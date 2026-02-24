Le Québec va officiellement changer les heures d'ouverture des magasins, et ce, 7 jours sur 7

Le rêve ou pas de magasiner un samedi soir? 🧐

Une rue animée du centre-ville de Montréal la nuit, illuminée par les enseignes de commerces.

Fini le rush avant la fermeture : le Québec revoit les heures d'ouverture de ses commerces.

Pierre Jean Durieu | Dreamstime
Rédaction et édition

Les lève-tard et les accros du magasinage ont de bonnes raisons de se réjouir : le gouvernement du Québec vient de dévoiler une initiative qui pourrait bien transformer ta façon de faire tes emplettes, peu importe l'heure à laquelle tu décides de sortir ton portefeuille. Le ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Samuel Poulin, a annoncé le 23 février 2026 l'implantation d'un nouveau projet pilote d'une durée d'un an visant à prolonger les heures d'ouverture des commerces de détail partout au Québec.

Depuis le 2 octobre dernier, certains commerces non alimentaires (magasins, boutiques, quincailleries, points de vente, marchés et autres) situés à Laval, Saint-Georges et Gatineau étaient autorisés à accueillir la clientèle en soirée durant les week-ends. Le ministre a toutefois choisi d’étendre cette initiative à l’ensemble de la province.

Ainsi, dès le 11 mars prochain, tous les détaillants pourront désormais, s’ils le souhaitent, ouvrir leurs magasins entre 6 h et 21 h, et ce, sept jours sur sept, jours fériés exclus.

La participation demeure volontaire : aucun commerçant ne sera contraint d'ajuster son horaire.

Pourquoi modifier les heures d'ouverture au Québec?

Le Québec fait figure d'exception en Amérique du Nord en étant l'un des seuls endroits à encadrer législativement les heures d'ouverture des commerces. C'est dans cette optique que le gouvernement Legault justifie ce projet pilote comme un geste d'allègement réglementaire, cherchant à offrir aux entrepreneurs une plus grande flexibilité pour s'adapter à leur clientèle.

Plusieurs entrepreneurs, partout au Québec, souhaitaient avoir davantage de souplesse quant aux heures d'ouverture de leurs commerces. Avec ce projet pilote, on vient répondre à leur demande et leur offrir la marge de manœuvre nécessaire pour accueillir toujours mieux leur clientèle, qui a à cœur d'encourager les commerces d'ici. C'est un geste fort en matière d'allègement réglementaire qu'on pose aujourd'hui, et nous en sommes fiers », a déclaré le ministre Poulin.

Ce que le projet pilote ne couvre pas

Les établissements d'alimentation, les pharmacies ainsi que certains commerces bénéficiant déjà d'une exemption à la loi ne sont pas visés par cette mesure. Par ailleurs, le projet pilote distinct portant sur l'élargissement des heures d'ouverture des boutiques érotiques, lui aussi lancé en octobre 2025, se poursuit indépendamment.


