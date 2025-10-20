Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Costco a changé ses heures d’ouverture et ça va impacter ta routine

Le temps des Fêtes (ou le temps des files interminables) approche rapidement. 👀🤯

Devanture d'un Costco à Montréal.

Costco Canada a annoncé un changement dans ses heures d'ouverture.

Narcity Québec
Rédactrice en chef

Tout le monde semble avoir sa propre stratégie pour aller magasiner et optimiser son temps passé à l'Entrepôt Costco : y aller dès l’ouverture, juuuuste avant la fermeture en semaine, éviter les samedis ou viser le moment parfait selon son expérience et sa succursale, pour ne pas faire la file trop longtemps. Pourtant, peu importe l’heure, ça semble toujours plein à craquer. Bonne nouvelle : à partir de cette fin de semaine, Costco change ses heures d'ouverture, et ça risque de faire plaisir à la clientèle à la recherche des meilleures trouvailles à petit prix.

À lire également : 19 de nos meilleures trouvailles à bon prix chez Costco ce mois-ci

En effet, Costco Canada a annoncé que les entrepôts allongent leurs heures d’ouverture les samedis et dimanches pour le temps des Fêtes. De quoi peut-être t’aider à mieux planifier ton magasinage.


Les nouvelles heures d'ouverture prolongées du Costco

Depuis le 13 octobre, et jusqu'à la fin de 2025, les magasins Costco restent ouverts plus longtemps la fin de semaine :

  • Samedi : Ouvert jusqu'à 19 h
  • Dimanche : Ouvert jusqu'à 18 h

Ça te donne plus de flexibilité pour faire tes achats de Noël sans te sentir pressé.e par l'heure de fermeture.

Annonce du Costco Canada consernant les heures d'ouverture.

Les membres Costco ont reçu une annonce par courriel concernant les heures d'ouverture à venir.
Costco Canada




Ce que le nouvel horaire Costco change pour toi

Tu travailles tard le samedi? Pas de problème. Tu veux éviter la foule du matin, mais tu paniquais toujours à l'idée d'arriver trop tard? C'est maintenant réglé.

Ces heures prolongées tombent pile pendant la période la plus occupée de l'année : quand tu as besoin d'acheter des cadeaux, de la bouffe pour les partys du bureau, et suffisamment de fromage pour nourrir toute ta famille élargie.

Sachant que plusieurs personnes ont des soupers et des engagements le samedi soir, ça pourrait devenir ta plage horaire préférée.


Pourquoi ce changement d'horaire?

Costco dit clairement que c'est « pour mieux vous servir », et franchement, ça a du sens. Pendant les Fêtes, tout le monde a un horaire particulièrement chargé, et l'achalandage en magasin augmente considérablement. Plus de monde, plus de dispos! Avoir quelques heures supplémentaires pour faire ses courses peut vraiment faire la différence entre une fin de semaine stressante et une fin de semaine productive.


Le conseil pratique

Même si l'Entrepôt Costco reste ouvert plus tard, ça ne veut pas dire que tu dois attendre la dernière minute. Voici comment profiter au max de ces heures prolongées :

Si tu veux vraiment éviter les foules, continue d'y aller tôt le matin. Mais si ta journée est chargée et que tu ne peux y aller qu'en fin de journée, tu as maintenant plus de temps pour magasiner tranquillement sans te faire pousser dans le dos.

Et pour les achats des Fêtes de dernière minute (on le sait tous que tu vas en faire), cet horaire prolongé va littéralement te sauver la vie en décembre.

Les heures régulières reviendront après le 1er janvier, alors profite de cette flexibilité pendant qu'elle dure!


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
costco canadaépicerie pas chère au québecépiceriecostcoheures ouverture costcocostco noel
QuébecAubainesCanada

Explore cette liste   👀

    • Izabelle Bee

      Rédactrice en chef

      Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

      Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

      Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    Les magasins de ces 3 régions du Québec seront ouverts jusqu'à 20 h la fin de semaine

    Magasiner un samedi soir? OUI!

    Magasins ouverts le week-end jusqu'à 20 h : les Québécois ont (beaucoup) de choses à dire

    « Laissez donc les commerces se gérer eux-même! »

    Costco embauche dans le Grand Montréal avec salaires et avantages intéressants

    Dis « ciao » au salaire minimum! 🤑

    Les rabais de septembre chez Costco sont dévoilés et voici 11 des meilleurs deals

    C’est le temps de faire des économies!

    Costco vend des ensembles Le Creuset pour 99 $ au lieu de 297,15 $ sur Amazon

    Ça risque de disparaitre rapidement!

    Les meilleurs employeurs au monde sont dévoilés et il y en a 7 au Québec

    Tu sais où chercher pour un nouvel emploi!

    On a « stalké » Alexandra d'OD Chypre et voici ce que tu veux savoir

    Les nouvelles filles font jaser!

    L'Agence des services frontaliers embauche avec un sec. 5 et ça paie jusqu'à 89 462 $/an

    Et c’est juste la formation! 🤑

    Un gros bazar avec des jeux de société usagés à partir de 1$ débarque à Montréal

    À toi les belles trouvailles pas chères!

    11 vraiment bons restaurants où manger à Montréal pour éviter les « trappes à touristes »

    Bien manger, sans te faire avoir!

    6 maisons hantées et activités d’horreur à Québec et environs pour avoir de vrais frissons

    Le mois de l'Halloween s'annonce terrifiant!

    Walmart VS Costco: On a comparé les prix des bonbons d'Halloween et voici le gagnant

    Histoire de donner, sans te ruiner! 🍬

    Le changement d'heure est pour bientôt au Québec - Voici ce que tu dois savoir

    Une heure de sommeil de plus... ou de party d'Halloween! 🔥🤫

    Météo : Jusqu’à 40 mm de pluie et des orages prévus dans le Grand Montréal cette semaine

    Sors ton parapluie : la « spooky season » est là!