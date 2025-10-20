Costco a changé ses heures d’ouverture et ça va impacter ta routine
Le temps des Fêtes (ou le temps des files interminables) approche rapidement. 👀🤯
Tout le monde semble avoir sa propre stratégie pour aller magasiner et optimiser son temps passé à l'Entrepôt Costco : y aller dès l’ouverture, juuuuste avant la fermeture en semaine, éviter les samedis ou viser le moment parfait selon son expérience et sa succursale, pour ne pas faire la file trop longtemps. Pourtant, peu importe l’heure, ça semble toujours plein à craquer. Bonne nouvelle : à partir de cette fin de semaine, Costco change ses heures d'ouverture, et ça risque de faire plaisir à la clientèle à la recherche des meilleures trouvailles à petit prix.
En effet, Costco Canada a annoncé que les entrepôts allongent leurs heures d’ouverture les samedis et dimanches pour le temps des Fêtes. De quoi peut-être t’aider à mieux planifier ton magasinage.
Les nouvelles heures d'ouverture prolongées du Costco
Depuis le 13 octobre, et jusqu'à la fin de 2025, les magasins Costco restent ouverts plus longtemps la fin de semaine :
- Samedi : Ouvert jusqu'à 19 h
- Dimanche : Ouvert jusqu'à 18 h
Ça te donne plus de flexibilité pour faire tes achats de Noël sans te sentir pressé.e par l'heure de fermeture.
Les membres Costco ont reçu une annonce par courriel concernant les heures d'ouverture à venir.Costco Canada
Ce que le nouvel horaire Costco change pour toi
Tu travailles tard le samedi? Pas de problème. Tu veux éviter la foule du matin, mais tu paniquais toujours à l'idée d'arriver trop tard? C'est maintenant réglé.
Ces heures prolongées tombent pile pendant la période la plus occupée de l'année : quand tu as besoin d'acheter des cadeaux, de la bouffe pour les partys du bureau, et suffisamment de fromage pour nourrir toute ta famille élargie.
Sachant que plusieurs personnes ont des soupers et des engagements le samedi soir, ça pourrait devenir ta plage horaire préférée.
Pourquoi ce changement d'horaire?
Costco dit clairement que c'est « pour mieux vous servir », et franchement, ça a du sens. Pendant les Fêtes, tout le monde a un horaire particulièrement chargé, et l'achalandage en magasin augmente considérablement. Plus de monde, plus de dispos! Avoir quelques heures supplémentaires pour faire ses courses peut vraiment faire la différence entre une fin de semaine stressante et une fin de semaine productive.
Le conseil pratique
Même si l'Entrepôt Costco reste ouvert plus tard, ça ne veut pas dire que tu dois attendre la dernière minute. Voici comment profiter au max de ces heures prolongées :
Si tu veux vraiment éviter les foules, continue d'y aller tôt le matin. Mais si ta journée est chargée et que tu ne peux y aller qu'en fin de journée, tu as maintenant plus de temps pour magasiner tranquillement sans te faire pousser dans le dos.
Et pour les achats des Fêtes de dernière minute (on le sait tous que tu vas en faire), cet horaire prolongé va littéralement te sauver la vie en décembre.
Les heures régulières reviendront après le 1er janvier, alors profite de cette flexibilité pendant qu'elle dure!
