consacrée au logement :

  • 100 $ par mois si tu y consacres entre 30 % et 49 %
  • 150 $ par mois si tu y consacres entre 50 % et 79 %
  • 170 $ par mois si 80 % ou plus de ton revenu sert à payer ton loyer

Point à noter : Cette aide est établie automatiquement lors du traitement de ta déclaration de revenus. Il est donc essentiel d'avoir produit celle-ci pour en bénéficier.

Obtiens l'ensemble des détails sur le Programme Allocation-logement.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

